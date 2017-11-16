Из тюменских студентов в XXI веке сделали рабов

07:35 16 ноября 2017 0

Ребята из тюменского стройотряда «Мастер» старались, чтобы прославить тюменцев Здесь и далее фотографии из официальной группы стройотряда во «Вконтакте»

Тюменских студентов московская фирма использовала в качестве рабов. Два месяца более 60 молодых людей работали на крупных стройках в Ростовской и Тульской областях, однако денег за свою работу не получили. Родители студентов считают, что тюменское отделение «Российских студенческих отрядов» попросту бросило их детей в беде. В штабе студотрядов заверяют, что окажут ребят всю необходимую помощь.

Тюменский студенческий строительный отряд «Мастер» два летних месяца отработал на строительстве крупного тепличного комплекса в поселке Красновка Ростовской области. По информации местных СМИ, глобальный проект ООО «Донская усадьба» оценивается в 4,9 млрд рублей — стройка началась осенью 2016 года, и первый камень в нее заложил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 31 тюменского студента на работу приняло московское ООО «Модуляция», заключив с ними почему-то не срочные трудовые договоры, а документы о возмездном выполнении работ. Еще около 30 тюменцев уехали в Тульскую область на объект все той же «Модуляции».

В Красновку, по словам одного из участников стройотряда (молодой человек попросил не называть его имени), тюменцев направил местный региональный штаб РСО, а организатором «командировки» выступило архангельское отделение «Российских студотрядов».

На стройку отправились поездом, билеты покупали за свой счет. Прибыв 8 июля в Красновку, ребята обнаружили, что палаток для них нет, столовая не построена, туалет отсутствует, а вода, которую предстояло пить — ужасного качества. «Столовую в итоге открыли только 7 августа, — рассказал собеседник агентства. — Месяц мы готовили еду сами в палатке, продукты и печки нам выдали. Вода была с каким-то странным привкусом, из водонапорной башни, но других вариантов не было. Но даже ее отключали на три дня, мы ездили с бутылками в соседнюю деревню. Душа сначала у нас не было вообще».

Командиром студенческой стройки, рассказал тюменец, был стройотрядовец из Архангельска Роман Буцыкин, а всего в Красновку прибыло больше 60 молодых людей — помимо тюменцев там работали студенты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Коми.

Ребята, по словам студента, очень старались не ударить в грязь лицом и показать, как могут работать тюменцы. Разумеется, молодые люди рассчитывали подзаработать — в среднем на каждого должно было получиться по 30 тыс. рублей в месяц. Однако с оплатой сразу же начались сложности.

Во-первых, оформления договоров ребята добивались не одну неделю. Во-вторых, аванса в июле они так и не увидели. Только в конце августа студентам выплатили примерно по четыре с половиной тысячи рублей — деньги, по словам собеседника агентства, перевели командиру Роману Буцыкину, а он уже выдавал их работникам, просто так, без всяких расписок.

«У нас билеты на обратную дорогу выходили чуть больше пяти тысяч, с каждым разом ситуация становилась хуже. Это сказывалось и на работе, — рассказал тюменец. — У нас двое тайком написали письма президенту. Все понимали, что строительные фирмы часто работают через наличный расчет, возможно, для того, чтобы уйти от налогов, и когда эти письма всплыли, начался хаос. Гендиректор узнал, Араик Карленович (один из начальников стройки) узнал. Понятно, что были недовольны, но мы были недовольны вдвойне».

После этого, говорит тюменец, студентам пообещали, что в ближайшие три дня на карточку командиру переведут всю зарплату за июль. «Гендиректор „Модуляции“ Александр Воронов говорил, что с ними еще не расплатился „Старком“, у которого они были на субподряде», — вспоминает тюменец.

Первый транш, действительно, был, полагает собеседник агентства — из этих денег зарплату получили два отряда из Нижнего Новгорода. «После этого Роман говорил, что деньги переводят и все в порядке. Нам оставалось работать неделю. Зарплату за август обещали в последние два дня. Когда наступил последний рабочий день, а деньги больше никто не получил, командир признался, что нас обманули, и перевели только 400 тысяч (зарплату для двух нижегородских отрядов, — ред.). Все».

