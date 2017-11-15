Неявка Сечина в суд на руку защите Улюкаева

15:30 15 ноября 2017 0

Игорь Сечин второй раз не явился в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин второй раз не явился в суд по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева. Судья Лариса Семенова поручила приставам вновь отправить ему повестку и вызвать на заседание. На суде Сечин должен выступить в качестве свидетеля.

Первая неявка главы «Роснефти» в суд была объяснена тем, что он принимал участие в российско-турецких переговорах в Сочи. Судя по тому, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту причину уважительной, Кремль принял это объяснение, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«Однако сам вызов Сечина трактуется как сигнал со стороны высшей власти, что для группы „Роснефти“ написаны те же правила игры, что для всех, и Сечину нужно явиться в суд», — сказал Салин в разговоре с «URA.RU».

Политолог полагает, что сам факт неявки главного свидетеля обвинения на суд сейчас играет на сторону защиты Улюкаева. «Первоначально идея того, что Сечин лично под присягой заявит, что Улюкаев однозначно виновен, сыграла бы на сторону обвинения. Однако „слив“ в СМИ разговора главы „Роснефти“ с министром сломал этот сценарий. Сейчас мы видим по поведению Сечина, что группой „Роснефти“ вызов в суд расценивается как неприятное обстоятельство для исхода дела. Базовая ситуация, в которой сейчас находится группа „Роснефти“, менее комфортна, чем та, что была в начале осени. Теперь Сечину придется отвечать на неприятные вопросы со стороны защиты», — считает Салин. Он считает, что компромиссным вариантом может стать дистанционная дача показаний.

Алексей Улюкаев считает, что его дело инициировано главой «Роснефти» Игорем Сечиным и генералом ФСБ Олегом Феоктистовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Игорю Сечину рано или поздно придется давать в суде показания, говорит председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. «В суде участники процесса обязаны давать устные показания, чтобы все стороны могли задать свои вопросы. Письменные показания принимаются крайне редко, когда сторона не может явиться, но на такие шаги суд идет крайне редко», — рассказал Князев «URA.RU».

Адвокат отмечает, что сам факт того, что свидетель не пришел с первого или второго раза, не может играть на руку той или иной стороне. Однако если Сечин вообще не придет в суд, то это может быть использовано защитой в свою пользу.

«URA.RU» запросило комментарий в «Роснефти», там ситуацию обещали прокомментировать позже.

Напомним, сторона обвинения считает, что Алексей Улюкаев получил взятку от главы «Роснефти» в размере двух миллионов долларов. Сам Сечин ранее публично соглашался с тем, что Улюкаев вымогал взятку.