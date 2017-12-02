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Украинцы намерены следить за каждым россиянином 7. Генерал раскритиковал отечественные вертолеты в бою

Генерал раскритиковал отечественные вертолеты в бою 8. России готовят Интернет на китайский манер 00:06 02 декабря 2017 0 «Навальный слабоват интеллектом, а вот Собчак умней» Телеведущая превратила встречу со сторонниками в молодежную тусовку Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Собчак провела первую встречу со сторонниками в Москве. Таких набралось около тысячи человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вечером 1 декабря в Москве прошла первая встреча Ксении Собчак со своими сторонниками. О том, как выглядят люди, которые верят в президентское будущее телеведущей, сколько их набралось и какая атмосфера царила на встрече читайте в репортаже «URA.RU». Речь Собчак длилась около 15 минут, однако сторонники прождали ее больше часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU На первый взгляд встреча сторонников Ксении Собчак походила на собрание законспирированной подпольной организации. Информация о точном месте встречи намеренно не распространялась в соцсетях и на предвыборном сайте телеведущей. Для того, чтобы узнать, куда следует приходить, нужно было оставлять заявку на сайте, указывать свои личные данные и только после этого информация о месте встрече приходила на электронную почту. Ощущение значительности происходящего сохранялось и после того, когда на входе тебя начинала тщательно обыскивать охрана. Однако после прохода внутрь все менялось до неузнаваемости. Ксения Собчак, похоже, тщательно усвоила уроки протестов на Болотной — чтобы политика была интересной, она должна как можно сильней походить на тусовку. Встреча проходила в одном из развлекательных центров Москвы. Сторонники собирались на большом танцполе, перед которым была установлена сцена. За полчаса до начала организаторы громко включили музыку и появилось ощущение, что скоро здесь начнется поп-концерт. На экране у сцены мелькала надпись: «политика — это модный движ». Самый распространенный типаж сторонника, пришедшего на встречу с телеведущей — это 20-летняя девушка с накрашенными губами и в роговых очках, для которой Собчак, судя по всему, является ролевой моделью. Девушки охотно разбирали стилизованные бумажные надписи «против цензуры», «против воров» и «против войны» и делали с ними сэлфи. «Сначала я была заинтересована Навальным, но когда появилась Ксения Собчак я поняла, что ее идеи намного более реалистичины», — рассказала корреспонденту URA.RU 20-летняя студентка ВШЭ по имени Варя. Она не участвовала в протестах на Болотной и акциях против коррупции в 2017 году, но читала про них в новостях. «В университете я писала эссе об оппозиции и поэтому немного разбираюсь. Мне нравится, что Собчак выдвигает не себя, а идею против всех. Понятно, что она не выиграет, но интересно, как повлияет участие большого количества ее сторонников на исход выборов», — рассказала студентка. Однако помимо молодых девушек были люди и постарше. Так, женщина пенсионного возраста, отдаленно похожая на Валерию Новодворскую рассказала корреспонденту «URA.RU», что ей надоел произвол чиновников, и поэтому она за Ксению Собчак. «Я за нее, ведь она правду говорит. Навальный слабоват интеллектом, а вот Собчак умней. Если Навальный хоть немножко умный, он поймет, что Ксения интеллектуальней и дипломатичней, и поддержит ее. Похоже упор на феминизм сработал — на встречу с Собчак пришли преимущественно женщины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейтинг Собчак за несколько месяцев вырастет так, что за нее все пойдут голосовать», — описывала политическое будущее телеведущей пенсионерка. Меньше всего среди собравшихся было мужчин средних лет. Один из них, представившийся Валерием сказал, что ему надоел Путин, в тот момент, когда решил идти на третий срок. На Болотной Валерий не был, а последняя акция, в которой участвовал — «Русский Марш». «Нет-нет, я не националист, просто Черкизовский рынок решили перенести к нам, вот я и поддержал «Русский марш» — заверил он корреспондента «URA.RU». Себя Валерий видит музыкантом, однако «приходится работать оператором порошковой окраски». К назначенному времени на танцполе собралось около тысячи человек. Однако, как и положено поп-звезде, Ксения Собчак сильно опаздывала. Было видно, что на фоне громкой музыки и галдящей молодежи, люди постарше чувствовали себя неуютно. Корреспондент «URA.RU» заметил, как одна из женщин среднего возраста дочитала на телефоне какое-то программное заявление Марии Гайдар, взглянула на часы, что-то пробурчала и направилась к выходу. В это время, перебивая громкую музыку, молодой человек с предвыборного ролика Собчак вещал с экрана: «Каждый в нашей стране против чего-то, если и ты против — то Собчак твой кандидат», дальше на экране шла реклама универсального скотча «против всех», которым можно замотать все что угодно. Большинству собравшихся было около 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Опоздав на час, Собчак вышла на сцену на фоне сверхсовременного ремикса излюбленной песни болотной оппозиции «Хочу перемен» Виктора Цоля. Свою речь она начала с того, как трудно быть оппозиционером в современной России. «Это было непростое решение, я долго его принимала, я понимала, что ставлю под большой риск и себя, и свою семью», — призналась Собчак собравшимся. По ее словам, уже в 40 регионах ей отказали в установке регистрационных сфер, а прежде чем найти площадку для встречи со сторонниками в Москве ей отказали 78 раз. Однако вместе с собравшимися она сможет преодолеть любые невзгоды. В течение своей речи она несколько раз играла в интерактив с собравшейся аудиторией «Вы хотите перемен?», — спрашивала Собчак. «Да» — восторженно кричала молодежь. В конце своей речи Собчак призвала собравшихся знакомиться друг с другом. Однако, вместо этого, люди, толкаясь, рванули делать сэлфи с телеведущей. После этого многие тут же уходили. «Спорим, я быстрей в Инстаграм залью», — услышал корреспондент «URA.RU», как молодая девушка говорила своей подруге, направляясь в гардероб. 1/6 Девушки в роговых очках — ядерный электорат Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}