«Вытащить упирающегося члена ОП, не каждому начальнику под силу»

07:49 20 ноября 2017 1

Наблюдение за выборами обеспечат видные общественники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который увеличивает возможности наблюдения на предстоящих президентских выборах. Согласно инициативе, внесенной правительством, своих наблюдателей на выборы теперь смогут отправлять федеральная и региональные общественные палаты. Кроме того, кабмин предложил вести видеосъемку не только на участках во время голосования, но и при подсчете голосов. Видео будет транслироваться в интернет.

Власть демократизирует закон о выборах уже второй раз за год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Эти изменения усилят доверие к выборам, полагает депутат Госдумы, член комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. «В общественную палату входит широкий спектр общественных организаций, незамеченных ранее в каких-то махинациях или нечестности. Часть из них выдвигается на местах в регионах, часть по президентской квоте. Все это гарантирует широкое представительство гражданского общества. Заподозрить всех их в сговоре, ангажированности, связи с какими-то нарушителями законодательства — на это была бы нужна слишком буйная фантазия», — рассказал Лысаков «URA.RU».

Он отмечает, что законопроекты, предложенные исполнительной властью, рассматриваются в приоритетном порядке и надеется, что соответствующий закон будет принят во втором и третьем чтении уже в самое ближайшее время.

Власти принимают эти меры, чтобы повысить легитимность президентских выборов, полагает политолог Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ) Андрей Колядин. «Явка, честность и компетентность проведения кампании будут играть решающую роль. Меры, которые прописаны в законопроекте вносят свою лепту в обеспечение честных выборов» — отметил Колядин в беседе с «URA.RU».

Политолог отмечает, что члены общественной палаты — уважаемые люди в регионах и их участие в качестве наблюдателей повлияет на принятие обществом результатов выборов. Кроме того, их присутствие усложнит возможность для фальсификаций.

«Практика, когда наблюдателя берут за шкирку и выкидывают, а потом выключают свет и все пересчитывают, может происходить с человеком, у которого недостаточно полномочий.

Но вытащить упирающегося члена федеральной или региональной общественной палаты, не каждому главе района и начальнику это будет под силу и по зубам», — полагает Колядин.

О прозрачности и честности выборов заговорили после протестов 2011—2012 годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тренд на обеспечение прозрачности выборов отмечается на протяжении нескольких последних лет, отмечает директор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Законодательство постоянно совершенствуют. Тенденция очевидна, она связана с максимальной детализацией выборных процессов и дает все больше возможностей для того, чтобы граждане могли участвовать в избирательном процессе и определять результаты выборов. Фактически можно говорить о демократизации законодательства», — рассказал Орлов «URA.RU». Он считает логичным, что общественная палата получит функции наблюдения, ведь ее прямая задача — осуществлять общественный контроль.

Разговоры о том, что общественная палата должна получить функции наблюдения ведутся уже давно, с такой инициативой не раз выступали, как сами общественники, так и Центризбирком, отмечает заместитель секретаря Общественной палаты Александр Точенов.

«Мы участвовали в выборах, но по-кривому, отправляя своих наблюдателей через СМИ или кандидатов. Это было в корне неправильно,

потому что мы не должны представлять ничьи интересы, кроме общества», — отметил Точенов в беседе с «URA.RU». Сейчас общественная палата готовит свои поправки ко второму чтению в Госдуме. Точенов надеется, что в будущем подобная мера будет распространена на выборы Госдумы, губернаторов и региональных парламентов.

Напомним, этой весной Госдума уже принимала поправки к «Закону о выборах президента». Теперь граждане могут голосовать не только по месту прописки, но и по месту пребывания, для этого достаточно уведомить ближайший избирком как минимум за день до выборов. Кроме того, наблюдателям облегчен доступ на участки (наблюдатели больше не закреплены за одним конкретным участком, а могут контролировать ход голосования на нескольких), также было увеличено число избирательных участков для максимального удобства избирателей. Большую прозрачность выборам обеспечил облегченный доступ на пункты голосования представителей СМИ, а также законодательное закрепление наличия камер в местах голосования.