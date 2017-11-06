11 ноября Екатеринбург покажет России новое уникальное шоу

22:58 06 ноября 2017 0

К известным металлургическо-сказочным брендам Урала добавляется еще один: бойцовский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин делает следующий шаг в популяризации боевых видов спорта в Свердловской области: 11 ноября в екатеринбургском ДИВСе пройдет первый турнир по правилам ММА («смешанные боевые искусства») из серии бойцовских шоу «Бои в клетке. RCC». Отдельным элементом шоу станет показательное выступление нескольких сотен молодых каратистов Екатеринбурга, которые промоутируют скорое открытие Академии боевых искусств РМК.

До 11 ноября компания Игоря Алтушкина «RCC boxing promotions» — безусловный уральский лидер по организации ярких и масштабных бойцовских шоу — проводила бои по боксу и смешанным единоборствам одновременно на ринге. Новое руководство Федерации бокса России требует проводить турниры по боксу отдельно от ММА. Это привело к пересмотру формата мероприятий, и в субботу благодаря этому ограничению, екатеринбуржцы увидят уникальную площадку. Специально для серии турниров «Бои в клетке. RCC» «RCC boxing promotions» заказала клетку.

Для Ивана Штыркова предстоящий бой — двойной вызов Фото: Антон Басанаев © URA.RU

«Десятиугольная клетка изготовлена москвичами, сейчас в России это лучший производитель оборудования для единоборств. Восьмиугольник (октагон) и круглая клетка используют запатентованы промоушен-компаниями UFC и Bellator. Чтобы в будущем, когда мы выйдем на международный уровень, избежать юридических претензий с их стороны, мы решили проводить наши бои в десятиугольной клетке. Вопросом патентования этой формы сейчас занимаются юристы», — рассказал «URA.RU» исполнительный директор «RCC boxing promotions» Алексей Титов.

Особое внимание к клетке связано с тем, как она действует на бой: это не просто антураж, а площадка, которая заставляет спортсменов иначе действовать. На ринге можно повиснуть на канатах или загнать соперника в угол, с клеткой так не получится. Боец Иван Штырков, которому 11 ноября предстоит поединок, говорил, что «в клетке ведется немного другая тактическая война».

Игорь Алтушкин (слева с георгиевской ленточкой на пиджаке) привлекает на свои мероприятия элиту. А за элитой тянутся и рядовые уральцы Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Бой Штыркова против француза Кристиана М’Пумбу будет первым поединком россиянина в клетке, и в новой весовой категории — полутяжелом весе (до 93 кг). Предыдущие свои поединки Штырков проводил в тяжелом весе и зачастую значительно уступал соперникам в габаритах.

«М’Пумбу — это хороший опытный спортсмен, экс-чемпион Bellator», — пояснил Титов.

По мнению экспертов, бой в новом весе непредсказуем. Переход в более легкий дивизион, где спортсмен должен почувствовать себя сильнее, может обернуться против бойца. А может дать возможность лучше раскрыться.

«Это достаточно интересное противостояние, которое станет для Штыркова очередным испытанием, важной ступенькой в карьере. Кристиан М’Пумбу — квалифицированный и опытный боец, просто так он не отдаст ничего. В двух своих предыдущих боях М’Пумбу одержал победы, поэтому с настроем у него должно быть все в порядке, — рассказал редактор AllBoxing.Ru Юрий Тарантин. — Оппозиция Ивана растет, это радует и, думаю, если он не будет снижать темп и продолжит побеждать, вскоре даже самые требовательные болельщики смешанных единоборств начнут отдавать ему должное. Как скажется на Иване сгонка веса заранее сложно сказать — тем интереснее будет смотреть бой».

Среди зрителей 11 ноября ждут Александра Поветкина, которому предстоит бой 15 декабря также в Екатеринбурге Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Иван Штырков должен быть особенно мотивирован, поскольку каждая победа приближает его к возможности выступить в Америке. По словам Алексея Титова, «RCC boxing promotions» получила предложения от международных промоушенов: «Предложение у Bellator интересно, потому что пока у нас есть негативные комментарии в сторону Ивана, что он — домашний чемпион, никуда не выезжает, не дерется с сильными спортсменами. Нам этих скептиков хочется обломать. Чтобы он в Америке поготовился и подрался с сильными соперниками», — пояснил Титов.

Помимо главного боя Штыркова против М’Пумбу, 11 ноября зрителей ждут еще 16 поединков, два из которых — по правилам древнего муай тай, где бойцы не надевают перчатки, а обматывают кулаки веревкой. Этот вид единоборств представят: в весе до 57 кг — екатеринбуржец Тагир Халилов против Шарифа Шарипова из Челябинска; в весе до 75 кг — Максим Выгузов (Екатеринбург) против Артема Казымова (Тюмень).

Помимо зрелищных боев организаторы подготовили не менее захватывающее шоу и необычные показательные выступления.

В перерывах между основными поединками будут выступать юные каратисты и боксеры. Эти ребята выступали на открытии региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

в Ельцин Центре. Теперь маленькие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в пятитысячном ДИВСе.

Таким образом РМК еще раз проанонсирует открытие собственной Академии единоборств только уже перед широкой публикой, политиками, чиновниками и бизнесменами. «Бои в клетке. RCC» проходят при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который традиционно составляет компанию в первых рядах Игорю Алтушкину. Не исключено, что бои 11 ноября посетят представители администрации Екатеринбурга и члены регионального правительства, а также боксер Александр Поветкин, чей бой в Екатеринбурге пройдет 15 декабря.