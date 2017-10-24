Пермские медсестры боятся массовых сокращений

23:43 24 октября 2017 0

Чиновники задумали сделать поликлиники по всему Прикамью не хуже частных, но уже возник ряд проблем и рисков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки в ближайшие месяцы столкнутся с большими изменениями в работе поликлиник. Пермские власти готовят их реформу, чтобы пациентам в них было комфортно, как в частных. Однако, отмечают наблюдатели, суперпроект несет большие риски, в том числе, связанные с массовым сокращением медиков.

Собеседники в медицинском сообществе рассказали «URA.RU», что в Прикамье набрал ход проект «Новая поликлиника». Изменения произошли в 12 пилотных поликлиниках в девяти муниципалитетах края. В ноябре по новым правилам заживут 14 поликлиник Перми, а к марту следующего года — весь регион.

Проект «Новая поликлиника» возник в этом году по инициативе губернатора Максима Решетникова (на федеральном уровне действует «Бережливая поликлиника», которая сосредоточена на экономии времени пациентом). Министерство здравоохранения Прикамья объявило быстрое внедрение новых стандартов обслуживания пациента.

Максим Решетников добился своего: в пермской медицине настали большие перемены Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Весной губернатор заявил, что докторов необходимо «разгрузить» от «бумажной» работы, а для выдачи справок предусмотреть отдельные кабинеты. Причем качество обслуживания Решетников предложил улучшать без дополнительного финансирования.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что после этого в поликлиники приходили «тайные пациенты» (по аналогии с «тайным покупателем»), которые тестировали поликлиники. В итоге были случаи, когда пациент ждал приема у врача порядка двух часов. Имело место и грубое, безразличное отношение работников регистратуры.

Теперь поликлиники готовятся к большим изменениям по методике «бережливого производства». Все необходимые пациенту помещения будут размещены на первом этаже: гардероб, колясочная, регистратура и кабинет доврачебного осмотра, где можно будет получить рецепт или справку. Встречать и разводить потоки пациентов теперь будет вежливый администратор холла, а не работник, параллельно говорящий по телефону. На все звонки ответят другие сотрудники — специалисты колл-центра. Они же будут проверять, придут ли на прием записавшиеся ранее пациенты. В холлах появятся мониторы для электронной очереди, записаться на прием можно будет, в том числе, через инфомат (запись через сайт, по телефону и через регистратора останутся). А старые скамейки и стулья заменят на диваны.

Пермякам обещают уровень сервиса не хуже, чем в частных клиниках Фото из презентации проекта «Новая поликлиника» минздрава Пермского края

Привычный подход, когда посетитель вынужден сам искать свою медицинскую карту, будет исключен. Готовится полный переход на электронные карты: таким образом данные о здоровье пациента будут всегда доступны в единой системе, в том числе, и на случай экстренной госпитализации. В перспективе компьютеризация амбулаторно-поликлинического звена затронет не только поликлиники, но и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), грядет развитие телемедицины (удаленных консультаций).

Изменятся и внешние стандарты. Поликлиники края ждет ремонт и переход к единому оформлению. Понятные указатели и информационные доски должны помочь пациенту не заблудиться. Все перечисленное полностью планируется внедрить до 2020 года. К примеру, на прошлой неделе после ремонта открылась поликлиника в Лысьве, которая теперь соответствует новым стандартам. Ожидается, что благодаря этим мерам поликлиники сократят очереди к врачам в разы: ранее минздрав сообщал, что в некоторых «пилотах» очередь с 14 дней удалось сократить до одного.

У наблюдателей, впрочем, есть серьезные опасения, что в перспективе поликлиникам придется почти совсем отказаться от медицинских сестер — доктор самостоятельно будет вести прием (как это принято в частных клиниках). С появлением квалифицированных администраторов холла и после настройки всех каналов записи к врачу может пропасть необходимость и в работниках регистратуры.

В минздраве сообщают, что пока о сокращениях в поликлиниках речи не идет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Информатор из числа пермских врачей отмечает, что в целом проект минздрава выглядит очень позитивно. Но уже просматриваются ряд рисков. Так, чиновники рассчитывают, что все преобразования произойдут без дополнительного финансирования, в рамках текущего ремонта. Однако многие медучреждения сегодня вынуждены решать вопросы кредиторской задолженности. Плюс исключен вариант временного закрытия поликлиник, поэтому не все понимают, как организовать ремонт в условиях ежедневной работы учреждений. Другая проблема — «хромает» программное обеспечение, далеко не все поликлиники оснащены хорошими компьютерами, поэтому непонятно, как врачи будут вести электронные карты.

Курирует тему заместитель министра Янина Калина. С ней связаться не удалось. В пресс-службе минздрава подтвердили, что к марту следующего года организационные изменения ожидаются в работе всех поликлиник края, но о каких-либо сокращениях персонала речи сегодня не идет.

«В Пермском крае медицинское сообщество как всегда принимает любые изменения с долей негатива. Хотя большинство проект все же одобряет. Но пока нет гарантий, что главврачи реально готовы менять подходы в работе, а не пытаются лишь изобразить бурную деятельность с целью угодить чиновникам», — рассуждает собеседник.

Впрочем, главной задачей для минздрава должно стать повышение доступности медицинской помощи на всей территории Пермского края, ведь многие живут далеко от поликлиник и никогда не увидят грядущих преобразований, считает руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» «Народного фронта», советник замруководителя Центрального исполкома ОНФ по работе с регионами Евгений Симакин. Эксперт резюмирует, что по итогам прошлого года «оптимизация» ударила по фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП).

«Картина неутешительная: за год число фельдшерских ставок в ФАПах сократилось на 30,5, а число занимающих их медработников — на 27 человек. При этом значительное число ФАПов не отвечает установленным требованиям: более четверти (28%) не имеют водопровода, почти две трети (62%) остаются без центрального отопления и более трети (38%) — без канализации», — отметил «фронтовик» и добавил, что скоро ОНФ опубликует анализ состояния пермской медицины (на основе данных Росстата), который вскроет еще ряд острых проблем.