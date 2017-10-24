19:56 24 октября 2017 0

Хештег «#япротив» стал слоганом предвыборной кампании Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак во вторник, 24 октября, дала свою первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Встреча с журналистами прошла в модном столичном электротеатре «Станиславский» под свет софитов. На входе всем раздали стикеры «#япротив» и листовки с именами людей, которых либеральная общественность считает политзаключенными. Пресс-конференция началась с видеоролика в поддержку режиссеров Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова, бизнесмена Олега Навального, журналиста РБК Александра Соколова, сотрудника «ЮКОС» Алексея Пичугина.

После Собчак представила свой предвыборный штаб. Кампанией онлайн будет заниматься политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на выборах в США на демократа Берни Сандерса. Кампанию «на земле» будет вести Алексей Ситников, которого считают отцом российских политтехнологий. Штаб возглавил политолог Игорь Малашенко, который руководил последней кампанией Бориса Ельцина в 1996 году. Он же — основатель телекомпании НТВ и муж светской львицы Божены Рынски. Разговор с журналистами длился час. Когда Собчак приедет на Урал, что будет делать с Крымом, откуда возьмет деньги на президентскую кампанию и что думает о Владимире Путине — читайте главные тезисы на «URA.RU».

О Путине

Политтехнолог Алексей Ситников вел в 1996 году президентскую кампанию Бориса Ельцина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Лично оскорблять Путина я не буду. Действительно, Путин для одних людей тиран и диктатор, для других людей он правитель, который сохраняет Русский мир и поднял Россию с колен. Для меня, в первую очередь, это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Фактически спас ему жизнь. Я об этом помню, поэтому Путина-человека я оскорблять не буду, но это не значит, что я согласна со всем, что делает Путин-политик. Вот с этой позицией я буду спорить. Буду добиваться, чтобы мое поколение жило при новом президенте, чтобы мое поколение руководило страной, чтобы молодые люди с другими мозгами управляли ситуацией, добивались расширения влияния России в мире, чтобы у нас появлялись новые технологии».

О Навальном

«Я даю слово, что если Алексея Навального зарегистрируют, то я сниму свою кандидатуру. Не потому, что я во всем согласна с Алексеем Навальным — потому, что я считаю, что нам нужен единый кандидат. Объединиться нам сейчас гораздо важнее».

О Крыме

В фойе театра были развешаны портреты «политзаключенных». На фото — плакат с режиссером Кириллом Серебренниковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Украина — это важнейший партнер России. Восстановить лучшие отношения — это главная задача, которая сейчас стоит перед Россией. Я не буду увиливать. С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка… Там живет большое число людей, которые действительно поддерживают [референдум]. Но на конкретный вопрос даю ответ. Потому что мы нарушили наше слово, Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать этот вопрос, надо говорить, искать какие-то выходы. Не как политик, а как женщина Ксения Собчак, я могу сказать, что сейчас самое важное и для России, и для Украины — восстановить нашу дружбу. Любой ценой. Точка».

Об Урале

«Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем ездить по регионам, вести там кампанию. Я буду появляться во всех городах-миллионниках. Я приеду в Екатеринбург, как только смогу, в ближайшее время я это сделаю: одна поездка у меня уже запланирована.

Я очень надеюсь, что мое выступление произойдет в Ельцин Центре. Екатеринбург — обязательный для посещения город. Урал — это ключевой регион для нашей кампании.

Про человека, который возглавит штаб в Екатеринбурге, пока мы не говорили. Я сделала свое заявление всего несколько дней назад, начала собирать команду».

О деньгах на кампанию

Малый зал Электротеатра «Станиславский» не вместил всех журналистов, желающих задать свои вопросы Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«У меня лично таких денег нет. Я богатый человек, у меня открыты в России счета, я плачу налоги. Я готова вложить часть своих денег, но конечно, этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, которые готовы будут поддержать мою платформу. На сегодняшний момент я могу вкладывать какие-то суммы на стартовые вещи из своих средств. Далее я, конечно, рассчитываю на тех бизнесменов, с которыми уже есть договоренности и, надеюсь, таких будет все больше и больше.

Я точную сумму кампании назвать не могу, я ее не знаю. Наша стратегия — делаем региональные штабы. Где у нас нет такой возможности, будем подписывать людей через интернет, как это было на муниципальной кампании в Москве. Но мы, конечно, не возьмем бандитские деньги, мы не возьмем деньги у Кремля. Но, поверьте мне, есть достаточное количество бизнесменов, которые готовы вложиться в нашу кампанию».

О своей задаче

«Моя задача — разбудить спящий электорат, эти 30%, по самым скромным подсчетам. Если эти люди придут на выборы и проголосуют в моем лице против всех, то, клянусь, этих людей я не подведу. Я сделаю все, чтобы их голос был слышен и дальше. Это самое главное… Мне не нравится считать людей в процентах, хватит относиться к стране как к корпорации».

О планах на будущее

Пока шла пресс-конференция, в соцсетях разразилась драма: супруга Игоря Малашенко (в центре) Божена Рынска не знала, что ее муж возглавит штаб Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Я не профессиональный политик. Я человек, который готов использовать свой ресурс узнаваемости для того, чтобы сделать общее благое дело. Жить не только для себя, своей популярности и зарабатывания денег, а сделать какой-то значимый поступок для общества. Я понимаю, что сейчас у меня есть этот шанс. У меня маленький ребенок, я живу ради него. Я жить в этой стране очень хочу. Я, в отличие от многих людей, чьи имена мы хорошо знаем, (а они являются патриотами и частью партии власти), не езжу рожать и лечиться за границу. Я родила своего ребенка, Платона, здесь в России. Я хочу, чтобы он жил в этой стране и получал хорошее образование, а не где-то, как это модно, в Лондонах и Парижах. И я буду делать все, чтобы эта страна менялась к лучшему, я никуда отсюда не уеду».