27 июля 2025

Тюменский губернатор Моор встретится с иностранным президентом

Губернатор Тюменской области Моор готовится к встрече с Лукашенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча губернатора Моора и президента Лукашенко состоится в Беларуси
Встреча губернатора Моора и президента Лукашенко состоится в Беларуси Фото:

Губернатор Тюменский области Александр Моор и президент Беларуси Александр Лукашенко готовятся к диалогу. Тюменский губернатор уже прибыл в дружественную республику, сообщает telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня Первый встретится с губернатором Тюменской области. Повестка — развитие сотрудничества и новые точки роста», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор встретился с белорусским министром энергетики Алексеем Кушнаренко. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества региона с республикой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменский области Александр Моор и президент Беларуси Александр Лукашенко готовятся к диалогу. Тюменский губернатор уже прибыл в дружественную республику, сообщает telegram-канал «Пул Первого». «Сегодня Первый встретится с губернатором Тюменской области. Повестка — развитие сотрудничества и новые точки роста», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор встретился с белорусским министром энергетики Алексеем Кушнаренко. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества региона с республикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...