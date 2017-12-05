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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:55  05 декабря 2017 0

«В МОК живые люди. Они не в вакууме, а в определенной информсреде»

Почему Россию отстранили от зимней Олимпиады в Корее и что дальше
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, пейзаж, небо, олимипиада
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной КорееФото: pixabay.com © URA.RU

МОК отстранил сборную Россию от Олимпийского игр в Южной Корее в феврале 2018 года. Тем российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешат выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации также временно приостановлено, а вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпиад.

Это восьмой случай в истории мирового Олимпийского движения, когда страну отстраняют от участия в играх.

В последние месяцы скандал вокруг российских спортсменов набирал обороты: западные издания обвиняли российских спортсменов в применении допинга, на фоне этого МОК лишал их медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи. Решение о недопуске российской сборной могло быть принято под политическим давлением, считает обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик.

«Конечно же, политические высказывания и то, что пишет пресса может оказывать непосредственное влияние на принятие решений. В руководстве МОК состоят живые люди, которые работают не в вакууме, а в определенной информационной среде», — рассказала она «URA.RU».

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Эксперты фиксируют усиление давления на Россию с 2013—2014 годов
Фото: depositphotos.com © URA.RU

На МОК уже давно оказывается большое политическое давление со стороны западных СМИ, утверждает спортивный комментатор и главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев. «Все, что происходит вокруг, уже давно носит характер политического шоу, а не спортивного. Это признают даже те люди, которые непосредственно этим занимаются», — прокомментировал Губерниев «URA.RU».

Решение МОК, наравне с санкциями и обвинением России в хакерских атаках, используется как попытка давления на Россию, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Это реакция на укрепление России и возвращение нашей страной статуса сверхдержавы», — рассказал Мартынов «URA.RU».

Попытки давления на Россию начали усиливаться на рубеже 2013 и 2014 годов, отмечает политолог Вячеслав Смирнов. «Россия перестала восприниматься как страна, которая потерпела поражение в „холодной“ войне. На Западе начали замечать усиление России. Присоединение Крыма стало еще одной фазой этого усиления. Западный мир вновь традиционно воспринял РФ как привычного и опасного соперника», — рассказал Смирнов «URA.RU».

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Эксперты считают, что решение МОК привязано к президентским выборам
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кроме того, решение МОК привязано к грядущим президентских выборам в России, считает Смирнов. «Любая политическая акция всегда тщательно просчитывается. Партнеры на Западе хотят сделать негативный подарок на президентскую избирательную кампанию. Возможно, если бы не было выборов, то и реакция международного сообщества и дипведомств, влияющих на спорт, была бы не такой. Там люди умеют считать», — считает Смирнов.

Однако расчет на то, что решение МОК о недопуске спортсменов может вызвать раскол в обществе, себя не оправдает, полагает Мартынов. «Их логика строится на крайне отрывочных сведениях о нас и нашей жизни, ведь все их усилия, наоборот, приведут только к еще большей консолидации вокруг национального лидера и укреплению его рейтингов», — говорит Мартынов.

Смирнов уверен, что Россия должна реагировать на запрет МОК очень жестко. «Мы должны действовать принципиально, вплоть до создания альтернативного олимпийского движения, которое будет базироваться на принципе — „спорт вне политики“», — считает политолог.

Мартынов уверен, что руководство России предпримет ответные и нестандартные действия уже в самое ближайшее время.

XXIII зимние Олимпийские игры будут проходить в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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