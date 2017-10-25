Как жертвы ДТП сели на шею власти Югры. Уже требуют айфон и квартиру

21:37 25 октября 2017 0

В ДТП погибли 12 человек, более 20 были ранены — эту трагедию некоторые родственники пострадавших используют в собственных целях Фото: МЧС России

ДТП с десятью погибшими детьми под Ханты-Мансийском стало поводом для спекуляции. Родственники некоторых подростков, получив компенсации от югорских властей, требуют от чиновников новую материальную помощь: квартиры, оплату обучения и долгов. В противном случае обещают жаловаться, в том числе — и на федеральном уровне.

Югорские власти пошли не беспрецедентные меры по компенсациям. Было принято решение о выделении семьям погибших (скончалось 12 человек, в том числе 10 детей) по миллиону рублей. Пострадавшим в аварии — от 100 до 300 тысяч рублей от правительства ХМАО и такую же сумму от мэрии города в зависимости от тяжести травм (более 20 человек). Губернатор Наталья Комарова договорилась с банками, чтобы они закрыли ипотеку пострадавшим.

Однако родители пострадавших и источники в региональном правительстве сообщают, что некоторые семьи продолжают настаивать на дополнительных компенсациях от властей. По словам инсайдеров, речь идет о Рузалии Уточкиной, у которой в аварии пострадал внук. От правительства ХМАО и местной администрации семья подростка получила 600 тысяч рублей. Ее внук, старшеклассник Игорь (имя подростка изменено) сразу после аварии объявил сбор денег в соцсетях, а также выпросил у правительства ХМАО себе новый iPhone. Бабушка пострадавшего обращалась в специально созданный в Нефтеюганске благотворительный фонд за деньгами на новый ноутбук. Сейчас женщина требует у властей квартиру для внука, а также оплатить обучение подростка в колледже.

Юная акробатка Валентина Жулина уже идет на поправку (фото от февраля 2017 года), но ей требуется длительная и дорогостоящая реабилитация Фото: Александр Михайлович, «ВКонтакте»

«Дали по 300 тысяч округ и администрация. Но 11 семьям закрыли ипотеку — а у нас ни ипотеки, ни кредитов, ни жилья. Был один кредит, там 30 тысяч оставалось, Наталья Комарова договорилась, и нам его закрыли, но там же всего два платежа оставалось. Трем семьям дали квартиры — кому из маневренного фонда, кому служебное. Я тоже обратилась, сказали — решат этот вопрос. Еще попросила оплатить обучение — внук поступил на внебюджетное, а денег нет платить», — прокомментировала агентству Рузалия Уточкина.

Женщина уверяет, ее внук, хоть и отделался относительно легкими травмами (перелом ноги), все еще болен. «У внука нога реагирует на погоду, с легкими проблема, на голову жалуется. Мама у него инвалид. Кто же откажется от материальной помощи в такой ситуации», — объясняет Уточкина.

Другие родители недовольны подобными попытками выбить новую помощь, пытаясь использовать пострадавших детей. «Сергей Некрушец (отец погибшего ребенка и муж пострадавшего тренера — ред.) похоронил сына, сейчас выхаживает жену. Он почему-то не требует у правительства денег.

Дочке Жулиных нужно дорогостоящее лечение, в том числе, и за границей. А в это время кто-то просит себе ноутбуки и квартиры», — говорит на условиях анонимности один из родителей пострадавших в аварии подростков.

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев признает — единичные случаи спекуляций были. «Горе сплотило людей, и это все-таки страшная трагедия. Обращаются только те, кому действительно нужна помощь. Ну да, была просьба подарить ноутбук, но это единичный случай. Больше обеспокоенность вызывает, что в благотворительном фонде почти закончились деньги — собрали 5 миллионов, почти все потратили. Есть вещи, которые нельзя решить за счет бюджета и фонда ОМС — это потребности в операциях в частных клиниках за пределами страны. Будем решать. Но на ноутбук из фонда, конечно же, не дадим», — прокомментировал Сергей Дегтярев.

В департаменте общественных связей ХМАО рассказали «URA.RU», что правительство региона продолжает оказывать поддержку семьям погибших и пострадавших в аварии. «Прежде всего, детям, пострадавшим в ДТП, семьям спортсменов оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. Для каждого ребенка сформирован годовой план лечения, каждую неделю учреждения здравоохранения сообщают о состоянии здоровья детей», — отметили в депсвязей.

Источник в правительстве ХМАО уверяет, что реально мер поддержки намного больше, чем говорится официально. «Семьям не только простили ипотеки, но и помогают во многих других случаях — с устройством детей в садик, покупкой одежды, обуви, учебников. На этом фоне просьбы о ноутбуках и квартирах выглядят все-таки наглостью», — считает собеседник.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.