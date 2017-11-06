11 ноября Екатеринбург покажет России новое уникальное шоу

Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин делает следующий шаг в популяризации боевых видов спорта в Свердловской области: 11 ноября в екатеринбургском ДИВСе пройдет первый турнир по правилам ММА («смешанные боевые искусства») из серии бойцовских шоу «Бои в клетке. RCC». Отдельным элементом шоу станет показательное выступление нескольких сотен молодых каратистов Екатеринбурга, которые промоутируют скорое открытие Академии боевых искусств РМК.
До 11 ноября компания Игоря Алтушкина «RCC boxing promotions» — безусловный уральский лидер по организации ярких и масштабных бойцовских шоу — проводила бои по боксу и смешанным единоборствам одновременно на ринге. Новое руководство Федерации бокса России требует проводить турниры по боксу отдельно от ММА. Это привело к пересмотру формата мероприятий, и в субботу благодаря этому ограничению, екатеринбуржцы увидят уникальную площадку. Специально для серии турниров «Бои в клетке. RCC» «RCC boxing promotions» заказала клетку.
«Десятиугольная клетка изготовлена москвичами, сейчас в России это лучший производитель оборудования для единоборств. Восьмиугольник (октагон) и круглая клетка используют запатентованы промоушен-компаниями UFC и Bellator. Чтобы в будущем, когда мы выйдем на международный уровень, избежать юридических претензий с их стороны, мы решили проводить наши бои в десятиугольной клетке. Вопросом патентования этой формы сейчас занимаются юристы», — рассказал «URA.RU» исполнительный директор «RCC boxing promotions» Алексей Титов.
Особое внимание к клетке связано с тем, как она действует на бой: это не просто антураж, а площадка, которая заставляет спортсменов иначе действовать. На ринге можно повиснуть на канатах или загнать соперника в угол, с клеткой так не получится. Боец Иван Штырков, которому 11 ноября предстоит поединок, говорил, что «в клетке ведется немного другая тактическая война».
Бой Штыркова против француза Кристиана М’Пумбу будет первым поединком россиянина в клетке, и в новой весовой категории — полутяжелом весе (до 93 кг). Предыдущие свои поединки Штырков проводил в тяжелом весе и зачастую значительно уступал соперникам в габаритах.
«М’Пумбу — это хороший опытный спортсмен, экс-чемпион Bellator», — пояснил Титов.
По мнению экспертов, бой в новом весе непредсказуем. Переход в более легкий дивизион, где спортсмен должен почувствовать себя сильнее, может обернуться против бойца. А может дать возможность лучше раскрыться.
«Это достаточно интересное противостояние, которое станет для Штыркова очередным испытанием, важной ступенькой в карьере. Кристиан М’Пумбу — квалифицированный и опытный боец, просто так он не отдаст ничего. В двух своих предыдущих боях М’Пумбу одержал победы, поэтому с настроем у него должно быть все в порядке, — рассказал редактор AllBoxing.Ru Юрий Тарантин. — Оппозиция Ивана растет, это радует и, думаю, если он не будет снижать темп и продолжит побеждать, вскоре даже самые требовательные болельщики смешанных единоборств начнут отдавать ему должное. Как скажется на Иване сгонка веса заранее сложно сказать — тем интереснее будет смотреть бой».
Иван Штырков должен быть особенно мотивирован, поскольку каждая победа приближает его к возможности выступить в Америке. По словам Алексея Титова, «RCC boxing promotions» получила предложения от международных промоушенов: «Предложение у Bellator интересно, потому что пока у нас есть негативные комментарии в сторону Ивана, что он — домашний чемпион, никуда не выезжает, не дерется с сильными спортсменами. Нам этих скептиков хочется обломать. Чтобы он в Америке поготовился и подрался с сильными соперниками», — пояснил Титов.
Помимо главного боя Штыркова против М’Пумбу, 11 ноября зрителей ждут еще 16 поединков, два из которых — по правилам древнего муай тай, где бойцы не надевают перчатки, а обматывают кулаки веревкой. Этот вид единоборств представят: в весе до 57 кг — екатеринбуржец Тагир Халилов против Шарифа Шарипова из Челябинска; в весе до 75 кг — Максим Выгузов (Екатеринбург) против Артема Казымова (Тюмень).
Помимо зрелищных боев организаторы подготовили не менее захватывающее шоу и необычные показательные выступления.
В перерывах между основными поединками будут выступать юные каратисты и боксеры. Эти ребята выступали на открытии региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Ельцин Центре. Теперь маленькие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в пятитысячном ДИВСе.
Таким образом РМК еще раз проанонсирует открытие собственной Академии единоборств только уже перед широкой публикой, политиками, чиновниками и бизнесменами. «Бои в клетке. RCC» проходят при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который традиционно составляет компанию в первых рядах Игорю Алтушкину. Не исключено, что бои 11 ноября посетят представители администрации Екатеринбурга и члены регионального правительства, а также боксер Александр Поветкин, чей бой в Екатеринбурге пройдет 15 декабря.