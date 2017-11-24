Почему Владимир Якушев недоволен медицинским университетом?

14:05 24 ноября 2017 0

Год назад первокурсники ТГМА и не подозревали, что учить их скоро станет некому Фото: с сайта tyumen.postupi.online

В своем ежегодном послании губернатор Владимир Якушев сделал замечание Тюменскому медицинскому университету — глава региона потребовал немедленно исправить в вузе ситуацию с подготовкой врачей. Наш корреспондент решил разобраться, чем же не угодил медицинский университет губернатору. «URA.RU» побеседовало с несколькими людьми, хорошо знакомыми с ситуацией в вузе. На условиях анонимности они рассказали о том, что сейчас происходит в учебном заведении, и почему губернатор обратил внимание на положение дел в этом учебном заведении.

По словам собеседников агентства, вуз убивают две крупные проблемы: это потеря профессорского состава и разрушение системы кафедр. Причина, как полагают сотрудники — в странном поведении руководства университета.

Университет покидают лучшие преподаватели

«За год с небольшим университет пережил самое массовое увольнение профессоров за всю историю медицинского образования в Тюмени, — говорит один из источников „URA.RU“. — Чтобы иметь медицинскую школу по одной специальности нужно минимум три профессора. Привезти в провинцию профессора очень трудно, это всегда уникальный случай. Чтобы вырастить своего, нужно минимум 20 лет. Медицинский университет только за последние год с небольшим потерял более десяти ведущих профессоров».

Собеседник агентства назвал и конкретные фамилии высококвалифицированных специалистов, которые больше не преподают в тюменском вузе — все они «с приставкой единственный в Тюменской области», подчеркнул источник.

Студенты Медицинского университета рискуют остаться без лучших преподавателей Фото: orci72.ru

Это член Европейского общества кардиологов Михаил Малишевский, который много лет в должности декана возглавлял лечебный факультет. «За всю историю медицинского образования в Тюмени было написано только два учебника, рекомендованных федеральным министерством для использования во всех вузах страны, — отметил источник. — Один из них, учебник по базовой для каждого врача дисциплине — общей терапии — написал профессор Малишевский». После увольнения он уехал жить и работать в Крым.

«На последних выборах ректора Малишевский был конкурентом Медведевой (Ирина Медведева, действующий ректор ТГМУ, — ред.)», — говорит собеседник агентства на вопрос о причинах ухода декана лечебного факультета.

Это основоположник роботизированной хирургии в России, основатель центра урологии в Тюмени, член диссертационного совета в НИИ Онкологии им. Герцена (Москва) Александр Зырянов. «Он уволился 4 октября и уехал в Екатеринбург. Из университета ушел последний оперирующий профессор-уролог», — отметил источник. Правда, на сайте ТГМУ Зырянов до сих пор значится в качестве завкафедрой онкологии.

Ушел из тюменского вуза и Евгений Чесноков, единственный в Тюменской области профессор-гастроэнтеролог и гепатолог, основатель тюменского гастроцентра, правая рука доктора Рошаля в Национальной медицинской палате.

В числе уволившихся за последнее время — основоположник симуляционной медицины в Тюменской области, бывший главный хирург области Андрей Машкин, пионер мировой малоинвазивной эндоскопической нейрохирургии, запустивший в Тюмени первый в России специализированный федеральный центр нейрохирургии Альберт Суфианов, единственный в Тюменской области доктор наук по нормальной анатомии — основополагающей медицинской дисциплине Татьяна Чирятьева.

«Сегодня Тюменский медицинский университет — единственный медвуз России, где нет ни одного профессора-анатома», — сообщил собеседник агентства.

Больше не преподает тюменским студентам и Дмитрий Нохрин — единственный в Тюменской области профессор-фармхимик. «Он много лет работал в Африке, где свободно выучил французский язык, — рассказывает источник. — Был единственным профессором медуниверситета, свободно читающим лекции на иностранном языке». Ушли из вуза Олег Зороастров — заслуженный врач, основоположник судебной медицины в Тюменской области, и Петр Шаповалов, который занимался работами на стыке биохимии, гигиены и экологии, создал научную базу по контролю и улучшению окружающей среды с точки зрения биохимии, и за годы работы воспитал более 10 кандидатов наук».

