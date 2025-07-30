Задержки рейсов в России 30 июля: информация к этому часу

В некоторых российских аэропортах наблюдаются задержки рейсов
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Задержки рейсов 30 июля: что известно к этому часу
Задержки рейсов 30 июля: что известно к этому часу Фото:

В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск

Несмотря на произошедшее землетрясение, регулярное авиасообщение в городах поддерживается без сбоев. Вылеты и прилеты в аэропортах Елизово и им. А.П. Чехова осуществляются по расписанию.

Аэропорт Елизово

Аэропорт им. А.П. Чехова

Ставрополь

Пассажирская инфраструктура аэропорта им. А.В. Суворова работает в штатном режиме. Воздушные перевозки реализуются согласно установленному регламенту.

Москва

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 6 рейсов в Белград, Самару, Минеральные Воды, Стамбул, Махачкалу, Анталью. Еще 26 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Красноярск, Челябинск, Кемерово, Дели, Новый Уренгой, Владивосток и Хараровск. Отменены рейсы до Тюмени, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Перми и Волгограда и Минска.

В аэропорту Внуково отменен вылет в Даламан. Прилет задержан у 10 рейсов: среди направлений — Шымкент, Новосибирск, Ереван, Якутск, Тбилиси, Владикавказ, Анталья и Хургада.

В Домодедово задержаны вылеты до Владикавказа и Баку. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Владикавказ, Тайюань, Иркутск, Самарканд, Кызыл, Омск и Барнаул.

В аэропорту Жуковский также задержаны вылеты до Баку и Владикавказа. Прилеты рейсов задержатся из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кызыла, Бишкека, Самарканда, Тайюаня и Владикавказа.

Санкт-Петербург

В Пулково происходит задержаны вылеты до Калининграда, Москвы, Махачкалы, Иркутска, Ярославля и Казани. Отменен вылет в Энфиду. На прибытие задерживаются рейсы до Махачкалы, Тель-Авива и Горно-Алтайска.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова отменен вылет в Москву. Задержаны 7 рейсов до Магнитогорска, Якутска, Ульяновска, Антальи, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска. 9 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Пермь, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Ульяновск, Сыктывкар.

Владикавказ

Воздушная гавань Беслана, расположенная на территории Республики Северная Осетия, демонстрирует штатную работу. Аэропорт осуществляет деятельность в полном соответствии с установленным графиком.

Волгоград

Воздушное сообщение в городском авиаузле функционирует в оптимальном режиме. Вылеты и прилеты в аэропорту Гумрак осуществляются по расписанию.

Калининград

Авиационная логистика в городском аэропорту демонстрирует стабильную работу. Храброво работает по расписанию.

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В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU. Сколько рейсов задерживается сейчас Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск Несмотря на произошедшее землетрясение, регулярное авиасообщение в городах поддерживается без сбоев. Вылеты и прилеты в аэропортах Елизово и им. А.П. Чехова осуществляются по расписанию. Аэропорт Елизово Аэропорт им. А.П. Чехова Ставрополь Пассажирская инфраструктура аэропорта им. А.В. Суворова работает в штатном режиме. Воздушные перевозки реализуются согласно установленному регламенту. Москва На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 6 рейсов в Белград, Самару, Минеральные Воды, Стамбул, Махачкалу, Анталью. Еще 26 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Красноярск, Челябинск, Кемерово, Дели, Новый Уренгой, Владивосток и Хараровск. Отменены рейсы до Тюмени, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Перми и Волгограда и Минска. В аэропорту Внуково отменен вылет в Даламан. Прилет задержан у 10 рейсов: среди направлений — Шымкент, Новосибирск, Ереван, Якутск, Тбилиси, Владикавказ, Анталья и Хургада. В Домодедово задержаны вылеты до Владикавказа и Баку. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Владикавказ, Тайюань, Иркутск, Самарканд, Кызыл, Омск и Барнаул. В аэропорту Жуковский также задержаны вылеты до Баку и Владикавказа. Прилеты рейсов задержатся из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кызыла, Бишкека, Самарканда, Тайюаня и Владикавказа. Санкт-Петербург В Пулково происходит задержаны вылеты до Калининграда, Москвы, Махачкалы, Иркутска, Ярославля и Казани. Отменен вылет в Энфиду. На прибытие задерживаются рейсы до Махачкалы, Тель-Авива и Горно-Алтайска. Сочи В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова отменен вылет в Москву. Задержаны 7 рейсов до Магнитогорска, Якутска, Ульяновска, Антальи, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска. 9 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Пермь, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Ульяновск, Сыктывкар. Владикавказ Воздушная гавань Беслана, расположенная на территории Республики Северная Осетия, демонстрирует штатную работу. Аэропорт осуществляет деятельность в полном соответствии с установленным графиком. Волгоград Воздушное сообщение в городском авиаузле функционирует в оптимальном режиме. Вылеты и прилеты в аэропорту Гумрак осуществляются по расписанию. Калининград Авиационная логистика в городском аэропорту демонстрирует стабильную работу. Храброво работает по расписанию.
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