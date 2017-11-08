Все нервничают из-за выборов мэра Екатеринбурга. Новый поворот

17:13 08 ноября 2017 0

Чтобы повысить Кожемяко и сохранить Якоба — придется уговорить Ройзмана уйти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга придумала способ сохранить за собой пост главы Екатеринбурга еще на пять лет. Процедура приготовления к этому уже началась — очередной ее этап в виде публичных слушаний назначен на 24 ноября. Проводятся они в связи с рассмотрением Думой важного постановления горадминистрации №2054, которое в числе прочего обговаривает возможность проведения в Екатеринбурге досрочных выборов главы города.

«Статью 46 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Екатеринбурга — Председателя Екатеринбургской городской Думы выборы Главы Екатеринбурга — Председателя Екатеринбургской городской Думы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ», — говорится в документе. Упомянутый федеральный закон в числе прочего обговаривает, что досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Если все сложится удачно, то команде мэрии светит еще целая «пятилетка» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Таким образом, когда поправки будут приняты, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сможет в самое ближайшее время сложить с себя полномочия и Дума будет обязана назначить выборы нового главы города. Очередные выборы, теперь уже по новой, «советской» системе, когда мэр избирается из числа депутатов, назначены в Екатеринбурге на сентябрь 2018 года. Досрочные же выборы пройдут по старым условиям, то есть будут всенародными. Узнать о планах Евгения Ройзмана на этот счет не удалось — глава Екатеринбурга находится в командировке в Китае и не отвечает по имеющимся у редакции номерам.

«Проект решения, о котором вы говорите, действительно зашел в комиссию. Сейчас будем работать над включением его в повестку. Вопрос по большей части технический: приведение нашего Устава в соответствие с федеральным законодательством», — подтвердил «URA.RU» председатель комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.

На том же настаивают и в самой горадминистрации. Представленный проект решения направлен на приведение Устава муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с изменениями, внесенными в федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ и от 18.07.2017 № 171-ФЗ», — уточнил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

А вот юрист, много лет работающий с органами власти, не согласен с «чисто техническим» характером вносимых поправок. «Несколько лет была возможность эти поправки внести в устав, но приспичило сделать это именно сейчас. Устав не такой документ, чтобы в нем что-либо часто править, а потому каждое такое действие — символично», — уверен эксперт, попросивший сохранить его инкогнито.

По мнению собеседника агентства, внесением поправок в главный городской документ действующая команда мэрии постаралась сохранить за собой управление городом. «Система ведь пока остается двухглавой, а значит, выгодно обе головы сохранить за собой, пока еще есть возможность проводить такие решения через Думу. Убьют сразу трех зайцев: избавятся от набравшего антирейтинг [мэра Евгения] Ройзмана, сохранят [сити-менеджера Александра] Якоба и повысят заждавшегося [первого замглавы администрации Алексея] Кожемяко», — рассуждает специалист.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что поиск будущих кандидатов на пост мэра уже стартовал. В качестве основного варианта пока рассматривается конфигурация, в которой действующий сити-менеджер Александр Якоб, «периодически жалующийся на большой объем ежедневной нагрузки», получит почетный пост мэра, а его пост займет первый зам Алексей Кожемяко.

Отдельные депутаты, между тем, призывают не исключать любой из возможных вариантов развития событий. «Уже сегодня много обсуждений, какая система выборов будет взята за основу. Так что держать в голове следует несколько сценариев. Надо ли администрации города сохранять за собой один голос в гордуме столь дорогим способом — через новые выборы и так далее — вопрос открытый, но пока этот путь выглядит нерациональным. С другой стороны, много обсуждений вокруг этого всего, что явно показывает — страх перспективы присутствует у всех сторон политического процесса. А, руководствуясь страхом, можно вкладываться даже в самые неразумные сценарии», — убежден член комиссии по местному самоуправлению гордумы Александр Караваев.