Почему уход профессоров из медицинского университета большая проблема для Тюмени?

Как сказал наш собеседник, катастрофичность этой проблемы в том, что «другого медицинского университета в Тюмени нет». «Практики имеют возможность найти себе место в медицинских учреждениях, но для специалистов академической направленности уход из университета равнозначен переезду в другой регион, — отметил он. -

Невозможно организовать качественную подготовку, если по специальности в университете нет ни одного профессора.

Можно констатировать, Тюменский медуниверситет утратил педагогические компетенции по нескольким направлениям: нормальная анатомия, нейрохирургия, судебная медицина, хирургическая онкология, фармхимия».

Что происходит с кафедрами

«Медицинские профессии передаются только из рук в руки. Ни в одной другой сфере нет таких сильных отношений учитель-ученик. Кафедра — единственная форма воспитания медика, — считает источник агентства в медицинских кругах. — Вырастить саму кафедру долго и трудно, потому что для этого нужны местные профессора.

Ректором вуза Ирина Медведева стала в 2013 году, а год назад была избрана академиком РАН Фото: с сайта ТГМА

Профессора-вахтовики не создают медицинские школы. Они только усиливают существующие коллективы».

Собеседник агентства пояснил, что в ведущих вузах уровня Сеченовского университета, Пироговского научно-исследовательского университета, сейчас работает более 130 кафедр.

«Чтобы поддерживать минимально необходимый уровень медицинской подготовки, в вузе необходимо иметь 70 — 80 кафедр, — рассказал он. — Я перед встречей с вами посмотрел в интернете, в Новосибирском мед университете — 74 кафедры, в Уральском меде (прим.ред — в Екатеринбурге) — 78, в Самарском — 78, в Воронежском — 78, Саратовском — 76, Первом Санкт-Петербургском — 75.

У нас тоже еще недавно было больше 70 кафедр, а сейчас осталось только 45. В мае этого года разом было упразднено 17 кафедр. Тюменский медуниверситет откатился по уровню развития в 1974 год! Посмотрите интернет, ни в одном медицинском вузе России нет такой отрицательной динамики!».

Зачем руководству вуза разрушать университет?

Потери университета не случайны. По единодушному мнению наших собеседников, ректор Ирина Медведева целенаправленно создала в университете систему подавления нелояльных сотрудников. «Медведева готовится к выборам ректора в 2018 году и избавляется от потенциальных оппонентов, — считают источники «URA.RU».

— Вокруг нелояльных сотрудников создается невыносимая атмосфера, на них напрямую оказывается психологическое давление, люди начинают уходить. Давление идет по стандартному сценарию: сначала организуется жалоба на человека, либо ищется формальный повод.

Потом человека начинают обрабатывать административные органы университета. Для создания жалобы привлекаются студенты с проблемами по учебе, заочники, технический персонал, лояльные ректору сотрудники. Когда жалоба создана, начинаются служебные проверки, человека приглашают на различные комиссии, вопрос поднимается на деканатах, заседаниях кафедр — все это делается максимально публично, чтобы вне зависимости от итогов проверки нанести урон авторитету преподавателя. Чем больше человек сопротивляется, тем демонстративнее его «таскают»».

«Медицинские профессора — особые люди. Это настоящая интеллигенция, люди с большим авторитетом в обществе. Они не могут пережить такого обращения с собой. Поэтому уходят, — говорит собеседник „URA.RU“. — В борьбе за власть она (ректор Медведева — ред.) зашла слишком далеко и стала разрушать университет. Слияние кафедр тоже делается для устранения нелояльных — нет кафедры, значит, нет голоса против».

Оперативно получить комментарий в Тюменском государственном медицинском университете не удалось. В приемной вуза корреспонденту «URA.RU» заявили, что ректора Ирины Медведевой в данный момент нет на месте, с прессой же беседует пресс-секретарь Ирина Лютоева. Дозвониться до нее не получилось: Ирина Лютоева на отвечала ни на звонки, ни на смс-сообщения по номеру мобильного телефона, указанному на официальном сайте Медуниверситета.