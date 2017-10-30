Кевин Спейси сделал каминг-аут. Почему это обсуждает весь мир?

17:28 30 октября 2017 0

Новость о том, что Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальности стала событием дня Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новость о том, что голливудский актер, обладатель Оскара Кевин Спейси сделал каминг-аут (объявил о своей гомосексуальности) захватила, как западные, так и российские СМИ. Это событие стало одним из самых обсуждаемых на CNN, New York Times, Guardian и других американских медиа. В России новость об этом с утра находится в топе «Яндекс. Новостей». Это не первый раз, когда каминг-аут знаменитости становится главным событием дня. Почему так происходит?

В популярности новостей о каминг-ауте на Западе есть идеологический подтекст, полагает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. «В Америке вопрос прав человек был основным на протяжении всей истории. Сегодня борьба геев за свои права проходит в русле современного понимания свободы и прав человека», — рассказал Рогулев «URA.RU».

Кевин Спейси признался в гомосексуальности после того, как актер Энтони Рэпп рассказал о домогательствах со стороны Спейси 20 лет назад Фото: depositphotos.com © URA.RU

Широкое обсуждение каминг-аута говорит о том, что политкорректность на Западе — это лишь поверхностный слой, под которым лежит ощущение, что геи — это не вполне обычные люди, считает кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский. «Может, в этом и нет агрессии, как раньше, но ощущение инаковости есть. Если бы не было никакой разницы в том, какой человек ориентации, — это бы не стало новостью. Но разница есть и поэтому это событие является значимым. Намного более значимым, чем информация о новом автомобиле актера или новом цвете волос», — сообщил Радзиховский «URA.RU»

Журналист и телеведущий Антон Красовский — один из немногих известных людей, кто ранее решился на каминг-аут в России, уверяет что в Америке объявление о нетрадиционной ориентации до сих пор равнозначно нарушению табу. «Если вы посмотрите, сколько человек в Голливуде делало каминг-аут, то увидите, что таких людей очень мало. Открывались единицы, а вынуждены скрывать свою ориентацию — сотни людей.

Среди актеров, получивших «Оскар», это сделал только Кевин Спейси. На самом деле там — это такая же стигма, как и в России, только у нас за это могут еще и уголовное наказание ввести», — сказал Красовский «URA.RU».

Он уверен, что 57-летнему актеру, который всю свою жизнь играл героев-любовников признаться в своей ориентации под старость лет было непросто.

Красовский обратил внимание и на тональность, с которой об этом писали российские СМИ. «Было написано, что Кевин Спейси „признался“ в гомосексуализме, как будто речь идет о признании в каком-то преступлении. Это не отличается по толерантности от какого-нибудь иранского новостного агентства», — отметил Красовский. Однако он отмечает, что даже в такой тональности эта новость стала одним из ключевых событий дня в самых разных странах мира.

В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны Фото: depositphotos.com

Это связано с тем, что на планете постепенно образовывается единое глобальное информационное поле, которое стирает национальные границы, отмечает Рогулев. «Информационный поток глобален, интернет приносит новость в любую часть света за секунды. Агрегаторы автоматически выхватывают новости и определяют все тренды за нас, и это сейчас происходит по всему миру», — отмечает Рогулев.

Новости из жизни знаменитостей всегда пользуются наибольшей популярностью, отмечает Радзиховский. «Частная жизнь знаменитостей всегда вызывает больше любопытства, чем какие-нибудь научные открытия. Даже социальные проблемы интересуют людей гораздо меньше, чем человеческие проблемы конкретных знаменитостей. Впрочем, людей волнуют личные проблемы не только знаменитостей», — поделился Радзиховский в разговоре с «URA.RU». Психолог уверен, что личные проблемы друзей и знакомых всегда становятся самой интересной темой для обсуждения. Знаменитости же выступают в роли «общих знакомых» для миллионов людей, именно поэтому новости об их жизни вызывают такой ажиотаж.

Кевин Спейси ранее не рассказывал о своей личной жизни. Такая закрытость провоцировала появление слухов о его гомосексуальной ориентации. Спейси снимался в десятках фильмов, дважды получал «Оскар». С 2013 года на Netflix выходит сериал «Карточный домик», в котором Спейси исполняет главную роль. В сериале актер участвует в том числе и в гомосексуальных сценах.