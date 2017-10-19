Белоярская АЭС отправляет на ПО «Маяк» отработанное ядерное топливо

20:00 19 октября 2017 0

Первый поезд с ОЯТ с Белоярки в Озерск отправится в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоярская атомная станция приступает к отгрузке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в адрес производственного объединения «Маяк». По данным «URA.RU», поезд с первой (пробной) партией ОЯТ отправится на ядерный комбинат в Озерске в ближайшее время.

На БАЭС агентству подтвердили, что такие поставки будут производиться, однако точные даты и объемы отгрузок сообщать не стали. «Эти работы действительно запланировали на 4 квартал 2017 года», — рассказал руководитель пресс-службы атомной станции Андрей Яшин.

По его словам, скрывать поставки от общественности атомщики не намерены: в скором времени будет организован пресс-тур, в ходе которого журналисты и общественники смогут наблюдать за отгрузкой. По информации «URA.RU», такой пресс-тур, возможно, состоится в декабре 2017-го.

На ПО «Маяк» агентству сообщили, что действительно готовятся принять отработанное ядерное топливо с Белоярской АЭС — речь идет о топливе, которое использовались в старых реакторах АМБ-100 и АМБ-200 (остановлены в 1981 и 1989 годах). Более подробную информацию о поставках АЯТ cо станции в Озерск на комбинате пообещали предоставить позднее.

А как за рубежом?

Атомная электростанция в Пакше считается одной из самых безопасных в Европе. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские атомщики пока не готовы раскрывать все подробности того, как происходит транспортировка и хранение отработанного ядерного топлива, а также радиоактивных отходов. Между тем в Европе эти процессы стараются сделать как можно более открытыми. Недавно делегация российских журналистов и общественников побывала в Венгрии на атомной станции в городе Пакш, рядом с которой действует хранилище отработанного ядерного топлива. Поездку организовал «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (подразделение «Росатома»).

И в хранилище, и на самой атомной станции Пакш в Венгрии действуют информационные центры, в которых подробно рассказывается о работе объектов. Каждый день там проходят экскурсии (в том числе для школьников), а журналистов и специалистов-атомщиков из других стран даже пускают внутрь объектов.

«URA.RU» уже писало об АЭС Пакш в Венгрии: она построена в 1974—1987 годах с участием СССР, на станции действуют четыре атомных энергоблока ВВЭР 440, каждый из которых выдает по 500 мВт/час. Срок службы у всех — по 30 лет, но у реакторов №1, 2 и 3 он продлен до 50 лет (в 2018 году такая же лицензия будет выдана и для 4-го энергоблока). Однако даже 50-летние сроки у реакторов скоро будут подходить к концу, и правительство Венгрии решило построить два новых.

В Венгрии на всех атомных объектах (АЭС, хранилища ядерных отходов) действуют инфоцентры: там проходят экскурсии, в том числе для школьников. Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Еще в 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве реакторов №5 и 6 по передовому росатомовскому проекту ВВЭР-1200, который соответствует самым современным, так называемым постфукусимским, стандартам безопасности. «Росатом» уже приступил к реализации проекта: в Пакше работает группа российских инженеров. Работы на строительной площадке должны начаться в 2018-м — новые реакторы появятся неподалеку от действующих.

Сегодня АЭС Пакш вырабатывает 51% всей электроэнергии страны, используя российские ТВЭЛы (тепловыделующие элементы). Но продуктом деятельности атомной станции становится не только электроэнергия и выделяемое при этом тепло (которое также отпускается потребителям), но и отработанное ядерное топливо, а также радиоактивные отходы. Их утилизацией занимается некоммерческая организация PURAM — аналог российского «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами».

Венгерский PURAM осуществляет как захоронение, так и временную изоляцию — и радиоактивных отходов, и отработанного ядерного топлива — в отличие от НО РАО, который специализируется только на захоронении (финальной изоляции) радиоактивных отходов.

Так выглядит реакторный зал АЭС Пакш. На переднем плане — один из реакторов (всего их четыре) Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

«У нас временным хранением чаще всего занимаются те предприятия, где образовываются РАО, — поясняет руководитель Управления по связям с общественностью НО РАО Никита Медянцев. — Например, у АЭС и у крупных предприятий ядерного комплекса — свои временные хранилища. Отработавшим ядерным топливом Национальный оператор вообще не занимается, так как по российской концепции оно является ресурсом для свежего топлива, то есть должно быть переработано».

В Венгрии же временное хранилище ОЯТ в Пакше, хоть и расположено очень близко к атомной станции, не подчиняется ей. PURAM имеет прямое подчинение правительству в лице Министерства развития Венгрии, а его деятельность по консервации ядерных и радиоактивных отходов оплачивается из специального фонда, в который производят отчисления все предприятия, производящие радиоактивные отходы (это не только АЭС, но и, например, больницы, использующие оборудование на радиоизотопах).

Хранилище ОЯТ в Венгрии

Хранилище отработанного ядерного топлива находится в сотне метров от атомной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего у PURAM два хранилища радиоактивных отходов (РАО). Одно расположено под Будапештом, оно представляет из себя заглубленные в землю склады и предназначено для утилизации радиоактивных отходов из научных и медучреждений. Другое находится на юге страны в деревушке Батаапати: оно принимает твердые отходы малой и средней радиоактивности с АЭС (как правило, это инструменты, спецодежда, фильтры и прочие материалы, упакованные в 200-литровые металлические бочки).

