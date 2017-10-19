«Ведущая корпоративов на выборах президента превратит их в корпоратив»

00:32 19 октября 2017 0

На фоне сочинских гор участники "Валдая" обсуждали с российскими политиками выборы, санкции, Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый вице-премьер Игорь Шувалов и спикер Госдумы Вячеслав Володин стали главными гостями второго дня форума «Валдай», проходящего в Сочи. Встречи проходили в закрытом формате, но «URA.RU» удалось узнать, о чем российские чиновники говорили с международными и российскими экспертами и политиками.

Сразу несколько собеседников агентства среди участников форума в кулуарах рассказали, что Игорь Шувалов часто называл дату 2024: первый вице-премьер надеется, что к этому времени Россия станет современным, развитым успешным государством.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов определил дату успеха России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква рассказал, что ему интересно услышать было эти сроки: «Ведь это то время, когда у Владимира Путина закончится его президентский срок». По словам эксперта, Шувалов также много говорил о сотрудничестве с Китаем, но при этом призывал китайских партнеров придерживаться российских законов.

Еще одной темой обсуждения стали санкции. По словам собеседников агентства, Шувалов говорил, что они неудобны, но не страшны России. «Он говорил, что санкции уменьшили рост ВВП России на 1% в год».

Руководитель отдела Центральной и Восточной Европы Фонда имени Фридриха Эмберта Рейнхард-Йоахим Крумм рассказал, что риторика Шувалова в отношении международных вопросов по своей сути очень похожа на логику американских, французских и немецких политиков: «Мышление в Вашингтоне, Москве, Берлине и Париже одинаково в этом смысле: там считается, что надо решать более важные проблемы. Например, сначала разобраться, с миграцией, а отношения с Россией подождут. У меня было такое ощущение, что министр Шувалов тоже так думает. Он говорил, что у России есть другие вызовы, чем проблемы с США и ЕС: экономические и прочие. А по поводу санкций он буквально сказал: да, сложно, но управляемо».

Тема санкций прозвучала и в диалоге спикера Госдумы Вячеслава Володина с участниками форума, но в другом контексте. Володина спросили про блогера Алексея Навального.

В кулуарах форума зарубежные участники форума спрашивали: «Кто такая Ксения Собчак?» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов на закрытой панельной сессии клуба в Сочи задал спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о заявлении комитета министров совета Европы по поводу допуска Навального к президентским выборам. Как рассказал участник встречи, политолог и советник спикера Госдумы Алексей Чадаев, спикер Госдумы указал на то, что было два решения европейского суда о том, что ни одно из дел не было политическим. Поэтому предложение комитета, по мнению спикера Госдумы, — это неуважение к российским законам, так как по ним дважды судимый человек не может принимать участие в выборах.

Спикер Госдумы также напомнил участникам форума, что комитет Европы участвовал в выработке решений по последним санкциям и «навязывал фигуру Навального одновременно с решением о продлении санкций».

«Навальный — как вид санкции против России», — процитировал Володина Алексей Чадаев.

Володина спрашивали о сказанной им фразе на Валдайском форуме три года назад: «Нет Путина — нет России». Но, как рассказал «URA.RU» один из зарубежных экспертов Володин отшутился. «Он сказал нам, что мы три года повторяем эти слова как мантру, и, наверное, разделяем его убеждения. Но что он в отличие от нас не стесняется эту мысль озвучивать».

Вячеслав Володин в этом году на Валдайском форуме был готов к диалогу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Спикера Госдумы спрашивали об изменениях в парламенте за последний год, об экологии, молодежной политике. «Мне запомнились слова Володина о том, что носитель любых взглядов, прежде всего, должен любить свою страну», — рассказал «URA.Ru» другой участник форума.

Ричард Саква сказал, что ему было очень интересно слушать Володина, он спокойно отвечал на все вопросы, но эксперт также отметил особый стиль общения спикера Госдумы: «Володин мне показался человеком, которого спрашиваешь про лося, а он отвечает про бизона. Бизоны интересны, но и про лося хотелось бы услышать».

Политолог Алексей Чадаев отметил большую открытость Володина на этом Валдайском форуме: «Есть большая разница между тем, как Володин себя ощущал год назад и сейчас. Год назад он пару недель как был главой Госдумы. На него нападали с международными вопросами, и ему приходилось стоять в оборонной стойке. Ведь раньше он плотно занимался внутренней политикой. Сейчас его позиция, как мне показалась, была следующей: пожалуйста, спрашивайте, я готов к диалогу».

После встречи с Володиным зарубежные участники форума, обсуждали новость о том, что Ксения Собчак идет в президенты. «Кто такая Собчак? Он правда хочет победить?», — это был частый вопрос в кулуарных разговорах.

На этот вопрос «URA.RU» ответил политолог Алексей Чадаев: «Это плохая история. Она в значительной степени дискредитирует наш выборный процесс. Когда в президентских выборах участвует человек с такой понятной ролью ведущей корпоративов возникает ощущение, что мы тоже на корпоративе находимся».