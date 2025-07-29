29 июля 2025

Тюменцам рассказали, как выбрать подрядчика для строительства коттеджа

В Тюмени расследуют дело бизнесмена, обманувшего 60 семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты рекомендуют выбирать подрядчика с опытом не менее пяти лет
Специалисты рекомендуют выбирать подрядчика с опытом не менее пяти лет Фото:

В Тюмени продолжает разгораться скандал вокруг обмана дольщиков предпринимателем, который не сдал своим клиентам 60 модульных домов. Сам бизнесмен в настоящий момент задержан, а доклад по делу истребовал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. URA.RU собрало советы застройщиков и риэлторов о том, как правильно выбрать подрядчика для частного строительства, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

Где искать подрядчика

Выбирать лучше всего компанию, которая имеет приличное портфолио
Выбирать лучше всего компанию, которая имеет приличное портфолио
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Как только вы определились с размером бюджета и получили разрешение на строительство, можете приступать к поиску подрядчика. Открытость и доступность информации дает множество возможностей для поиска:

  • начать стоит с рекомендаций знакомых, которые уже построили дом. Возможно, у них сложилось хорошее мнение о компании, с которой они работали — тогда эта компания может подойти и вам;
  • если недавно построившихся знакомых у вас нет, поищите в интернете: сейчас у всех уважающих себя подрядчиков есть сайты. Кроме того, в сети можно найти рейтинги и отзывы;
  • чаще посещайте форумы, семинары и другие профильные мероприятия — на них собираются представители различных компаний, которые могут рассказать о себе или порекомендовать достойную доверия фирму.
Возможно, самым простым способом найти подрядчика будет проведение тендера. Во-первых, к ним не допускаются неблагонадежные поставщики. Во-вторых, тендер является хорошим способом немного уменьшить траты — из тех, кто подаст заявку, вы сможете выбрать компанию, запросившую меньше всего.

Какие документы проверить у подрядчика

Тут все просто. Есть список обязательных документов, которые должны быть у добросовестного застройщика. Список невелик:

  • у застройщика должен быть устав — это ключевой внутренний документ любой компании;
  • застройщик должен иметь свидетельство о государственной регистрации;
  • стоит попросить застройщика показать выписку из ЕГРЮЛ — в ней отражена вся фактическая информация, включая статус юрлица и данные о его лицензиях;
  • застройщик должен иметь также свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • по требованию клиента компания должна показать бухгалтерскую и налогову отчетность — чтобы подтвердить свою состоятельность.
У подрядчика должны быть лицензии на все необходимые виды работ
У подрядчика должны быть лицензии на все необходимые виды работ
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Кроме того, обратите внимание на возраст компании. Фирма с плохим послужным списком или не платящая налоги вряд ли просуществует на рынке 10 и более лет. А вот если вашему потенциальному подрядчику не больше года — стоит присмотреться к компании повнимательнее. Это не показатель неблагонадежности, но чем больше опыта — тем спокойнее вы будете себя чувствовать.

Как выяснить репутацию подрядчика

Есть несколько способов убедиться, стоит ли компания вашего внимания. Все они достаточно просты и не требую больших усилий.

Если у подрядчика есть завершенные проекты, не поленитесь их осмотреть и пообщаться с жильцами
Если у подрядчика есть завершенные проекты, не поленитесь их осмотреть и пообщаться с жильцами
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Для начала, можно попросить портфолио у самой фирмы. Вы сможете оценить уже построенные проекты, оценить их внешний вид, скорость строительства, сделать выводы о качестве строительства.

После этого можно отправиться к уже построенным подрядчиком домам. Увидеть воочию то, что вам предлагает компания — лучший способ убедиться, что вас не обманывают. Кроме того, на месте вы можете воспользоваться случаем и пообщаться с предыдущими покупателями. Люди расскажут, с какими проблемами приходилось сталкиваться в процессе строительства и эксплуатации.

Какие условия должен предоставить подрядчик

Подрядчик должен быть готов отчитываться на каждом этапе строительства
Подрядчик должен быть готов отчитываться на каждом этапе строительства
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Выясните, каковы условия сотрудничества с выбранной вами компанией. В общих чертах, добросовестный застройщик должен быть готов к следующим условиям:

  • предоставление проектно-сметной документации и согласование всех этапов строительства;
  • регулярные отчеты о ходе строительства с вашим полным допуском на строительную площадку;
  • допуск инженера технадзора к приемке на всех этапах строительства;
  • предоставление гарантийного срока обслуживания не менее пяти лет — таково требование законодательства.

