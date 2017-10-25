Почему Медведев нашел работу скандально уволенному главе таможни

Основным поручителем экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, готовящегося занять высокую должность в банке, стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства уверен в его честности, говорят эксперты. Назначением Бельянинова Медведев автоматически принимает на себя все риски.
В среду, 25 октября, стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова для назначения на пост председателя правления Евразийского банка развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В июле прошлого года Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС. Это произошло после того, как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., 390 $ тыс. и 350 € тыс. Впрочем, сам Бельянинов заявлял, что найденные у него деньги являются частными накоплениями. При этом экс-глава ФТС отмечал, что надеется продолжить работу на государственной службе.
Как пояснил «URA.RU» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов, своим решением премьер дал понять, что именно Бельянинов нужен на этой должности: «Медведев берет на себя за это административную и политическую ответственность. Дело оппонентов власти ставить под сомнения такие решения и привлекать к ним внимание общественности, если они считают нужным это делать».
По его словам, система трудоустройства отставников работает не по конкретному шаблону: «По-разному бывает: кого-то вообще сажают, кого-то назначают, кто-то уходит в никуда. Скажите, например, где сейчас Виктор Иванов[экс-глава ФСКН]? Существуют разные кейсы. Если ты не сильно провинился, лоялен и можешь быть полезен, то тебе что-то предложат».
Политолог Андрей Колядин объясняет готовящееся назначение Бельянинова дефицитом кадров — найти доверенных и проверенных лиц тяжело. «Бельянинов известен нашему руководству много лет. И вроде бы ничего противозаконного у него не находили, несмотря на обыски. Пословица „от тюрьмы и от сумы не зарекайся“ одинаково действует и в отношении мошенников, и в отношении честных людей, в отношении дворников и в отношении министров. Поэтому в чистоте помыслов и репутации своих коллег должен разбираться их руководитель. И принимать решения. Если он уверен в эффективности и честности Белянинова, то почему его не назначить на столь важное место? Тем более, что силовики не смогли ничего товарищу предъявить», — пояснил «URA.RU» Колядин.
По мнению политолога Ильи Гращенкова, в России каждый крупный чиновник — член какой-то группы, поэтому атаки силовиков зачастую следует трактовать как элемент борьбы за ресурс. «Если он его сдает, то его быстро отпускают и стараются как-то реабилитировать. Достаточно вспомнить Сердюкова, который теперь претендует чуть ли не на „Ростех“. Потому что свои, потому что не сдали начальство, потому что пошли на переговоры с атакующей стороной. Вот у того же Медведева карт в колоде не так уж и много, и Бельянинов — хорошая карта», — сказал «URA.RU» эксперт.
Андрей Бельянинов стал для власти одной из фигур, на который был наглядно продемонстрирован в действии принцип кнута и пряника, утверждает в разговоре с «URA.RU» директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Сначала была образцово-показательная порка: федеральные каналы показали обыски, миллионы и растерянного чиновника. А сейчас ему нашли вполне плохую должность. То есть власть посылает элитам отчетливый сигнал: у нее есть разные инструменты для диалога. Ситуация с Бельяниновым была разыграна, как по нотам», — пояснил эксперт.
Вместе с тем он признал, что у населения от произошедшего «остался осадочек»: «Люди жаждали крови, хотели посадок, а получилось, что очередной большой чиновник отделался легким испугом».