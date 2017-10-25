Почему Медведев нашел работу скандально уволенному главе таможни

16:17 25 октября 2017 0

Как показывает практика, высокопоставленные отставники редко оказываются без работы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Основным поручителем экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, готовящегося занять высокую должность в банке, стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства уверен в его честности, говорят эксперты. Назначением Бельянинова Медведев автоматически принимает на себя все риски.

В среду, 25 октября, стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова для назначения на пост председателя правления Евразийского банка развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В июле прошлого года Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС. Это произошло после того, как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., 390 $ тыс. и 350 € тыс. Впрочем, сам Бельянинов заявлял, что найденные у него деньги являются частными накоплениями. При этом экс-глава ФТС отмечал, что надеется продолжить работу на государственной службе.

Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за дальнейшую карьеру экс-главы ФТС, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов, своим решением премьер дал понять, что именно Бельянинов нужен на этой должности: «Медведев берет на себя за это административную и политическую ответственность. Дело оппонентов власти ставить под сомнения такие решения и привлекать к ним внимание общественности, если они считают нужным это делать».

По его словам, система трудоустройства отставников работает не по конкретному шаблону: «По-разному бывает: кого-то вообще сажают, кого-то назначают, кто-то уходит в никуда. Скажите, например, где сейчас Виктор Иванов[экс-глава ФСКН]? Существуют разные кейсы. Если ты не сильно провинился, лоялен и можешь быть полезен, то тебе что-то предложат».

Политолог Андрей Колядин объясняет готовящееся назначение Бельянинова дефицитом кадров — найти доверенных и проверенных лиц тяжело. «Бельянинов известен нашему руководству много лет. И вроде бы ничего противозаконного у него не находили, несмотря на обыски. Пословица „от тюрьмы и от сумы не зарекайся“ одинаково действует и в отношении мошенников, и в отношении честных людей, в отношении дворников и в отношении министров. Поэтому в чистоте помыслов и репутации своих коллег должен разбираться их руководитель. И принимать решения. Если он уверен в эффективности и честности Белянинова, то почему его не назначить на столь важное место? Тем более, что силовики не смогли ничего товарищу предъявить», — пояснил «URA.RU» Колядин.

Короткая скамейка запасных по-прежнему остается проблемой для власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политолога Ильи Гращенкова, в России каждый крупный чиновник — член какой-то группы, поэтому атаки силовиков зачастую следует трактовать как элемент борьбы за ресурс. «Если он его сдает, то его быстро отпускают и стараются как-то реабилитировать. Достаточно вспомнить Сердюкова, который теперь претендует чуть ли не на „Ростех“. Потому что свои, потому что не сдали начальство, потому что пошли на переговоры с атакующей стороной. Вот у того же Медведева карт в колоде не так уж и много, и Бельянинов — хорошая карта», — сказал «URA.RU» эксперт.

Андрей Бельянинов стал для власти одной из фигур, на который был наглядно продемонстрирован в действии принцип кнута и пряника, утверждает в разговоре с «URA.RU» директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Сначала была образцово-показательная порка: федеральные каналы показали обыски, миллионы и растерянного чиновника. А сейчас ему нашли вполне плохую должность. То есть власть посылает элитам отчетливый сигнал: у нее есть разные инструменты для диалога. Ситуация с Бельяниновым была разыграна, как по нотам», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он признал, что у населения от произошедшего «остался осадочек»: «Люди жаждали крови, хотели посадок, а получилось, что очередной большой чиновник отделался легким испугом».