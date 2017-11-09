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09 ноября 2017
16:10  09 ноября 2017 0

Зачем чиновники и депутаты прыгают со скалы и ложатся под БТР

«Выращивают не губернаторов, а бригадных генералов, которых засылают на территории»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Сдача ГТО чиновниками Зауралья Курган, соревнования, гто, отжимание, спортивные занятия
Новые губернаторы должны уметь отжиматься, прыгать со скалы и даже лежать под едущим БТРФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В паблик попали кадры очередного обучения для будущих губернаторов, который проводит РАНХиГС, готовящая президентский кадровый резерв. По данным РБК, участников программы привезли на военный тренировочный комплекс «Кубинка». Там они прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В ходе одного из испытаний участники тренинга должны были лечь между колесами едущего БТР. В октябре в Интернете оказалось видео предыдущего модуля обучения, на нем участники тренинга прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах, а также занимались каньонингом. Эксперты объяснили «URA.RU»: это подготовка эффективных управленцев, новый «обряд инициации» топовых чиновников или пиар-кампания молодых технократов.

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У губернаторов есть хороший пример активного политика
Фото: Официальный сайт президента РФ

Проректор президентской Академии РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления при академии Алексей Комиссаров рассказал «URA.RU», что в ходе данного модуля участники тренинга знакомились с основами антитеррористической деятельности. «Тот, кто хотел, мог попробовать какие-то элементы, связанные с подготовкой военнослужащих. Насильно никто никого не заставлял. Более того, далеко не все в этом участвовали», — пояснил Комиссаров. По его словам, «губернатор — это такая позиция, которая подразумевает знание всех сторон жизни». Комиссаров полагает, что понимание происходящего в армии также окажется нелишним для главы региона.

Видео: РБК

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, сегодня России нужны модернизация стиля управления и приход на ключевые посты управленцев нового типа. «Образ чиновника должен измениться, стоит задача уйти от традиционного чиновничьего „баня-водка-охота“. Управленец должен быть молодым и динамичным, готовым, если надо, войти и в огонь, и в воду. Если жизнь того потребует, придется и из автомата стрелять, и рану перевязывать», — сказал собеседник агентства.

Игорь Левитин на заседании в резиденции губернатора СО. Екатеринбург, чиновники, совещание, заседание
Образ чиновника в России меняют на наших глазах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский в разговоре с «URA.RU» подтверждает, что «высокопоставленный представитель власти в России должен быть немного сверхчеловеком». «Ведь и наш президент летает на истребителе, погружается в батискафе и управляет болидом «Формулы-1», кажется, играючи. Чиновники 21 века начинают идти по его пятам. Формируется новый образ регионального управленца — не грузного, косноязычного мужчины, склонного выпить и злоупотребить, а молодого технократа, пышащего здоровьем, смелостью, отвагой и желанием служить Отечеству.

Есть такие губернаторы, конечно, которым подобные качества даны от природы, но большинству все же надо в себе их воспитывать. Перейдешь порог — пройдешь горы, гласит даргинская поговорка. А своих «гор» у каждого из новых губернаторов будет предостаточно», — сказал Игнатовский.

По мнению главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова,

речь идет уже не о губернаторах, а бригадных генералах, которых засылают на территории с очень четкими задачами и конкретными целями.

«Тут, как в армии, нужно понимать, где можно иметь свое мнение, а где нужно исполнять приказ. И все время смотрят, как человек ведет себя в состоянии стресса — психанет? Бросит все? Начнет перечить? А какая у него физическая форма? Готов он, если что, не спать сутки? В общем, новый кадровый резерв — это такой курс молодого бойца», — сказал он «URA.RU».

Тренинг РАНХиГС рассчитан на девять месяцев и состоит из восьми учебных модулей. Первый из них прошел в минувшем июне, последний должен состояться в феврале следующего года. В обучении принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства. От регионов в тренинге, по информации РБК, участвуют Александр Бурков (Омская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Андрей Клычков (Орловская область) и Андрей Травников (Новосибирская область).

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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