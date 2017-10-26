Тюменский налог на жилье подняли до цены хорошего коньяка

16:50 26 октября 2017 0

По решению депутатов, в год тюменцы будут платить за жилье налог, сравнимый с ценами на приличное спиртное Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменцы будут платить налог на недвижимость по максимальной возможной ставке — 0,3% от кадастровой стоимости. Такое решение в четверг, 26 октября, приняла городская дума столицы региона, несмотря на протесты представителей КПРФ и ЛДПР. Обсуждение болезненного для горожан решения депутаты и общественники превратили в приправленный изрядной дозой троллинга балаган, впутав в местный вопрос президента Путина, губернатора Якушева, предстоящие выборы и цену на коньяк.

Перед заседанием городской думы местные коммунисты из РКРП и КПРФ организовали пикет, протестуя против повышения налогов на недвижимость для горожан. Обсуждению нового порядка взимания налога на имущество физических лиц предшествовал долгий и обстоятельный доклад директора департамента финансов и налоговой политики горадминистрации Андрея Пилипчука. Чиновник рассказал депутатам, что налог составит 0,3% от кадастровой стоимости объектов недвижимости и будет вводиться постепенно в течение пяти лет. За 2018 год тюменцы заплатят налог с 20% кадастровой стоимости, а за 2022 — со 100%. С учетом всех вычетов собственник квартиры площадью 47 кв. м и стоимостью 2 миллиона рублей за 2018 год заплатит 870 рублей налога, а за 2022 год — уже 3200 рублей.

Андрей Пилипчук рассказал, как тюменцам предстоит платить налог на жилье Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Комфортная жизнь в городе полностью зависит от размера налоговой базы», — объяснил чиновник необходимость налогообложения «по максимуму».

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Чирков назвал предложение городской администрации «просто грабежом». Либерал-демократы предложили ввести дифференцированную ставку, начиная с 0,1% для небогатых горожан. Пикетировавшие мэрию и гордуму коммунисты также предложили ввести дифференцированную ставку, оставив 0,3% только тем тюменцам, которые зарабатывают в год миллион рублей и больше.

Единороссы единодушно выступили в поддержку увеличения налога. Юрий Коновалов назвал новый порядок «более объективным». «Можно привести много примеров, когда владелец коттеджа площадью несколько сотен квадратных метров платит налог с его инвентаризационной стоимости всего в несколько тысяч рублей при рыночной цене в несколько миллионов», — отметил Коновалов. Депутат подчеркнул, что от налога освобождены 15 категорий граждан. «Плавный переход к новой системе налогообложения в Тюмени позволит избежать резкого ухудшения налоговой нагрузки», — заявил Коновалов, добавив, что не помнит других примеров таких аккуратных решений.

Юрий Баранчук считает несправедливой существующую систему исчисления налога на недвижимость для физических лиц Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коллега Коновалова Юрий Баранчук отметил, что существующая система исчисления налога несправедлива. «Мало кто вообще понимает, как формируется инвентаризационная стоимость жилья», — добавил Баранчук и предложил разместить на официальном сайте мэрии онлайн-калькулятор стоимости недвижимости.

Пристыдить коллег попытался коммунист Александр Чепик. «Когда мы все избирались в 2013 году, мы получали наказы от избирателей. Я вот не помню, чтобы у меня был наказ повысить какой-либо налог. За время моей работы мне также не поступало обращений с просьбой повысить налог», — припомнил Чепик, объявив об отказе коммунистов голосовать за предложение мэрии.

«Заклятый друг» Чепика Юрий Безбородов назвал администрацию Тюмени заложницей тех решений, которые принимаются в правительстве области: «Тюмень находилась на дотациях областного бюджета, сейчас в области денег нет. Александру Викторовичу сказали: выкручивайтесь сами». Он предложил провести тайное голосование, чтобы каждый из депутатов «высказывал именно свое мнение, а не то, которое от него хотело бы услышать правительство области». В итоге предложение Безбородова не прошло, депутаты предпочли голосовать открыто.

В поддержку налога высказались единороссы Оксана Вешкурцева, Альбина Селезнева, Дмитрий Осипов, Александр Захаров Ришад Зиганшин и Роман Чуйко. Селезнева напомнила думе, что в Тюмени очень много льготников — пенсионеров, многодетных, ветеранов — получают поддержку из городского бюджета. «Откуда деньги? Отсюда в том числе (очевидно, имелся в виду налог на недвижимость — ред.). Что такое три с половиной тысячи за двухкомнатную квартиру? Это не так много. Сегодня пошли некоторые да купили бутылку коньяка», — сравнила депутат налог на недвижимость с тратами на алкоголь. Селезнева попросила Моора поскорее оформить возведенные в Тюмени самовольные строения, чтобы их владельцы также платили налоги.

Дмитрий Осипов: «Александр Киприянович, вы за пенсионеров или за богатых?» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дмитрий Осипов напомнил собравшимся, что Тюмень является самым комфортным городом страны, лидирует по уровню миграции и новый налог позволит сохранить «позитивную динамику». Роман Чуйко удивился, почему депутаты считают, что тюменцы против уплаты налога на свое имущество. «Сегодня вопрос не в том, тяжело ли для работающего человека заплатить 2-3 тысячи рублей в год. Он должен просто понимать, куда они будут потрачены, и видеть результат своих вложений. И это для него важнее, граждане готовы платить и вкладывать в развитие себя, инфраструктуры, детей», — резюмировал Чуйко.

Дальше заседание превратилось в соревнование в остроумии и троллинге. Единоросс Дмитрий Осипов не преминул уколоть протестовавшего Александра Черепанова. «Я хочу напомнить, что сегодня пенсионеры освобождены от уплаты этого налога. Основная нагрузка ляжет на людей, которые владеют большими домами и квартирами и которые могут себе позволить содержать это имущество. У меня возникает вопрос: Александр Киприянович, вы чьи интересы все-таки защищаете, пенсионеров или богатых людей? Надо определяться», — с довольной улыбкой сказал Осипов.

В итоге все предложения оппозиции гордума отклонила, а новый порядок исчисления налога с 1 января 2018 года одобрила 23 голосами «за» при 6 «против».

Спикер Дмитрий Еремеев после голосования выглядел крайне недовольным результатом, хотя и сказал, что голосовал «за».