Почему близкие жертв трагедии в Югре удивлены решением Следкомитета

09:54 23 ноября 2017 0

В Югре работают начальники из ГСУ СКР — сыщики Александра Бастрыкина копают под чиновников Фото: Официальный сайт президента РФ

Следственный комитет выводит на абсолютно новый уровень расследование трагедии с десятью погибшими детьми — спустя год после аварии задержан первый чиновник. Более того, в Югре работают лично руководитель Главного управления процессуального контроля СК России Григорий Житенев и первый заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник. Житенев считается правой рукой председателя следственного комитета Александра Бастрыкина, именно он проводит личные приемы в регионе, собирая новые жалобы на государственных и муниципальных служащих.

4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены.

Ранее СКР задержал ио председателя комитета физкультуры и спорта Нефтеюганска Александра Комарницкого. Ему предъявят обвинение в халатности, сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах региона. В момент ДТП с погибшими детьми Комарницкий был врио начальника комитета спорта — о его увольнении было заявлено спустя всего несколько дней после аварии, однако в итоге чиновник проработал еще год, пока за ним не пришли сыщики Бастрыкина.

Родственники жертв трагедии к этому известию отнеслись настороженно. Несколько родителей погибших и пострадавших отказались комментировать задержание Комарницкого, и только один на условиях анонимности пояснил:

«Этот чиновник за рулем не сидел, и наших детей не убивал. Ну очевидно же, что просто ищут козла отпущения. Плевать на то, сколько сядет чиновников, вы накажите Саитханова. Он-то почему на свободе гуляет».

По версии источника в «Белом доме» Югры нефтеюганским чиновником следственный комитет не ограничится. «Бастрыкин лично прилетал сюда, отстранял генералов, проводил личные приемы, передавал Комаровой специальную папочку, публично заявлял об ответственности чиновников, и все это ради какого-то Комарницкого? Неизвестно, будут ли следователи вести переговоры, но Губкину и Радченко стоит поискать адвокатов», — считает собеседник.

Чиновники пойдут по той де статье, что и директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова — халатность Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

О возможном уголовном преследовании директора департамента физической культуры и спорта Игоря Губкина и директора автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» Валерия Радченко говорили еще год назад, тогда все ограничилось выговором по итогам проверки. В числе возможных фигурантов дела называется также Евгений Редькин, бывший спортфункционер правительства ХМАО считается одним из серых кардиналов в этой сфере, и может быть причастен к окружному чемпионату, с которого возвращались дети.

Ключевая претензия к работе окружных чиновников — распределение финансовых потоков. Именно департамент отвечает за выделение субсидий на нужды спортшкол, которые были вынуждены самостоятельно заботиться о транспортировке своих воспитанников на соревнования — по официальным данным, в рамках финансирования на 2016 год на развитие спорта высших достижений в Югре было предусмотрено почти 3,4 млрд рублей, тогда как на массовый спорт — всего 830,9 млн рублей. Отследить, на что реально уходят деньги, практически нереально — расходам в этой сфере уделяется едва ли не наименьшее внимание со стороны надзорных и контролирующих органов.

Следствие может прийти к олимпийскому чемпиону Евгению Редькину Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

«ЮграМегаСпорт», в свою очередь, выступал основным организатором соревнований по спортивной акробатике, в которых участвовали погибшие, а также принимал решения о приезде и отъезде участников.

Игорь Губкин заявил, что не может комментировать работу правоохранителей. «Работают люди, профессионалы. В России такое законодательство — если виноват, то ответишь. Если не виноват, не ответишь. Есть правоохранительные органы, пусть они и разбираются», — отметил Губкин. Валерий Радченко на звонки на сотовый телефон не ответил, а Евгений Редькин заявил, что находится в отпуске: «Я тут как бы отдыхаю».

По одной из версий, показательная посадка чиновников необходима руководителям СКР для спасения репутации ведомства и лично Александра Бастрыкина. Как ранее сообщало «URA.RU», лавным обвиняемым считается водитель грузовика Раиль Саитханов. В конце октября суд изменил меру пресечению Саитханову и он вышел на свободу.

После трагедии были задержаны водители и директор спортшколы, чиновников не трогали почти год Фото: МЧС России

После этого появилась информация, что следствие, ход которого был на личном контроле Александра Бастрыкина, велось с ошибками, а Саитханов может отделаться едва ли не условными сроками. Ключевой аргумент родителей погибших детей — водителя грузовика за полгода до трагедии лишили прав за пьяное вождение. Но информацию в базу не внесли, а Саитханов умышленно работал водителем грузовика, что не может не считаться оттягчающим обстоятельством, по мнению родственников жертв ДТП.

В истории с Саитхановым определенные подвижки есть — об этом отчиталось главное управление СКР. «В рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двоим сотрудникам ГИБДД Башкирии: начальнику отделения Н.М. Дергунову и инспектору Н.А.Степановой, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова. В настоящее время Степанова отстранена от занимаемой должности, Дергунов уволен из органов внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Югорских полицейских, о весьма высокой степени виновности которых уже год говорят родители погибших детей, пока что к ответственности не привлекли, но, по мнению политолога Виталия Малыхина, история с противостоянием МВД и СКР еще не закончилась.

«Печально, что гибель детей стала разменной монетой в аппаратной войне силовых структур. А такой вывод можно сделать, глядя на то, что происходит. Вопрос в том кто победит — решает комплекс факторов, и хватит ли этой аварии для полной коробочки, или следователям придется привлекать другие истории, покажет время. Но, повторюсь, печально, что дети стали инструментом противостояния», — отметил Малыхин. Он также подчеркнул, начавшиеся задержания чиновников, это самое простое, что может сейчас сделать СКР.

«Виноватых ищут среди чиновников, и это просто какой-то дикий искаженный взгляд. Чиновники были бессильны, потому что происходящее на дороге непредсказуемо. Удобнее и проще всего задержать, уволить, привлечь, снять с должности муниципальных и государственных служащих, плюс сделать это демонстративно», — считает Виталий Малыхин.

Позицию правительства Комаровой по начавшимся задержаниям чиновников на момент публикации выяснить не удалось — в региональном департаменте общественных и внешних связей не ответили на вопросы корреспондента агентства.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.