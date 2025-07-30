В Тюмени два свердловских подростка влетели в легковушку на электросамокате. Фото

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Двое подростков ехали по пешеходному переходу на красный свет
Двое подростков ехали по пешеходному переходу на красный свет Фото:

В Тюмени 28 июля на улице Полевой произошло ДТП между легковушкой и электросамокатом. На последнем ехали два подростка 15-ти и 16-ти лет. Они прибыли в столицу региона из поселка в Свердловской области.

Водитель не заметил приближающийся электросамокат с подростками
Водитель не заметил приближающийся электросамокат с подростками
Фото:

«Электросамокат и „ВАЗ“ столкнулись на регулируемом пешеходном переходе на улице Полевой, 14 28 июля. Предварительно, 15-летний подросток на прокатном электросамокате с 16-летним пассажиром проезжали регулируемый пешеходный переход. Они приехали в Тюмень из поселка Тугулым Свердловской области», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что подростки пересекали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель авто заявил, что не видел парней. В результате ДТП один из ребят повредил ногу.

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В Тюмени 28 июля на улице Полевой произошло ДТП между легковушкой и электросамокатом. На последнем ехали два подростка 15-ти и 16-ти лет. Они прибыли в столицу региона из поселка в Свердловской области. «Электросамокат и „ВАЗ“ столкнулись на регулируемом пешеходном переходе на улице Полевой, 14 28 июля. Предварительно, 15-летний подросток на прокатном электросамокате с 16-летним пассажиром проезжали регулируемый пешеходный переход. Они приехали в Тюмень из поселка Тугулым Свердловской области», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. Уточняется, что подростки пересекали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель авто заявил, что не видел парней. В результате ДТП один из ребят повредил ногу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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