{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
Главные новости Москвы
13:07  24 октября 2017 0

Битва за Москву: как Собянину вернуть полный контроль над столицей

АПЭК изучило настроения либералов, удивительно победивших на выборах 10 сентября
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Праймериз
Для мэрии Москвы благоприятное время: не прошло и двух месяцев с успеха на муниципальных выборах в Москве, а либералы уже рассорилисьФото: Владимир Андреев © URA.RU

После успеха на муниципальных выборах в Москве 10 сентября в либеральной среде началось брожение: представители коалиции спорят, кто внес решающий вклад в победу. Этот спор — публичное проявление борьбы за лидерство, указывают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем исследовании «Оппозиционные районы Москвы после муниципальных выборов и раскол демократической коалиции». Распри либералов могут оказать влияние на выборы мэра Москвы в сентябре 2018 года.

«Руководитель штаба Дмитрия Гудкова, Максим Кац, не упускает возможности подчеркнуть заслуги собственного проекта. В свою очередь, районные активисты, большинство из которых также оказались в списке Гудкова-Каца, настаивают, что справились собственными силами», — говорится в докладе АПЭК.

Гражданская панихида по Антону Носику в Доме литераторов. Москва, навальный алексей, кац михаил
Алексей Навальный предпочел дистанцироваться от муниципальной избирательной кампании в 2017 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению авторов, победители по-разному смотрят на роль муниципального депутата. Так, группа Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой в первую очередь занята борьбой за расширение полномочий мундепов, в то время как у депутатов группы Каца в приоритете выдвижение Дмитрия Гудкова на пост мэра Москвы. Достижение компромисса между этими группами становится серьезной проблемой.

Авторы доклада указывают, что в большинстве округов, в которых либералы одержали победу, они так и не смогли выбрать «своего» председателя. «Несмотря на то, что контроль над муниципальным собранием в Хамовниках у оппозиционных сил, исполняющим обязанности главы муниципального округа остается представитель „Единой России“», — отмечается в докладе.

Усугубляет ситуацию и борьба за то, кто станет единым кандидатом от либералов на пост мэра Москвы: о своих амбициях уже заявили Дмитрий Гудков и председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Добавляет напряжения и борьба Максима Каца за смещение Митрохина с его партийного поста. О своих амбициях стать председателем московского «Яблока» Кац заявлял еще в 2016 году. После победы на выборах 10 сентября авторитет Каца в партии только вырос.

Акция "Прогулка по Тверской"сторонников Алексея Навального во всероссийский день протеста. Москва, митинг, москва, триколор, мэрия москвы, прогулки по тверской, навальнинг, флаг россии, российский флаг, тверская13
Несмотря на успех, либералам пока не хватает депутатов, чтобы гарантированно пройти мунфильтр и выдвинуть своего кандидата на выборах мэра
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ситуации, кода либералы находятся в войне «всех против всех», у московской мэрии появляется уникальный шанс, считает один из авторов доклада, Дмитрий Орлов. «Публичные конфликты либералов усиливаются и становятся заметны москвичам, бьют по их собственной репутации. Все это создает для мэрии уникальные возможности. Сейчас городская администрация должна выработать стратегию дробления этих групп, возможно, вступить в коалицию с наиболее лояльностью частью депутатов, например, с самовыдвиженцами, чтобы изменить баланс в муниципалитетах», — рассказал Орлов «URA.RU».

Политолог отмечает, что лучший момент для активных действий найти трудно. Главная задача городских властей сейчас — выбрать «своих» председателей в тех округах, где победили либералы, и установить там свои правила.

Этот вопрос приобретает большое значение в условиях надвигающихся выборов мэра Москвы. Так, о своем выдвижении уже заявил Сергей Собянин несколько часов назад.

Орлов сомневается, что либералам удастся выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы в 2018 году. «Мне кажется маловероятным, что у либералов будет единый кандидат: Митрохин и Гудков сделали уже достаточно жесткие и однозначные заявления по этому поводу. Кроме того, мы не знаем, как на этих выборах поведут себя Собчак и Навальный.

Не исключено, что Собчак тоже захочет выдвигаться.

Возможно и появление других игроков. Скорей всего, либеральный фланг будет раздроблен», — говорит политолог.

Съезд партии "Яблоко". Москва, митрохин сергей, съезд яблока
О желании участвовать в выборах мэра Москвы уже заявили Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин (на фото) и Сергей Собянин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сами либералы отрицают наличие проблем в своем лагере. Так, Максим Кац говорит, что дискуссии внутри либерального лагеря есть, но расколом это назвать нельзя. «Раньше люди друг с другом никогда не работали, даже порой не были знакомы, и тут они попали в один коллегиальный орган, и у них идет притирка. Однако все 220 депутатов продолжают быть зарегистрированными в одном чате, общаются между собой», — рассказал Кац «URA.RU».

Он утверждает, что «своих» председателей либералы не смогли выбрать просто потому, что зачастую им не хватает для этого голосов. «Во многих округах у нас большинство голосов, но меньше 2/3 необходимых для избрания председателя. Да и какое имеет значение, кто именно подписывает решение совета?» — вопрошает мундеп. Не сомневается он и в кандидате на пост мэра Москвы — им будет Дмитрий Гудков, хотя отмечает, что в «Яблоке» могут идти дискуссии на этот счет.

Напомним, на муниципальных выборах в Москве 10 сентября либералы взяли 220 муниципальных мандатов из 1500. Это первый крупный успех либералов со времен выборов в Мосгордуму в 2006 году. Коалиция строилась вокруг партии «Яблоко», ее технологами стали Максим Кац и Дмитрий Гудков.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров