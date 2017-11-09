Свердловскому министру оставили еще меньше места для маневра

13:27 09 ноября 2017 0

Руководитель Минздрава Игорь Трофимов и главный врач первой областной больницы Феликс Бадаев никак не могут договориться, кто из них уйдет первым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В региональном правительстве — удивительная коллизия. Одному из министров ищут место для почетного «приземления»». Его почти нашли, но тут с поста не захотел уходить прежний начальник. Чтобы сохраниться, он заплатил своим сотрудникам, и те его поддержадли. Сейчас руководителю ищут новое место — в частной структуре.

Главе Минздрава области Игорю Трофимову никак не могут найти должность, куда его было бы не стыдно назначить после отставки. Как рассказывают в профсреде, сейчас отпал вариант, казавшийся самым оптимальным — переход на место главврача Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ №1).

Сложная коллизия — как поставить одного на место другого, если последний не хочет уходить? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учреждение много лет возглавляет Феликс Бадаев, дела он ведет с переменным успехом. В медкругах слухи о его отставке ходили давно, однако он и поныне является главврачом самой крупной больницы в регионе. Это подтверждают и официальные документы — например, данные единого госреестра юрлиц, и чиновники. В Минздраве области, которому больница подчиняется, подтвердили, что больницу продолжает возглавлять именно Феликс Иосифович.

Информация об отставке руководителя особенно активно стала распространяться летом этого года. Тогда в Трудовой кодекс внесли изменения, которые не позволяли лицам старше 65 лет занимать должности главврачей медицинских учреждений. Директору СОКБ 65 лет исполнялось в сентябре 2017 года, день в день с губернаторскими выборами, после которых должна была последовать отставка всех членов правительства и их последующее переназначение.

Все вместе давало идеальный повод отправить Бадаева на пенсию, а Трофимова — на должность администратора в стабильное учреждение.

В медицинских кругах рассказывают, что примерно с июня на Бадаева стали давить сверху, чтобы он покинул свой пост. «Причину ему, конечно, никто не называл, однако он и сам человек неглупый, он понимал, что его „рокируют“. Непонятно было только одно — а что ему делать на пенсии? Уходить в частный центр? Практикующим не возьмут, ведь он в последнее время больше занимался поддержанием порядка в больнице. Консультирующим приглашенным экспертом? Но это пять, ну шесть раз в месяц. А остальное время?», — задают риторические вопросы медики, сочувствуя Бадаеву.

Но главврач «Областной» из ситуации выкрутился, и довольно изящно. Он воспользовался поправкой в ТК, которая допускала продление работы до 70 лет, если руководителя поддержит коллектив. Однако среди врачей, сестер и санитарок его никто особо не любил, многие были бы только рядом переменам.

«Тогда Бадаев пошел на нетривиальный шаг — он раздал всем сотрудникам — от дворников до завотделениями — по три должностных оклада. После этого коллектив охотно подписал письма в поддержку Феликса Иосифовича и обеспечил ему сохранение на посту», — говорят сейчас в медкругах.

Сотрудники больницы говорят, что им действительно выдавали крупные премии. «Было дело, дали тройной оклад было очень приятно», — говорит один из сотрудников на условиях анонимности. В самой СОКБ №1 категорически отказались отвечать на вопросы журналистов «URA.RU» о Феликсе Бадаеве, оставив без ответа даже тот, кто сейчас должность главврача. По нашим сведениям, контракт у Бадаева не закончился.

Сохранение Бадаева на посту делает невозможным уход Трофимова — по крайней мере пока главе Минздрава не будет найдено достойное место. Таких в области немного, и им может стать, например, крупная частная клиника. Источник «URA. RU» говорит о том, что сейчас активно обсуждается, кто возглавит вторую очередь клиники «УГМК-Здоровье». Она будет в четыре раза больше, чем первая, и объединит несколько новых отделений для взрослых и детей: например, откроется первый в стране частный детский стационар с инфекционным отделением.

Не исключено, что это место могут предложить теперешнему министру. Это даст право «медникам» назначить на пост главы Минздрава своего человека. Это было бы логично — ведь УГМК контролирует большую часть правительства региона. Ранее в качестве альтернативных Трофимову вариантов назывались кандидатуры главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка и директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева.

Феликс Бадаев был назначен на свой пост в январе 2008 года, таким образом, через несколько месяцев исполняется десять лет, как он руководит СОКБ. Трофимов, как ранее писало «URA.RU» стал министром весной 2016 года случайно, впопыхах: прежний министр здравоохранения Аркадий Белявский бежал. Прошедший год показал, что Трофимов не смог стать авторитетом в отрасли.

В минздраве области «URA.RU» подтвердили, что Трофимов до сих находится в статусе исполняющего обязанности министра, приказ губернатора с назначением на должность еще не подписан.