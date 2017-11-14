В Югре открывается «фабрика троллей»

00:28 14 ноября 2017 0

Бригады райтеров должны усилить влияние администрации округа на информационную повестку в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С целью усилить сферу своего информационного влияния правительство ХМАО создает пул политических райтеров. Нанятые сотрудники будут работать на базе правительственного учреждения «Открытый регион», их главной задачей станет написание политтехнологических текстов для дальнейшего распространения на различных информационных площадках, включая социальные сети. Также крупным реформам подвергнется сам департамент общественных и внешних связей Югры. Об этом «URA.RU» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, в настоящее время правительство ХМАО ведет поиск авторов текстов различной сложности, а также специалистов по работе в социальных сетях. По мнению источника, в общей сложности речь идет о штате из 4-6 человек, которые будут трудоустроены как в штат «Открытого региона», так и на условиях работы по договору.

Преданнейшая союзница Шипилова, Галина Липатова, готовится к масштабным кадровым заменам в вверенных ей структурах Фото: Личная страница Галины Липатовой в соцсети «ВКонтакте»

Предполагается, что заработная плата сотрудников будет зависеть от объема выполненных работ и договоренностей с работодателями. Предполагаемая ставка варьируется от 40 до 60 тыс. рублей в месяц, плюс ежеквартальные и годовые премии. В конечном итоге старательный журналист сможет зарабатывать порядка 80 тысяч рублей в месяц. Прямым начальником новых сотрудников, согласно данным источника, будет руководитель управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

По словам инсайдера, инициатором создания подобной рабочей группы является первый заместитель губернатора Югры Натальи Комаровой Алексей Шипилов, который планирует усилить влияние администрации округа на информационную повестку в регионе.

По одной из неофициальных версий, собираемый пул райтеров будет заниматься отражением информационных атак, а помимо «оборонительных» мероприятий, сам будет проводить операции против политических оппонентов.

Пул призван решить одну из острейших идеологических задач — создать эффективный SММ (процесс привлечения внимания через социальные платформы) в Югре. Особенно сильно нехватку подобных специалистов в округе стало видно после августовской резни в центре Сургута, устроенной религиозным фанатиком Артуром Гаджиевым. Из-за отсутствия четко спланированной работы социальные сети пестрили ужасами, пользователи рассказывали друг другу небылицы, приумножая и без того сильные панические настроения.

Как рассказал «URA.RU» источник в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, «Открытый регион» всецело сосредоточится на информационной и социальной деятельности, для этого из его состава уберут лишние функции. В частности, работа с некоммерческими организациями будет полностью отдана в отдельно созданный фонд — «Центр гражданских инициатив». Его возглавит Жанна Котова, ныне работающая внутри «Открытого региона».

Идеолог Натальи Комаровой Алексей Шипилов взялся за перенастройку правительственной PR-машины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«С НКО будет работать вновь созданный фонд. Уже все утвердили, и с декабря фонд будет плотно заниматься этими вопросами. Что касается „Открытого региона“, с моим приходом усилилось взаимодействие со СМИ. В связи с этим планируются изменения в штатном расписании, но не кардинальные. Пока они только готовятся, рассматриваются. Мы будем выступать в роли помощника окружного департамента общественных и внешних связей», — комментирует в разговоре с «URA RU» недавно назначенный заместитель руководителя «Открытого региона» Ольга Межлумян.

Получить комментарий Жанны Котовой на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на звонки журналистов.

Реформы проходят и в самом департаменте общественных и внешних связей Югры. Замглавы ведомства Галина Липатова формирует свой отдел по обеспечению открытости органов власти. Соискатели, в их числе представители журналистского сообщества ХМАО, сейчас проходят собеседования на должность специалиста-эксперта.

«Я приходила пробоваться на эту должность. За время собеседования было понятно, что работодатели ищут подбор по нескольким вакансиям. Спрашивали мое мнения по поводу работы департамента связей, и про мой опыт работы в средствах массовой информации», — на правах анонимности сообщает один из кандидатов на должность.

Потенциальный заместитель директора депсвязи Югры — Константин Репин СКРИН: nasha-molodezh.ru/

Также, по данным инсайдеров, на пост первого заместителя директора департамента в скором времени будет назначен 33-летний представитель Молодежного парламента Югры Константин Репин. Его кандидатура прошла согласование и была утверждена. Получить развернутый комментарий Репина на момент подготовки материала не удалось. В разговоре с агентством соискатель сообщил, что занят, и пообещал перезвонить позднее.

Как сообщил источник «URA.RU», близкий к правительству округа, поиск специалистов по текстам — всего лишь часть масштабного обновления кадров, которое проводит идеологический блок «Белого дома». «Меняется политика и нужны другие люди. Они будут заниматься всем — не только текстами, но и организацией мероприятий, например», — комментирует собеседник агентства.

По неофициальным данным, в ходе реформ будет заменено более половины действующих сотрудников ведомств. Прежнее штатное расписание формировала и утверждала директор депсвязей Елена Шумакова, в настоящий момент находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.

«Департамент общественных связей в настоящее время укомплектован штатными сотрудниками на 90%. В ближайшее время будет закрыта вакансия первого заместителя директора департамента. Возможно со временем будут открыты новые вакантные должности. Поиск и привлечение лучшего персонала в департамент общественных и внешних связей и иные структурные подразделения правительства — задача постоянного назначения. Нам нужны профессиональные, результативные люди в команду», — рассказала агентству начальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.