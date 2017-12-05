Кого и за что отстраняли от Олимпиады за последние 120 лет? ФОТО

19:19 05 декабря 2017 0

Почти все отстранения происходили по политическим причинам Фото: pixabay.com © URA.RU

Вечером 5 декабря МОК вынесет решение об участии российской сборной в Олимпийских играх в Южной Корее. Если Россия будет отстранена — это станет седьмым подобным случаем за более чем 120-летнюю историю современного Олимпийского движения. «URA.RU» изучило, кого и за что отстраняли от Олимпийских игр в XX-XXI веке.

Страны, победившие в Первой мировой войне, признали виновными в развязывании конфликта Германию и ее ключевых союзников. Общее число погибших в войне составило 11,5 млн человек. В первой послевоенной Олимпиаде не участвовали пять стран — Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Турция.

В 1924 году Германия продолжала нести бремя организатора Первой мировой войны и вновь не была допущена до летней Олимпиады в Париже и зимней Олимпиады в Шамони.

Японию и Германию не пригласили на Олимпийские игры в 1948 году, как виновных во Второй мировой войне. Общие потери в войне, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения. В 1948 году Германия была разделена и находились под оккупацией и даже при желании не могла бы послать свою сборную на Олимпийские игры. ФРГ и ГДР на территории оккупированной Германии были провозглашены лишь в 1949 году.

Черному населению ЮАР предписывалось жить в специальных резервациях. Медицинские услуги и образование белое и черное население получало раздельно. После принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции № 1761 в 1962 году, которая осудила политику апартеида, страна была дисквалифицирована и в Олимпийских играх с 1964 по 1988 год не участвовала.

МОК не устроило, что правящий в Афганистане режим талибан не дает женщинам права участвовать в соревнованиях. После американского вторжения и краха талибана в 2001 году МОК принял решение восстановить права Афганистана.

МОК ввел санкции против Индии еще в 2012 году. Причиной стало избрание в состав Национального олимпийского комитета двух чиновников, один из которых обвинялся в коррупции, а другой — в мошенничестве.

Россию могут отстранить от Олимпиады после доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о государственной системе применения допинга. Несмотря на то, что решение впервые формально не будет носить политического характера, эксперты уверены, что это не так. «Это решение лукаво представлено в виде спортивного, однако на самом деле оно также носит политический характер», — прокомментировал «URA.RU» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.