В целом, работа подрядчика должна быть понятна вам и прослеживаема на всех этапах. Это касается и сметы, и проектной документации, и каждой стадии строительства. И главное — четкое соблюдение сроков, прописанных в договоре.

Что еще нужно узнать о подрядчике

Самое важное — соблюдение подрядчиком законов России. Одним из главных условий работы частного застройщика сейчас является обязательное использование эскроу счетов — специальных счетов в банке, где будут храниться ваши деньги до завершения каждого из этапов строительства. Если компания не использует эскроу — это повод поискать другую.

Если застройщик не готов пустить на площадку инженера технадзора, стоит насторожиться
Если застройщик не готов пустить на площадку инженера технадзора, стоит насторожиться
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Стоит также изучить судебную историю будущего подрядчика. Это открытая информация, ее можно получить бесплатно в электронной картотеке арбитражных дел. Достаточно выбрать ваш регион и ввести ИНН заинтересовавшей вас компании. Обратите внимание, много ли у подрядчика судов, чем они заканчивались, от кого поступали иски и нет ли активной процедуры банкротства.

Если вы прошли все описанные выше пункты и вас ничто не смущает, можете смело заключать договор с выбранной компанией. Главное, помните: ошибки случаются даже у фирм с кристальной репутацией.

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В Тюмени продолжает разгораться скандал вокруг обмана дольщиков предпринимателем, который не сдал своим клиентам 60 модульных домов. Сам бизнесмен в настоящий момент задержан, а доклад по делу истребовал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. URA.RU собрало советы застройщиков и риэлторов о том, как правильно выбрать подрядчика для частного строительства, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию. Где искать подрядчика Как только вы определились с размером бюджета и получили разрешение на строительство, можете приступать к поиску подрядчика. Открытость и доступность информации дает множество возможностей для поиска: Какие документы проверить у подрядчика Тут все просто. Есть список обязательных документов, которые должны быть у добросовестного застройщика. Список невелик: Кроме того, обратите внимание на возраст компании. Фирма с плохим послужным списком или не платящая налоги вряд ли просуществует на рынке 10 и более лет. А вот если вашему потенциальному подрядчику не больше года — стоит присмотреться к компании повнимательнее. Это не показатель неблагонадежности, но чем больше опыта — тем спокойнее вы будете себя чувствовать. Как выяснить репутацию подрядчика Есть несколько способов убедиться, стоит ли компания вашего внимания. Все они достаточно просты и не требую больших усилий. Для начала, можно попросить портфолио у самой фирмы. Вы сможете оценить уже построенные проекты, оценить их внешний вид, скорость строительства, сделать выводы о качестве строительства. После этого можно отправиться к уже построенным подрядчиком домам. Увидеть воочию то, что вам предлагает компания — лучший способ убедиться, что вас не обманывают. Кроме того, на месте вы можете воспользоваться случаем и пообщаться с предыдущими покупателями. Люди расскажут, с какими проблемами приходилось сталкиваться в процессе строительства и эксплуатации. Какие условия должен предоставить подрядчик Выясните, каковы условия сотрудничества с выбранной вами компанией. В общих чертах, добросовестный застройщик должен быть готов к следующим условиям: В целом, работа подрядчика должна быть понятна вам и прослеживаема на всех этапах. Это касается и сметы, и проектной документации, и каждой стадии строительства. И главное — четкое соблюдение сроков, прописанных в договоре. Что еще нужно узнать о подрядчике Самое важное — соблюдение подрядчиком законов России. Одним из главных условий работы частного застройщика сейчас является обязательное использование эскроу счетов — специальных счетов в банке, где будут храниться ваши деньги до завершения каждого из этапов строительства. Если компания не использует эскроу — это повод поискать другую. Стоит также изучить судебную историю будущего подрядчика. Это открытая информация, ее можно получить бесплатно в электронной картотеке арбитражных дел. Достаточно выбрать ваш регион и ввести ИНН заинтересовавшей вас компании. Обратите внимание, много ли у подрядчика судов, чем они заканчивались, от кого поступали иски и нет ли активной процедуры банкротства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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