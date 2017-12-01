В элите Салехарда произошел раскол из-за «Комфортной городской среды»

13:45 01 декабря 2017 0

Владельцы коттеджей в микрорайоне Удача восстали против создания районного самоуправления и «добровольных» взносов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нешуточный скандал назревает между жителями микрорайона Удача в Салехарде. Соседи вышли на тропу войны из-за идеи создать территориальное общественное самоуправление (ТОС), это своего рода товарищество собственников жилья (ТСЖ), только не для одного дома, а для конкретной территории или микрорайона.

Микрорайон Удача появился в Салехарде еще в начале двухтысячных. Создан он был как дачное товарищество. многие стали строить там полноценные коттеджи и жить на постоянной основе. Около пяти лет назад жители добились присоединения микрорайона к городу. Муниципалитет принялся за благоустройство, построил дороги и тротуары, к домам повели воду и газ. Люди смогли прописаться в своих коттеджах.

Микрорайон Удача полностью состоит из частных коттеджей Фото: сообщество «Удача 1 г.Салехард» во «ВКонтакте»

В последние годы район стал расширяться благодаря участкам под строительство, которые получают многодетные семьи. Сейчас там проживает более 800 человек. Надо отметить, что там обжилась часть городской элиты. Среди жителей много известных городских депутатов, чиновников и бизнесменов.

Как выяснилось, несколько дней назад трое жителей микрорайона назвались инициативной группой и направили в администрацию Салехарда решение о создании ТОС «Удача». При этом никто из жителей микрорайона об этом решении не знал и не давал свое согласие на создание каких-либо организаций.

Разгневанные жители обратились в редакцию «URA.RU» за помощью.

Они поясняют, что каждый живет в собственном доме на своей земле, все остальное принадлежит муниципалитету и им же обслуживается. ТОС просто нечем будет управлять. А инициативная группа, по мнению некоторых жильцов, пытается найти способ введения лишних поборов с горожан ради собственной наживы.

«Они говорят, что никаких поборов не будет, все взносы будут добровольными. Мы долго бились, чтобы войти в состав города и ликвидировать прокладки в виде разных там ДНТ, ТСЖ, УК и прочих и избавиться от сборов. ТОС в нашем случае — это шаг назад», — рассказал агентству житель района Василий.

Инициатор идеи Иван Новицкий заверяет, что ТОС нужно создать для развития и решения проблем микрорайона. Он уже обсуждал эту идею в администрации Фото администрации г. Салехард

Возглавляет инициативную групп по созданию ТОС известный в районе активист, сотрудник окружной дирекции транспорта Иван Новицкий. Вместе с ним решение в администрацию направляли сотрудник департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Александр Гудков и сотрудник окружного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иван Усков. Они уже успели найти поддержку у части соседей по микрорайону

Новицкий знаком городским властям. Неоднократно он писал обращения для решения разных проблем микрорайона и лично встречался с представителями администрации.

Он пояснил агентству, что организация нужна для того, чтобы принимать непосредственное участие в развитии Удачи. ТОС будет иметь статус юридического лица и решать, какие работы там нужно проводить. Официально оно не будет являться органом власти, но полномочий у него будет почти как у отдельного города внутри муниципалитета. Соответственно, и больше возможностей, чем у простых активистов.

«Мы сможем, например, в рамках программы „Комфортная городская среда“ сами определять, что нам нужно — памятник какой-то или остановка автобусная. Сможем готовить проекты и получать гранты президента. Мы же исполняем поручение президента. Вообще не понимаю, почему они против», — заявил Иван Новицкий.

Надо отметить, что решение о создании ТОС он с соратниками принял очень своевременно. В начале ноября городская дума утвердила положение о территориальном общественном самоуправлении. И именно это положение позволило им выступить с инициативой, не спросив согласия остальных.

В гордуме Салехарде решили переделать сомнительное и недоработанное положение о ТОС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поговорить с председателем гордумы Владимиром Мартынюком не удалось. Он оказался занят на основной работе и недоступен для журналистов. Неофициально некоторые депутаты поделились, что принятое положение — типовое и очень сырое. Они уже осознали, что допустили ошибку и планируют внесение поправок в документ.

«В первую очередь нужно изменить порядок создания ТОС. Решение о создании все-таки должно приниматься большинством голосов жителей, а не парой человек. И еще один недостаток. В документе прописано, что право голоса имеют только жители.

То есть если человек имеет там землю, недвижимость, но прописан по другому адресу, то он автоматически лишен права голоса», — пояснили депутаты.

Тем временем скандал накаляется. Обе стороны уже говорят о поступающих угрозах и запугивании. Каждый пытается склонить на свою сторону как можно больше жителей микрорайона. Те, кто против создания ТОС, начали сбор подписей своих сторонников, чтобы отменить решение, отправленное в администрацию «инициативной группой». В первый же день под бумагой подписалось больше двухсот человек. Они просят не разглашать их фамилии и не хотят участвовать в конфликте публично. Но отметим, что среди них тоже есть известные в городе личности, политики, депутаты, чиновники и бизнесмены.

В администрации ямальской столицы пообещали помочь с организацией собрания, чтобы разобраться в проблеме Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Согласно действующей пока редакции положения через 2-3 месяца должно состояться собрание собственников, которые и решат, создавать ТОС или нет.

Иван Новицкий сообщил, что свою поддержку инициаторам процесса высказал первый замглавы администрации Евгений Семихин, пообещавший помочь с организацией собрания, найти помещение для его проведения и специалистов, которые смогут разъяснить все нюансы населению.

Получить комментарии Евгения Семихина не удалось. Он не ответил на звонок.

Противники этой реформы тоже настроены прийти на собрание и говорят, что лучше им туда и полицию пригласить, потому что спор будет очень жарким.