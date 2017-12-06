Власти предлагают провести альтернативную Олимпиаду-2018 на Урале

00:41 06 декабря 2017 0

Большой Урал готов закрыть все потребности российских спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 5 декабря МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018. Ответом на подобный запрет может стать как выход российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом, так и организация альтернативных Игр в России. Об этом варианте говорили в Госдуме еще в ноябре. А сейчас такой выход всерьез рассматривают как структуры власти, так и спортивные функционеры, сообщают источники «URA.RU». Руководство Урала уже заявило о готовности предоставить всю необходимую спортсменам зимнюю инфраструктуру.

Знаменитые трамплины Нижнего Тагила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России уже был прецедент, когда из-за дисквалификации в 2016 году российская паралимпийская сборная не смогла поехать на летнюю паралимпиаду в Рио. Президент Владимир Путин тогда распорядился провести специальный турнир для спортсменов, который неформально окрестили «утешительными играми». В итоге в сентябре в Подмосковье на спортивных базах «Новогорск» и «Озеро Круглое» прошли Всероссийские соревнования по паралимпийским видам спорта. В них приняли участие 266 паралимпийцев. Отметим, денежные призы для победителей были равны олимпийским.

Теперь на очереди зимняя Олимпиада. Урал для этого, считает министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, подходит идеально. «На горе Белая, что под Нижним Тагилом, можно провести соревнования по сноубордингу и горным лыжам. Рядом на горе Долгая у нас один из лучших в мире трамплинных комплексов для лыжников. В Екатеринбурге можно собрать хоккеистов и керлингистов. В Новоуральске и Курганово у нас созданы все условия для шорт-трека», — рассказал нашему агентству свердловский министр.

В Ханты Мансийске ежегодно проходит этап кубка мира по биатлону Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В минувшие выходные десятки стран мира убедились в том, что Свердловская область способна организовать соревнования на высшем уровне. На Долгой прошел мужской Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, собравший рекордное количество сборных — 17.

Власти ХМАО в случае проведения в России альтернативных зимних игр также готовы предоставить площадку для спортсменов. Как сообщил в разговоре с «URA.RU» директор департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин, о готовности принять мероприятие такого уровня Ханты-Мансийск заявлял еще летом, когда проблемы возникли у паралимпийской сборной.

«Мы с удовольствием предложим свои возможности и помощь, если такая необходимость возникнет. Ханты-Мансийск может принять соревнования по таким видам спорта как биатлон, сноуборд, и лыжные гонки. У нас очень сильная хоккейная база. Мы уже проводили Сурдлимпийские зимние игры, и, если помните, даже организовали соревнования по керлингу. Так что мы готовы. Если задача будет поставлена, я думаю, мы выполним ее на высоком уровне», — комментирует Губкин.

Челябинск готов взять на себя горнолыжные соревнования и сноуборд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Челябинск готов поделиться своими горнолыжными центрами. «К примеру у нас есть „Солнечная долина“, где можно проводить соревнования по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, — заявил „URA.RU“ вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, курирующий минспорта региона. — В Челябинске есть ледовая арена „Уральская молния“ и ледовый дворец „Трактор“, а также ледовый дворец „Металлург“ в Магнитогорске. Это значит, что можем принимать турниры по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, хоккею и керлингу».

Получить комментарий министра спорта Пермского края Олега Глызина не удалось — он сообщил, что у него идет совещание. Однако источник в правительстве отметил, что в Чайковском есть федеральный центр по подготовке к зимним видам спорта «Снежинка». На этом объекте при необходимости можно провести соревнования по лыжным видам, биатлону и прыжкам с трамплина.