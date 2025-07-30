В Тюмени 28 июля на улице Полевой произошло ДТП между легковушкой и электросамокатом. На последнем ехали два подростка 15-ти и 16-ти лет. Они прибыли в столицу региона из поселка в Свердловской области.
«Электросамокат и „ВАЗ“ столкнулись на регулируемом пешеходном переходе на улице Полевой, 14 28 июля. Предварительно, 15-летний подросток на прокатном электросамокате с 16-летним пассажиром проезжали регулируемый пешеходный переход. Они приехали в Тюмень из поселка Тугулым Свердловской области», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Уточняется, что подростки пересекали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель авто заявил, что не видел парней. В результате ДТП один из ребят повредил ногу.
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