Почему 54% россиян берут кредит на кредит, но покупают айфон и норку

14:53 21 октября 2017 0

Многие россияне влезают в кредиты не от безысходности, а на "красивую жизнь" Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многие россияне сегодня массово оформляют кредиты на приобретение тех вещей, на которые фактически не зарабатывают. Об этом заявляют эксперты, комментируя данные, обнародованные Объединенным кредитным бюро.

Так, 54% новых кредита, которые взяли 66,5 миллиона заемщиков за девять месяцев 2017 года, пошли на выплату задолженности по взятым ранее кредитам. В 2014 году этот показатель составлял едва ли 40%, в 2015 году вырос до 50%, после чего возрастал по 2% в год. По оценке Объединенного кредитного бюро, россияне привыкли целенаправленно брать более дешевые кредиты, чтобы гасить старые.

54% кредитов берется, чтобы погасить предыдущие Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Подобное поведение граждан — это смесь неопытности, безответственности и замедления экономического роста, утверждает в беседе с «URA.RU» гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.

«Часть людей, когда брала кредиты, рассчитывала на то, что рост экономики поможет им рассчитаться. Но экономика не растет, инфляция съедает доходы, денег не хватает. Россиян не стоит в этом обвинять — у нас и власти многих регионов, зажатые требованиями Минфина и падением экономики, вынуждены были набирать коммерческие кредиты и потом их рефинансировать. Безответственность выражается в том, что у нас даже личное банкротство не стало какой-то серьезной мерой, не накладывает ограничений. Ну и чего должен в такой ситуации бояться заемщик, который не в состоянии расплатиться?» — говорит Еловский.

По его словам, неопытность заключается в том, что кредитный рынок развивается всего 15 лет: «Не выросло еще поколение, которое бы видело последствия закредитованности на примере своих родителей. Со временем придет кредитная культура, но нужно еще лет 10-20».

Социологи фиксируют американскую систему потребления у россиян: чтобы купить дорогостоящую вещь, они берут кредит, а не копят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как следует из «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС, жители наиболее обеспеченных регионов берут кредиты, потому что им не хватает предметы роскоши. В частности, аналитики указывают на то, что в Москве и Санкт-Петербурге буквально на глазах развивается американская модель потребительского поведения — люди не копят деньги на дорогие вещи, а оформляют заем на престижный смартфон последней модели.

По данным Объединенного кредитного бюро, в Москве средний долг на одного заемщика составляет 170 тысяч рублей (по стране — 150 тысяч), при этом доход столичного жителя составляет свыше 50 тысяч рублей в месяц, что на 20 тысяч больше, нежели средняя зарплата по стране.

По словам экономического аналитика Артема Ермолаева, очередной «кредитный бум» можно объяснить, в частности, тем, что сегодня складываются достаточно благоприятные условия для перекредитования. «Дело в том, что сегодня ключевая ставка ЦБ снижена до 8,5%. Соответственно это вызвало закономерное падение ставок розничных кредитов. В результате человек может снизить ставку на 5-7 процентов», — пояснил аналитик.

Россияне не готовы отказаться от роскоши даже в трудные времена Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Мне доводилось встречаться с людьми, которые приобретали айфоны, зарабатывая при этом ниже прожиточного минимума. Для наших людей такие атрибуты — демонстрация своего социального статуса. Беда в том, что наши банки и особенно микрофинансовые организации с легкостью оформляют займы, даже если у человека нет ни гроша за душой», — рассказал «URA.RU» психиатр, доктор медицинских наук Михаил Виноградов.

По его словам, чаще всего подобные необдуманные кредиты оформляют далеко не обеспеченные люди: «Существует немало случаев, когда женщины покупают норковую шубу в кредит, а потом пытается влезть в ней в переполненный трамвай или маршрутку. Шубы, телефоны, известные бренды — для россиян это очень важно. Многие считают, что таким образом проникают в высшее общество. Однако это самообман. Зачастую это оборачивается как минимум неприятностями, когда люди узнают, что им придется платить 700 процентов годовых, а как максимум — настоящими трагедиями».

«Если в США, Европе, Японии, Израиле сформирована экономическая культура, культура потребления, то у нас ее нет, — утверждает кандидат педагогических наук, психолог-психотерапевт Павел Пономарев. — Мало где в мире есть такое, как у нас: в России бизнесмену полагается ездить на внедорожнике размером с железнодорожный вагон, а школа — это фабрика тщеславия. У десятилетних пацанов из портфелей торчат айфоны за 60 тысяч», — говорит эксперт.

По его словам, россияне готовы идти практически на любые жертвы, чтобы сохранить сложившийся в обществе образ: «То, что мы наблюдаем сегодня — расточительство в чистом виде. Мы живем явно не по средствам. Но готовы брать дикие кредиты — даже если нет денег, люди продолжают ездить на дорогостоящих машинах. Не приведи Бог, люди подумают, что наше благосостояние ухудшилось».