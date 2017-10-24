Битва за Москву: как Собянину вернуть полный контроль над столицей

13:07 24 октября 2017 0

Для мэрии Москвы благоприятное время: не прошло и двух месяцев с успеха на муниципальных выборах в Москве, а либералы уже рассорились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После успеха на муниципальных выборах в Москве 10 сентября в либеральной среде началось брожение: представители коалиции спорят, кто внес решающий вклад в победу. Этот спор — публичное проявление борьбы за лидерство, указывают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем исследовании «Оппозиционные районы Москвы после муниципальных выборов и раскол демократической коалиции». Распри либералов могут оказать влияние на выборы мэра Москвы в сентябре 2018 года.

«Руководитель штаба Дмитрия Гудкова, Максим Кац, не упускает возможности подчеркнуть заслуги собственного проекта. В свою очередь, районные активисты, большинство из которых также оказались в списке Гудкова-Каца, настаивают, что справились собственными силами», — говорится в докладе АПЭК.

Алексей Навальный предпочел дистанцироваться от муниципальной избирательной кампании в 2017 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению авторов, победители по-разному смотрят на роль муниципального депутата. Так, группа Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой в первую очередь занята борьбой за расширение полномочий мундепов, в то время как у депутатов группы Каца в приоритете выдвижение Дмитрия Гудкова на пост мэра Москвы. Достижение компромисса между этими группами становится серьезной проблемой.

Авторы доклада указывают, что в большинстве округов, в которых либералы одержали победу, они так и не смогли выбрать «своего» председателя. «Несмотря на то, что контроль над муниципальным собранием в Хамовниках у оппозиционных сил, исполняющим обязанности главы муниципального округа остается представитель „Единой России“», — отмечается в докладе.

Усугубляет ситуацию и борьба за то, кто станет единым кандидатом от либералов на пост мэра Москвы: о своих амбициях уже заявили Дмитрий Гудков и председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Добавляет напряжения и борьба Максима Каца за смещение Митрохина с его партийного поста. О своих амбициях стать председателем московского «Яблока» Кац заявлял еще в 2016 году. После победы на выборах 10 сентября авторитет Каца в партии только вырос.

Несмотря на успех, либералам пока не хватает депутатов, чтобы гарантированно пройти мунфильтр и выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ситуации, кода либералы находятся в войне «всех против всех», у московской мэрии появляется уникальный шанс, считает один из авторов доклада, Дмитрий Орлов. «Публичные конфликты либералов усиливаются и становятся заметны москвичам, бьют по их собственной репутации. Все это создает для мэрии уникальные возможности. Сейчас городская администрация должна выработать стратегию дробления этих групп, возможно, вступить в коалицию с наиболее лояльностью частью депутатов, например, с самовыдвиженцами, чтобы изменить баланс в муниципалитетах», — рассказал Орлов «URA.RU».

Политолог отмечает, что лучший момент для активных действий найти трудно. Главная задача городских властей сейчас — выбрать «своих» председателей в тех округах, где победили либералы, и установить там свои правила.

Этот вопрос приобретает большое значение в условиях надвигающихся выборов мэра Москвы. Так, о своем выдвижении уже заявил Сергей Собянин несколько часов назад.

Орлов сомневается, что либералам удастся выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы в 2018 году. «Мне кажется маловероятным, что у либералов будет единый кандидат: Митрохин и Гудков сделали уже достаточно жесткие и однозначные заявления по этому поводу. Кроме того, мы не знаем, как на этих выборах поведут себя Собчак и Навальный.

Не исключено, что Собчак тоже захочет выдвигаться.

Возможно и появление других игроков. Скорей всего, либеральный фланг будет раздроблен», — говорит политолог.

О желании участвовать в выборах мэра Москвы уже заявили Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин (на фото) и Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сами либералы отрицают наличие проблем в своем лагере. Так, Максим Кац говорит, что дискуссии внутри либерального лагеря есть, но расколом это назвать нельзя. «Раньше люди друг с другом никогда не работали, даже порой не были знакомы, и тут они попали в один коллегиальный орган, и у них идет притирка. Однако все 220 депутатов продолжают быть зарегистрированными в одном чате, общаются между собой», — рассказал Кац «URA.RU».

Он утверждает, что «своих» председателей либералы не смогли выбрать просто потому, что зачастую им не хватает для этого голосов. «Во многих округах у нас большинство голосов, но меньше 2/3 необходимых для избрания председателя. Да и какое имеет значение, кто именно подписывает решение совета?» — вопрошает мундеп. Не сомневается он и в кандидате на пост мэра Москвы — им будет Дмитрий Гудков, хотя отмечает, что в «Яблоке» могут идти дискуссии на этот счет.

Напомним, на муниципальных выборах в Москве 10 сентября либералы взяли 220 муниципальных мандатов из 1500. Это первый крупный успех либералов со времен выборов в Мосгордуму в 2006 году. Коалиция строилась вокруг партии «Яблоко», ее технологами стали Максим Кац и Дмитрий Гудков.