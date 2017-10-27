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26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
00:20  27 октября 2017 0

Ямал ставит эксперименты с «сухим законом»

Депутаты придумали радикальный способ спасти оленеводов от пьянства
Наталья Ефремова
© Служба новостей «URA.Ru»
Надписи и знаки. Ханты-Мансийск., пиво, алкоголь
Если закон пройдет через Думу, муниципалитеты получат право вводить тотальный запрет на торговлю алкоголемФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Ямала разработали законопроект, который ограничивает продажу алкоголя на территории региона. Документ предусматривает возможность введения крайних мер: полный запрет на спиртное. Решать «пить или не пить» будут власти населенных пунктов. Окружные депутаты остерегаются открыто комментировать документ, пока он еще не поступил в Заксобрание. Тем не менее, неофициально парламентарии признаются, что хотят предусмотреть все риски, в том числе и возможный расцвет самогоноварения.

Как стало известно «URA.RU», окружной департамент агропромышленного комплекса торговли и продовольствия подготовил новый законопроект об ограничении времени и мест продажи алкоголя. Пока он находится в стадии оценки регулирующего воздействия. Это означает, что идет сбор замечаний от различных ведомств и просчитываются последствия его принятия.

Здания и таблички, клипарт. Салехард, избирательная комиссия, ямал, законодательное собрание, счетная палата, янао, департамент здравоохранения
Депутаты ямальского ЗакСо разрабатывают проект, который погубил СССР
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Этот документ должен заменить аналогичный закон, принятый летом 2016 года. Отличия разительны. Из схожего: по-прежнему нельзя будет купить спиртное с 10 вечера до 10 утра в магазинах и на факториях (специальные торговые зоны для аборигенов). Новшества: вводится запрет на продажу алкоголя в дни государственных праздников — 1 и 9 мая, 1 и 12 июня, 1 сентября, 4 ноября. Раньше муниципалитетам предлагали самим выбирать массовые мероприятия, когда торговать спиртным нельзя. Строгих запретов не было.

В проекте нового закона территориям тоже можно выбрать дополнительные дни, но в указанные даты соблюдение «сухого закона» хотят сделать обязательным. И, наконец, последний и самый важный планируемый пункт: муниципальные власти могут полностью запретить продажу спиртного на территории отдельного населенного пункта (однако, пока это не касается предприятий общепита).

Неофициально в Думе рассказывают: Ямал может пойти по пути Якутии, где одно за другим села запрещают продажу алкоголя. Известно, что проблема пьянства среди аборигенного населения является одной из наиболее острых.

И это хорошо заметно, например, в день оленевода. При этом есть риск расцвета рынка контрафакта и самогоноварения.

В департаменте АПК, торговли и продовольствия Ямала не стали подробно комментировать свою инициативу. В ответе на запрос агентства там лишь указали, что действуют в соответствии с федеральным законодательством (оно позволяет регионами принимать такие нормы). В окружной администрации добавили: чтобы установить полный запрет на продажу алкоголя, местным думам нужно согласовать свое решение с Заксобранием округа.

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, оленевод, кмнс, абориген
Необходимость в законе объясняют заботой о спивающихся оленеводах
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Напомним, весной 2017 года депутаты окружного Заксобрания уже пытались ограничить продажу алкоголя на Ямале. Тогда либерал-демократ Иван Вершинин, единоросс Людмила Иванова и справоросс Валерий Степанченко внесли в думу предложение не продавать алкоголь с 9 вечера до 11 утра. Предложение отложили, возникли аргументы против: это может навредить бизнесу и вызвать рост недовольства населения. Решено было создать рабочую группу, которую возглавил единоросс Марат Абдрахманов.

Один из авторов старого законопроекта Иван Вершинин в четверг, 26 октября, сообщил, что ничего не знает о проекте новых правил продажи алкоголя. «Нам не дали рассмотреть наш законопроект, создали рабочую группу, которую возглавил г-н Абдрахманов. На одном из ее заседаний он заявил, что законопроект будет в любом случае в каком-то виде. Видимо, единороссы потом его внесут от себя. Так случается уже не в первый раз. Нашу инициативу рассматривают, не поддерживают, и потом вносят от себя», — заявил Иван Вершинин.

Сам Марат Абдрахманов сообщил, что слышал о готовящихся поправках, но поскольку они еще не внесены в Думу, комментировать их он не может.

В четверг, 26 октября, ни общественники ОНФ, ни представители ТПП не смогли прокомментировать инициативу ямальского правительства. По версии собеседника агентства, законопроект может быть вынесен в Заксобрание региона уже в ноябре.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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