Третья база PURAM — хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ). в Пакше, в сотне метров от самой атомной станции. Объект предназначен для приемки кассет с отработанным топливом — так называемых тепловыделяющих сборок (стержней), начиненных таблетками урана, которые при термоядерной реакции и выделяют огромное количества тепла, преобразуемого потом в электричество. По технологии, на АЭС после окончания эксплуатации тепловыделяющей сборки (ТВС), ее помещают в специальный «бассейн выдержки» с борированной водой (с большим содержанием бора), благодаря чему они охлаждаются.

Зал перегрузки ОЯТ: сюда спецвагон привозит контейнер (на переднем плане) с отработавшими сборками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько лет их достают оттуда, откачивают из кассет воду и помещают в специальный контейнер, который везут по железнодорожной ветке в спецвагоне в хранилище ОЯТ. Здесь кассеты достают из контейнера и помещают в капсулы, в верхней части которых находятся блокирующие выход радиации пробки. Нижняя часть капсул постоянно охлаждается путем вентилирования. Все операции, связанные с перегрузкой, производятся операторами удаленно с помощью кранов, захватов и роботизированного оборудования.

Радиационный фон на улице в районе хранилища и внутри него постоянно проверяется (повсюду стоят датчики радиации в воздухе, сделаны контрольные скважины). В ряде помещений установлены видеокамеры Международного агентства по атомной энергии.

Во всех помещениях хранилища есть датчики радиации. Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

«Наше хранилище считается ядерным сооружением, и МАГАТЭ следит за каждой операцией», — говорит руководитель службы по связям с общественностью PURAM Габриэла Хонти. Во время экскурсии российской делегации уровень радиации ни в одном месте не превышал естественный фон. Максимальное значение, которое показывали датчики — 180 нанозиверт в час (18 мкр/час).

Всего в 6 модулях (зданиях) хранилища расположены 24 камеры, в которых размещено 9007 кассет с ОЯТ. Сейчас объект заполнен примерно на 70% и способен принять еще порядка 4-5 тысяч кассет.

При этом он постоянно достраивается: новые модули возводятся в зависимости от необходимости. «Временное хранилище рассчитано на хранение отработанного топлива в течение 50 лет, — говорит представитель PURAM. — Затем кассеты будут перемещены в постоянное хранилище, которое будет построено».

Народ не против

Самое большее, что удалось намерять журналистам — 170-180 нанозиверт/час (17-18 мкр/ч) Фото: Андрей Гусельников

Точное место, где разместится пункт финальной изоляции ОЯТ с АЭС Пакш, пока не известно — PURAM ведет сейчас изыскательские работы в местечке Мечек на западе страны. Необходимо будет учесть и мнение населения: организация однажды столкнулась с неприятием ее деятельности в одном из населенных пунктов.

Этот опыт впоследствии был учтен — компания взяла курс на максимальную информационную открытость, проводя в территориях своего присутствия опросы, слушания, проводя экскурсии на объекты для местных жителей. Сейчас, как показывают исследования, местные жители относится к деятельности PURAM достаточно лояльно.

Благодаря ее работе по информированию населения у людей возникает понимание:

лучше строить современные объекты, в которых радиоактивные отходы будут хорошо изолированы и храниться максимально безопасно, чем не решать эту проблему вообще и копить радиоактивные отходы годами (как это исторически сложилось в СССР, наследие которого Россия сейчас «разгребает»).

Принятию деятельности PURAM местным населением способствует и программа господдержки местных сообществ в тех территориях, где расположены хранилища: они получают дотации из национального фонда, из которого финансируется деятельности PURAM.

Делегация Новоуральска в хранилище ОЯТ в Пакше Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

«Изучая опыт Венгрии, Франции, Финляндии, других стран мы понимаем, что везде есть свои преимущества, особенности, — рассказал „URA.RU“ пресс-атташе ФГУП „НО РАО“ Никита Медянцев. — Скажем, в Финляндии решили, что им проще захоранивать отработанное ядерное топливо, чем отравлять его не переработку — в Венгрии та же ситуация».

По его словам, в России все сложнее: у нас есть не только атомная энергетика, но и производство для ее нужд, а также атомная наука и оборонка. Поэтому процесс образования и утилизации радиоактивных отходов более сложный. «Он на каждом этапе контролируется Ростехнадзором, но, в конечном счете, все контролируем мы при принятии РАО на захоронение», — отмечает Медянцев.

Год назад, напомним, НО РАО запустил в эксплуатацию первый в России пункт финальной изоляции твердых радиоактивных отходов 3 и 4 класса. Он расположен в Новоуральске Свердловской области и принимал до сих пор РАО, производимые на «Уральском электрохимическом комбинате», который как раз задействован в производстве топлива, поступающего впоследствии на атомные станции (в том числе на АЭС Пакш в Венгрии).

Читайте в следующей публикации «URA.RU» об утилизации ядерных отходов в Европе: сверху трава, пасутся коровы, а под землей — радиация: фоторепортаж из подземного хранилища радиоактивных отходов в Венгрии.

Смотрите фоторепортаж из АЭС Пакш и хранилища отработанного ядерного топлива в Пакше (Венгрия).