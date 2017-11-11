Зачем Le Figaro пугает французов радиоактивным облаком с Урала

19:12 11 ноября 2017 0

Политолог заявил, что новость о радиации была создана для внутреннего европейского потребления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне в пятницу парижская газета Le Figaro со ссылкой на французский Институт радиационной безопасности IRSN написала, что с территории Урала на Европу долетело радиоактивное облако. Ученые якобы нашли в атмосфере рутений-106, химический элемент, не встречающийся в природе. Информационный повод подхватило британское агентство Reuters. Опрошенные «URA.RU» эксперт-политолог и специалист в сфере радиологической безопасности объяснили, почему новость о радиационном выбросе в действительности является информационным вбросом.

Директор центра радиационной безопасности «РЭСцентр» России Михаил Рылов пояснил, что если бы на Урале произошла атомная авария, то специалисты, помимо рутения, обнаружили бы и множество других изотопов. Если других атомов не найдено, то это говорит о том, что рутений мог быть использован в качестве радиоактивной метки в биологических или металлургических исследованиях. Он подчеркнул, что его в таких случаях берут в «крошечных количествах, которые регистрируются только в районе санитарно-защитной зоны, на границе ее».

«Чем же это, ребята, вы регистрировали?.. Зарегистрировали — ну и что? Крошечная метка какая-то. И началось. А нынче, ближе к середине ноября, вдруг опять крик. Сейчас это не радиоактивный выброс. Сейчас это информационный вброс. Причем в нашу сторону».

Эксперт также отметил, что организация, которая предоставила данные проб во Франции, институт IRSN — это государственная структура, подобная российскому Роспотребнадзору (бывший санэпиднадзор). Это натолкнуло специалиста на мысль о заказном характере публикации.

В департаменте коммуникаций Росатома сообщили, что все необходимые данные по вопросу радиационной ситуации в России своевременно направляются в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В организации не считают нужным реагировать на «виртуальные предположения» французских ученых.

«Выводы однозначны и не подвергаются сомнению: на предприятиях Росатома не происходило никаких инцидентов и они не являются источником выбросов рутения-106», — сообщили в государственной корпорации и добавили, что МАГАТЭ уже опубликовало соответствующий доклад.

Источник «URA.RU» в ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказал, что радиационный фон по региону сегодня в два раза ниже допустимого минимума.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, пояснил, что причины появления подобной информации нужно выяснять у психиатра или метеоролога, потому что никто в здравом уме не может даже предположить, что новость о ядерном заражении с Урала дошла бы до Франции раньше, чем до самого Урала.

Карта движения радиоактивного облака, которую опубликовали во Франции Фото: скриншот с сайта газеты Le Figaro

«Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что радиоактивное облако должно было пройти не одну тысячу километров, проходя через несколько стран, чтобы дойти до Франции… Невозможно было бы этого не заметить на территориях стран, где есть свои надзорные службы, которые работают как часы. Для этого не надо быть метеорологом», — считает Мартынов.

По его словам, это очередная утка» рассчитанная не на россиян, а на среднестатистических европейских обывателей. Так в Европе поддерживают тревожное отношение населения к России.

Почему именно Франция распространила эту новость, эксперт ответить затруднился. По его мнению, это вообще не важно. Во-первых, мы можем не видеть всей политической обстановки, а во-вторых, сегодня источником вброса «назначили» французов, а завтра дезинформировать начнут другие.