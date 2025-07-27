Тюменский губернатор Моор встретится с иностранным президентом

Встреча губернатора Моора и президента Лукашенко состоится в Беларуси
Губернатор Тюменский области Александр Моор и президент Беларуси Александр Лукашенко готовятся к диалогу. Тюменский губернатор уже прибыл в дружественную республику, сообщает telegram-канал «Пул Первого».
«Сегодня Первый встретится с губернатором Тюменской области. Повестка — развитие сотрудничества и новые точки роста», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор встретился с белорусским министром энергетики Алексеем Кушнаренко. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества региона с республикой.
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