У скандального паблика аборигенов Ямала закончились темы для критики

12:31 25 октября 2017 0

Единственная площадка оленеводов, ругающая власть, ищет нового владельца Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале продается «Голос тундры» — одно из немногих сообществ в социальной сети «ВКонтакте», позволяющее себе критиковать систему. Авторы паблика, ранее рьяно защищавшие интересы местных оленеводов, объявили о продаже ресурса за бесценок. Из желающих выстроилась очередь. Источники «URA.RU» утверждают, что среди них есть и представители власти, желающие взять оппозиционный ресурс под контроль.

Объявление о продаже «Голос тундры» опубликовал на стене сообщества, оценив себя и свою аудиторию (чуть больше 4 тыс. человек) всего в 5 тысяч рублей.

«Систему беспредела никогда не победить, у всех все хорошо, никто не жалуется, и поэтому смысла дальше продолжать нет», — написали администраторы сообщества.

Сообщение о продаже исчезло из сообщества после попытки связаться с администраторами

Объявление о продаже провисело на стене сообщества менее суток, после чего было удалено. Однако новость в журналистской тусовке распространилась достаточно быстро. По неофициальным сведениям, покупкой «Голоса тундры» заинтересовались несколько оппозиционных деятелей, власти Ямальского района, (где бушевала сибирская язва в 2016 году), чиновники, курирующие внутреннюю политику региона, а также интернет-агентство «Север-пресс».

«Насколько мне известно, к администраторам паблика поступила куча предложений о покупке. И суммы предлагают куда более существенные. Интересовались и просто местные активисты, которые захотели продолжить дело, и даже близкие к власти люди, разумеется, с фейковых страниц», — рассказывает один из собеседников на условиях анонимности.

«Голос тундры» был создан инициативной группой оленеводов во главе с активистом Ейко Сэротэтто. По версии источников агентства, близких к администрации автономного округа, администратору, критиковавшему ямальские власти, активно помогали в российском отделении «Гринписа». Сам Сэротэтто не только проявлял активность в соцсетях, но и принимал участие в публичных дискуссиях на тему отношений аборигенов и недропользователей. Даже снялся в нескольких роликах «Гринписа» о защите тундры от разливов нефти.

Журналисты из США — частые гости у Ейко Сэротэтто Фото: Страница Ейко Сэротетто в социальной сети «ВКонтакте»

Пик популярности сообщества пришелся на 2016 год, когда после вспышки сибирской язвы на Ямале общественность заговорила о проблемах коренных народов. Проблемы, поднимавшиеся в «Голосе тундры», часто вызывали широкий общественный резонанс и становились поводами для громких публикаций в СМИ.

Региональные власти в ответ обвинили сообщество в получении финансирования из-за границы. Глава департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев даже посвятил этому отдельный доклад на заседании Заксобрания Ямала. Администрация паблика все отрицала.

Сегодня в правительстве Ямала официально новости о продаже паблика предпочитают не комментировать. Идеолог региона Сергей Климентьев тоже оказался недоступен — он находится в командировке и не отвечает на звонки.

Неофициально в ямальском правительстве говорят, что уже потеряли былой интерес к «Голосу тундры».

Публикации и комментарии по-прежнему мониторятся, но той остроты поднимаемых проблем, которая была год назад, больше нет.

Власти Ямала посвятили целое публичное выступление негативному влиянию сообщества оленеводов в Интернете Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники агентства в медиасообществе Ямала также считают, что паблик, собравший хайп на истории с сибирской язвой в прошлом году, сегодня изжил себя. Монетизировать подобные СМИ в регионе с населением около 600 тыс. человек крайне тяжело, а для поддержки сообщества на плаву постоянно требуются средства.

«Сейчас все утихло. Скандалов в среде КМНС [коренных малочисленных народов Севера] возникает немного. Админы сообщества не могут предложить новых тем для обсуждений. Если посмотреть комментарии, то видно, что там остался небольшой костяк активных читателей, которые еще пытаются раскачивать лодку. Но без резонансных поводов сообщество быстро потеряло свой вес», — считает один из ямальских медийных деятелей, пожелавший остаться инкогнито.

Глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин характеризует подобные СМИ как однодневки, которые используются для раскручивания того или иного резонансного события.

Когда необходимость в протестной повестке отпадает, подобные СМИ в лучшем случае самоликвидируются, в худшем — закрываются под воздействием властей либо правоохранительных органов.

«Мы понимаем, что такие СМИ проще закрыть самому, дабы не доводить до греха. Есть печальные примеры — это „Чиновник.ру“ в Югре и история свердловского политтехнолога Сергея Ярутина. На Ямале нет таких отчетливых политических и экономических противоречий. Там, как правило, подобные СМИ появляются, чтобы создать на информационной глади волнения. Потом, когда стороны достигают консенсуса, они становятся ненужными», — комментирует эксперт-политолог.

Ейко Сэротэтто комментировать ситуацию с «Голосом тундры» отказался, предложив связаться с администрацией сообщества. Получить комментарии администраторов «Голоса тундры» на момент подготовки материала не удалось — представители сообщества игнорируют вопросы журналистов.

Примечательно, что после объявления о продаже в паблике неожиданно появился нетипичный пост. В нем сказано, что глава Ямала Дмитрий Кобылкин — самый лучший и эффективный губернатор России.