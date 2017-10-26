Тюменский налог на жилье подняли до цены хорошего коньяка

Тюменцы будут платить налог на недвижимость по максимальной возможной ставке — 0,3% от кадастровой стоимости. Такое решение в четверг, 26 октября, приняла городская дума столицы региона, несмотря на протесты представителей КПРФ и ЛДПР. Обсуждение болезненного для горожан решения депутаты и общественники превратили в приправленный изрядной дозой троллинга балаган, впутав в местный вопрос президента Путина, губернатора Якушева, предстоящие выборы и цену на коньяк.
Перед заседанием городской думы местные коммунисты из РКРП и КПРФ организовали пикет, протестуя против повышения налогов на недвижимость для горожан. Обсуждению нового порядка взимания налога на имущество физических лиц предшествовал долгий и обстоятельный доклад директора департамента финансов и налоговой политики горадминистрации Андрея Пилипчука. Чиновник рассказал депутатам, что налог составит 0,3% от кадастровой стоимости объектов недвижимости и будет вводиться постепенно в течение пяти лет. За 2018 год тюменцы заплатят налог с 20% кадастровой стоимости, а за 2022 — со 100%. С учетом всех вычетов собственник квартиры площадью 47 кв. м и стоимостью 2 миллиона рублей за 2018 год заплатит 870 рублей налога, а за 2022 год — уже 3200 рублей.
«Комфортная жизнь в городе полностью зависит от размера налоговой базы», — объяснил чиновник необходимость налогообложения «по максимуму».
Руководитель фракции ЛДПР Алексей Чирков назвал предложение городской администрации «просто грабежом». Либерал-демократы предложили ввести дифференцированную ставку, начиная с 0,1% для небогатых горожан. Пикетировавшие мэрию и гордуму коммунисты также предложили ввести дифференцированную ставку, оставив 0,3% только тем тюменцам, которые зарабатывают в год миллион рублей и больше.
Единороссы единодушно выступили в поддержку увеличения налога. Юрий Коновалов назвал новый порядок «более объективным». «Можно привести много примеров, когда владелец коттеджа площадью несколько сотен квадратных метров платит налог с его инвентаризационной стоимости всего в несколько тысяч рублей при рыночной цене в несколько миллионов», — отметил Коновалов. Депутат подчеркнул, что от налога освобождены 15 категорий граждан. «Плавный переход к новой системе налогообложения в Тюмени позволит избежать резкого ухудшения налоговой нагрузки», — заявил Коновалов, добавив, что не помнит других примеров таких аккуратных решений.
Коллега Коновалова Юрий Баранчук отметил, что существующая система исчисления налога несправедлива. «Мало кто вообще понимает, как формируется инвентаризационная стоимость жилья», — добавил Баранчук и предложил разместить на официальном сайте мэрии онлайн-калькулятор стоимости недвижимости.
Пристыдить коллег попытался коммунист Александр Чепик. «Когда мы все избирались в 2013 году, мы получали наказы от избирателей. Я вот не помню, чтобы у меня был наказ повысить какой-либо налог. За время моей работы мне также не поступало обращений с просьбой повысить налог», — припомнил Чепик, объявив об отказе коммунистов голосовать за предложение мэрии.
«Заклятый друг» Чепика Юрий Безбородов назвал администрацию Тюмени заложницей тех решений, которые принимаются в правительстве области: «Тюмень находилась на дотациях областного бюджета, сейчас в области денег нет. Александру Викторовичу сказали: выкручивайтесь сами». Он предложил провести тайное голосование, чтобы каждый из депутатов «высказывал именно свое мнение, а не то, которое от него хотело бы услышать правительство области». В итоге предложение Безбородова не прошло, депутаты предпочли голосовать открыто.
В поддержку налога высказались единороссы Оксана Вешкурцева, Альбина Селезнева, Дмитрий Осипов, Александр Захаров Ришад Зиганшин и Роман Чуйко. Селезнева напомнила думе, что в Тюмени очень много льготников — пенсионеров, многодетных, ветеранов — получают поддержку из городского бюджета. «Откуда деньги? Отсюда в том числе (очевидно, имелся в виду налог на недвижимость — ред.). Что такое три с половиной тысячи за двухкомнатную квартиру? Это не так много. Сегодня пошли некоторые да купили бутылку коньяка», — сравнила депутат налог на недвижимость с тратами на алкоголь. Селезнева попросила Моора поскорее оформить возведенные в Тюмени самовольные строения, чтобы их владельцы также платили налоги.
Дмитрий Осипов напомнил собравшимся, что Тюмень является самым комфортным городом страны, лидирует по уровню миграции и новый налог позволит сохранить «позитивную динамику». Роман Чуйко удивился, почему депутаты считают, что тюменцы против уплаты налога на свое имущество. «Сегодня вопрос не в том, тяжело ли для работающего человека заплатить 2-3 тысячи рублей в год. Он должен просто понимать, куда они будут потрачены, и видеть результат своих вложений. И это для него важнее, граждане готовы платить и вкладывать в развитие себя, инфраструктуры, детей», — резюмировал Чуйко.
Дальше заседание превратилось в соревнование в остроумии и троллинге. Единоросс Дмитрий Осипов не преминул уколоть протестовавшего Александра Черепанова. «Я хочу напомнить, что сегодня пенсионеры освобождены от уплаты этого налога. Основная нагрузка ляжет на людей, которые владеют большими домами и квартирами и которые могут себе позволить содержать это имущество. У меня возникает вопрос: Александр Киприянович, вы чьи интересы все-таки защищаете, пенсионеров или богатых людей? Надо определяться», — с довольной улыбкой сказал Осипов.
В итоге все предложения оппозиции гордума отклонила, а новый порядок исчисления налога с 1 января 2018 года одобрила 23 голосами «за» при 6 «против».
Спикер Дмитрий Еремеев после голосования выглядел крайне недовольным результатом, хотя и сказал, что голосовал «за».