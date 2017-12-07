«Тюремный халифат» в Югре вербует в свои ряды «опущенных»

10:41 07 декабря 2017 1

Идеологическая база воров в законе мешает им поставить на место значительно усилившихся мусульман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обитатели исправительных учреждений, расположенных на территории ХМАО, столкнулись с необычной проблемой. Между приверженцами воровских традиций и представителями относительно нового для России «тюремного халифата» назрел конфликт. От открытого противостояния их сдерживают только криминальные «понятия».

«Тюремный халифат» — общий термин, характеризующий проблему распространения радикального ислама в российских колониях. «URA.RU» рассказывало, что приговоренные к срокам террористы и экстремисты, находясь в неволе, объединяются в общины, и вербуют в свои ряды новых сторонников. Это движение также получило название — «зеленые», на манер «черных» (представители воровской масти) и «красных» (зэки, сотрудничающие с администрациями колоний, и в целом, все сотрудники правоохранительных органов).

Исламское учение не делит людей на касты, так популярные в воровской среде Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По неофициальным данным, «зеленые» забирают у «блатных» представителей эксплуатируемой ими касты — «шестерок» (зэк, выполняющий роль прислуги), «чертей» (человек с отсутствием моральных принципов), «опущенных» (пассивных гомосексуалистов). В случае с последними, вербовка и принятие религии происходит оперативно, до самого момента так называемого опускания, когда с потенциальной жертвой еще можно здороваться за руку, есть с одной посуды.

Препятствовать вербовке зэки не могут, будучи скованными неписанным кодексом: «зеленые», по понятиям, считаются также пострадавшими от системы.

«Мусульмане держатся в зонах особняком. Их число достаточное, чтобы защитить себя и дать защиту кому-то еще. Каких-то людей выхватывают, дают поддержку. Как правило, вербуют местных обиженных, и прочих «лохов». «Блатных» это дело не устраивает, но переломить ситуацию они не могут.

Согласно понятиям, «зеленые» — вроде такие же честные бродяги. Также пострадали от государства, от режима.

УФСИН официально опровергает наличие в югорских зонах неуставных отношений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так просто их трогать нельзя. В тюрьмах за этими правилами жестко следят», — объясняет «URA.RU» на условиях анонимности один из собеседников, знакомых с положением дел в неволе.

Завербованный заключенный несмотря на свой прежний статус становится полноценным членом мусульманской общины в колонии — ислам требует от своих приверженцев относиться друг к другу как к братьям, поровну делить пищу, и иные блага. Соответственно, еще вчерашний представитель низкой тюремной касты, неожиданно для себя оказывается в дружелюбно настроенном обществе, готовом к тому же его и защищать. Все эти факторы способствуют тому, что зэки, вне зависимости от национальности проникаются религиозными идеями.

Распространением ислама в зонах помимо воров в законе обеспокоены и правоохранительные органы ХМАО. Так называемые «зеленые» как правило исповедуют идеи двух ваххабитских организаций — «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» и «Исламское государство Ирака и Леванта». Обе запрещены в России, и признаны террористическими.

В результате, на свободу выходят уже готовые религиозные фанатики, которые либо сразу после освобождения отправляются на войну в Сирию, либо готовят теракты внутри страны.

Источник «URA.RU» в российских спецслужбах приводит пример: в 2017 году за экстремистскую деятельность на территории Югры был задержан представитель коренной народности ханты. Ранее мужчина отбывал наказание в колонии по общеуголовной направленности, но за колючей проволокой принял ислам, и выйдя на свободу снова пошел на преступление — единоверцы попросили его отвезти в указанное место груз, которым оказались наркотики. Сейчас югорчанин снова за решеткой.

Управление УФСИН по ХМАО опровергает наличие в югорских колониях неуставных отношений среди заключенных, равно как и пропаганду радикальных исламских идей. Однако в ведомстве подтверждают, что на территории исправительных учреждений проходят организованные богослужения — в зонах специально построены мечети и молельные комнаты.

«У нас действительно есть экстремисты. Но все они — приезжие. Осуждены в других регионах. У нас они все находятся под жестким контролем. Никакой агитационной деятельности не ведут», — комментирует в разговоре с агентством начальник пресс-службы УФСИН по Югре Азамат Азнагулов.

Как ранее сообщало «URA.RU», с проблемой экстремизма в колониях Югра столкнулась недавно. Новое течение пришло из тюрем Северного Кавказа, Татарстана и Башкирии. Проблема была впервые озвучена на форуме «Православие и ислам», прошедшем в Ханты-Мансийске в ноябре 2017 года. Наиболее тревожной зоной считается ИК №15, расположенная рядом с Нижневартовском — там содержится около 15 человек, осужденных за экстремизм и терроризм.