В 2018-м вырастут только зарплаты Ройзмана и Якоба

22:35 27 ноября 2017 0

После мундиаля деньги в Екатеринбурге закончатся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе депутаты Екатеринбургской гордумы приступают к обсуждению проекта бюджета на 2018—2020 годы. Документ построен на более чем пессимистических прогнозах. Налоговые поступления иссякают, поддержка со стороны областных и федеральных властей урезается, нетронутыми остаются лишь социальные статьи.

Согласно имеющемуся в «URA.RU» проекту, доходная часть бюджета Екатеринбурга рухнет в 2018 году на 8,4%. В 2019 году она достигнет минимального значения в 34,6 миллиарда рублей, упав по сравнению с текущим показателем на 13,1%. И лишь после этого начнет медленно восстанавливаться.

Опрошенные «URA.RU» депутаты объясняют происходящее, прежде всего, ухудшением экономической ситуации и, как следствие, снижением темпов роста поступления налога на прибыль. В 2018 году данный показатель вырастет всего на 1,4% — до 7 миллиардов 480 рублей. Это в разы меньше прогнозной инфляции в 4%. К 2020 году объем сборов увеличится всего на 7,5%. Почти на столько же вырастут сборы налогов с малого бизнеса.

Завтра, 28 ноября, в Думе Екатеринбурга начинаются бюджетные чтения. Еще не все депутаты познакомились с документом, в котором их ждут сюрприз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Финансовый аналитик Константин Селянин считает прогноз по сборам налога на прибыль реалистичным. «Объемы данного налога — производная от состояния экономики. Приведенные в проекте бюджета цифры говорят о стагнации. И нужно отдать должное разработчикам, их прогноз достаточно реалистичен», — говорит эксперт.

Селянин также предупреждает о неоднозначности перспектив развития городской экономики после 2020 года. До указанного срока заключены объемные контракты с работающими в муниципалитете оборонными предприятиями. Они наполнят казну даже в случае серьезных проблем в других сферах. Но когда и насколько серьезные контракты будут заключены на следующий период, пока сказать не может никто.

По этой же причине екатеринбуржцам не стоит рассчитывать на рост реальных личных доходов. Их индикатор — НДФЛ увеличится в 2018 году лишь на 3,7% — до 7 миллиардов 480 миллионов рублей. К 2020 году по сравнению с сегодняшним днем сборы налога вырастут на 13,6%, что практически соответствует инфляции.

В качестве второй причины сжатия доходной части думцы называют снижение объема безвозмездных целевых перечислений со стороны областных властей.

Если в текущем году в преддверии игр Чемпионата мира по футболу администрация города получила от регионального правительства рекордные 21,2 миллиарда рублей, то уже в 2018 году финансовый поток уменьшится на 17,1%. Далее падение продолжится, и к 2020 году объем перечислений снизится уже на 26,9%.

«Развивать город после мундиаля, похоже, никто не собирается. И этот факт грозит не только экономическими, но и социально-политическими конфликтами.

Недовольство в мэрии по поводу потребительного отношения к Екатеринбургу и нежелания помогать ему в долгосрочной перспективе вызревает и может проявиться в неожиданный момент», — сказал «URA.RU» на условиях анонимности один из муниципальных думцев.

Удивились количеству отремонтированных дорог в 2017 году? Больше не ждите: расходы на дороги и транспорт урезают более чем вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В расходной части бюджета в максимальной степени вырастут траты на содержание органов власти. Например, расходы на содержание всенародно избранного мэра (если такая должность в Екатеринбурге в ближайшее время не будет ликвидирована) в 2018 году будут индексированы на 6,6% и составят 267 тысяч рублей в месяц. К 2020 году бюджетные расходы на главу города вырастут в целом на 9,8% — до 275 тысяч рублей в месяц. Выплаты на содержание городской думы увеличатся за три года на 6,8% — до 144 миллионов рублей. Администрации города — на 8,5% — до 1 миллиарда 124 миллионов рублей.

Большинство других статей планируется урезать. В частности, практически в два раза — до 1 миллиарда 85 миллионов рублей снизится по сравнению с сегодняшним уровнем финансирование статьи «Транспорт», более чем в два раза — до 2 миллиардов 877 миллионов рублей — раздела «Дорожное хозяйство», на 5,5% — до 449 миллионов рублей будут урезаны расходы на жилищное хозяйство. Пострадает также раздел «Благоустройство» (уменьшение к 2020 году на 28%).

При этом финансирование всех основных социальных разделов («Образование», «Культура», «Социальная политика») останется на текущем уровне, либо символически вырастет.

Одной из главных неожиданностей станет увеличение на 13,5% (до 73,5 миллионов рублей) расходов на СМИ.

Ранее предполагалось, что смена собственника ранее контролировавшийся муниципалитетом газеты «Уральский рабочий» позволит городским властям сэкономить на пропаганде.

Большинство опрошенных «URA.RU» депутатов еще не успели внимательно ознакомиться с проектом бюджета и воздержались от комментариев. Лишь у некоторых думцев успели родиться предложения, которые они будут отстаивать в ходе работы согласительной комиссии.

Олег Хабибуллин: депутатам еще не удавалось убедить мэрию Екатеринбурга изменить бюджет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В частности, Александр Смолин попросит учесть в бюджете 15 миллионов рублей на проектирование строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов. «Мы будет выходить с этим вопросом на мэрию. Обеспеченность Екатеринбурга плавательными бассейнами составляет 11,7% от нормы. Это катастрофическая ситуация», — заявил он корреспонденту «URA.RU».

При обсуждении доходной части проекта бюджета Смолин поднимет вопрос о возвращении Екатеринбургу в полном объеме ранее изъятых рекламных и градостроительных полномочий. Он также настаивает на решении вопроса о полноформатном запуске в областном центре системы платных парковок.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов намерен отстаивать интересы учреждений культуры: «Театры и музеи — настоящая гордость нашего города. Это то, что мы можем показывать на международном уровне. Надо нашим учреждениям культуры помогать».

Депутат Дмитрий Головин призовет провести переговоры с областными властями о сохранении перечисления субсидий из регионального бюджета на текущем уровне. Среди проектов, которые он готов лоббировать — создание музейного комплекса, в котором будут храниться самые яркие экспонаты Среднего Урала.

Многие другие депутаты считают лоббизм каких-либо проектов в сложившейся экономической ситуации бесперспективным занятием и не собираются выступать с инициативами на заседаниях комиссий. Например, оппозиционер Олег Хабибуллин отметил: «На моей памяти почти нет примеров, когда депутаты смогли бы убедить администрацию города в необходимости финансирования каких-либо новых крупных проектов».