2 сентября 31 студент ТИУ и Аграрного университета приступил к занятиям в Тюмени. Денег ребята не увидели до сих пор. Фактически им заплатили только за дорогу — да и то не полностью, а ООО «Модуляция» получило на грандиозную ростовскую стройку бесплатных исполнительных рабов. Такая же ситуация сложилась и с отрядом «Зодчий», который отправился в Тульскую область.

В тюменском отделении РСО до сих пор не смогли помочь своим стройотрядовцам.

Накануне прошел общий сбор «кинутых» студентов, их родителей и руководства тюменского отделения «Российский студотрядов» (в распоряжении редакции есть аудиозапись встречи). Был там и председатель правления тюменского отделения РСО Александр Заболотских, который одновременно является членом штаба местного отделения Общероссийского народного фронта.

У родителей студентов возник вопрос: как можно было отправить их детей в никому неизвестные условия: «Почему ничего не было проверено? Почему заранее не было оповещено, что нет воды нормальной, почему дети на таком положении находились, XXI век, а они находятся как рабы. И почему никто не среагировал на это? Ответственность за это кто должен нести?».

В тюменском отделении РСО на это отвечали, что договор с «Модуляцией», очевидно, заключало архангельское подразделение «Российских студотрядов», и проверять условия должны были именно они. При этом, как отметили участники встречи, отыскать в Москве по заявленному в ЕГРЮЛ адресу «Модуляцию» невозможно: фирмы там просто нет.

Директор и учредитель компании Александр Воронов на связь не выходит. Добиться копии договора из Архангельска студенты не могут до сих пор — по какой-то причине архангельское отделение не высылает в Тюмень документы. Акты выполненных работ «Модуляция» работникам не подписала — и требовать деньги по суду не получится. В общей сложности, подсчитали участники встречи, тюменцы за два месяца отработали 16,6 тысяч часов, и «Модуляция» должна им почти два миллиона рублей.

Штабисты предложили подключить к решению проблемы прокуратуру, областных чиновников и московское руководство «Российских студенческих отрядов».

Александр Заболотских в комментарии корреспонденту «URA.RU» подчеркнул, что в беде студентов не бросят. «Архангельск, наконец, вчера прислал документы, договор с „Модуляцией“ у них есть», — сообщил он, отметив, что сейчас тюменцы связываются с остальными регионами, чьи студенты также не получили зарплату на двух стройках, и выходят с предложением объединить усилия.

Юристы штаба разбираются с документацией из Архангельска, после чего, возможно, представлять интересы всех пострадавших студентов будет уже центральный штаб РСО в Москве. «Там понимают, что вопрос выходит за пределы одного региона, — отметил он. — Но даже если в других регионах не пойдут на это, ничего не меняется: мы сами будем представлять наших ребят». Заболотских пояснил, что архангельский штаб ранее уже работал с «Модуляцией» и «не было таких моментов, которые возникли нынче».

Получить комментарий в ООО «Модуляция» не удалось — единственный контактный телефон компании был недоступен. По сотовому номеру директора по производству Маргариты П.,

на просьбу помочь связаться с Вороновым женский голос сообщил, что «уже больше года, слава богу, мы с такими аферистами не работаем».

В саморегулируемой организации строителей «Столица» (г. Москва), членом которой является «Модуляция», попросили перезвонить завтра, поскольку сегодня все руководство ассоциации находится на встрече. «Такие вопросы, конечно, надо обсуждать с руководством», — подчеркнули в приемной.

Мастер архангельского регионального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Владимир Соболев заявил корреспонденту «URA.RU»: «Я не готов комментировать этот вопрос СМИ».

В ООО «Донская усадьба» (учредитель — ООО «УК «Технологии Тепличного Роста»), которой принадлежит тепличный комплекс в Ростовской области, корреспонденту агентства сообщили, что директор Ирина Чиркова в данный момент находится в отпуске и подтвердили, что компания «Старком» являлась подрядчиком на строительстве тепличного комплекса. «По поводу «Модуляции» я ничего не знаю», — сообщила сотрудница компании, пояснив, что этот вопрос надо обсуждать с директором. В «Донской усадьбе» пообещали передать директору телефон корреспондента «URA.RU» и информацию о ситуации с тюменскими студентами.