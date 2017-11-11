Ямальский оппозиционер превратит свои именины в референдум

00:01 11 ноября 2017 0

Оленеводы готовятся к массовому сбору. Место событий — эпицентр эпидемии сибирской язвы в 2016 году Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Один из антагонистов ямальских властей, представитель коренного населения Ейко Сэротэтто, сделавший себя имя во время эпидемии сибирской язвы в 2016 году, продолжает публичную деятельность. На этот раз активист собирает массовый сход оленеводов. Мероприятие предполагается провести в Ямальском районе — месте, где бушевала инфекция. Соответствующая информация размещена на площадке, подконтрольной Сэротэтто — в паблике в соцсети «ВКонтакте» «Голос тундры».

Пользователи сообщества (оно, к слову, выставлено на продажу) идею поддержали. Уже идет голосование за точное место проведения встречи. «В районном центре надо провести эту встречу, оповестить оленеводов, рыбаков. 300 или 400 километров — это не расстояние. Скоро пойдут снегоходы, машины, кто как сможет, так и доберется, если ему не безразлична дальнейшая судьба нашего народа», — пишет пользователь Тарас Ямальский.

По оценкам наблюдателей, Ейко Сэротетто намерен превратить сход в массовое празднование собственных именин Фото: Страница Ейко Сэротетто в социальной сети «ВКонтакте»

Инсайдер «URA.RU», знакомый с ситуацией, считает, что акцию Ейко Сэротэтто приурочит к 7 декабря — дню своего рождения. «Стол большой накроют, все станут его поздравлять. А выставят все, как будто коренные ямальцы своего лидера избирают», — рассуждает собеседник агентства.

Сам Сэроттэто действительно анонсирует сход как массовое чаепитие. «Соберемся чай попить, поговорить, легенды и мифы свои вспомнить, да и обменяться жизненными опытами, в оленеводства и так далее. Да и в последнее время отдаляемся друг от друга, раньше хоть по гостям ездили на оленях. А сейчас ту древнейшую связь просто теряем», — пишет Сэротэтто в паблике.

Участники сообщества просят всех, кто сможет, привезти чумы, дрова, еду, и прочее, что необходимо для выживания в условиях тундры. Также обсуждается идея пригласить на мероприятие президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Григория Ледкова, а также представителя губернатора в Ямальском районе Лидию Вэлло. Их присутствие должно придать мероприятию статус.

За ситуацией наблюдают как в районной администрации, так и в правительстве ЯНАО.

Однако, официальных комментариев нет. «Было бы хорошо, если бы затронули тему вакцинации от сибирской язвы, и вопросы ее значимости для безопасности», — комментирует на правах анонимности собеседник из числа представителей властей.

Он также выразил сомнения, на тему участия в мероприятии старейшин — у коренных ямальцев не принято, чтобы опытные оленеводы, которых поддерживает народ, следовали за молодежными настроениями.

Стоит отметить, что встреча оленеводов — не митинг, который нужно согласовывать с властями, однако будет являться массовым мероприятием.

Получить комментарий Сэротэтто на момент подготовки материала не удалось — активист не отвечает на звонки журналистов по мобильному телефону.