Россия выразила готовность к ядерному разоружению

Россия открыта к рассмотрению любых предложений, касающихся ядерного разоружения. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«В том, что касается России, мы всегда были привержены задачам ограничения гонки вооружений и разоружения. Поэтому любые идеи в этом плане мы могли бы рассмотреть позитивно», — заявил Вершинин журналистам Его слова приводит РИА Новости. Замглавы российского МИДа отметил, что подготовка к переговорам с США по этому вопросу в настоящее время не ведется.
По словам Вершинина, заявления следует оценивать по конкретным действиям, подчеркнув, что защита национальных интересов остается приоритетом для России. Возможный диалог должен строиться на учете взаимных интересов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время начать переговоры с Россией о дальнейшем сокращении ядерного вооружения в связи с истечением срока действия Договора о СНВ. Он отметил, что отсутствие ограничений по ядерному оружию несет серьезную угрозу международной безопасности.
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