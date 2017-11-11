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11 ноября 2017
10 ноября 2017
10:25  11 ноября 2017 2

Одна из старейших газет Франции сообщила о выбросе радиоактивных веществ в районе Перми. ФОТО

Наиболее вероятная точка выброса находится в районе Перми, считают французские ученыеФото: IRSN

Французская газета «Фигаро» сообщила о выбросе радиоактивных веществ, эпицентр которого находится в окрестностях Перми.

Материал под названием «Первая карта загадочного радиоактивного загрязнения рутения 106 в Европе» опубликован на сайте издания 10 ноября. В нем приводится отчет ученых из Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), которые изучали загадочный выброс радиоактивного рутения-106, который зафиксировали в Европе. Ранее исследователи предполагали, что источник загрязнения находится южнее Уральских гор. Однако после моделирования движения воздушных потоков в сентябре и октябре этого года французы пришли к выводу, что наибольшей вероятностью выброс произошел в районе Перми.

Выброс рутения напугал европейское сообщество в конце сентября. Причины появления радиации, ровно, как и место ее происхождения до сих пор точно неизвестны. Специалисты сходятся лишь в том, что выброс не связан с возможной аварией на АЭС.

Данил Бардин
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