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Мутко требуют отправить в отставку 8. В России разрешат продавать алкоголь ночью 22:34 06 декабря 2017 0 Как готовилось главное заявление Путина 2017: был даже сбой в сценарии И почему глава государства предпочел рабочих добровольцам. ВИДЕО Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Владимир Путин сделал долгожданное заявление в декорациях «ГАЗа» Фото: Kremlin.Ru новость из сюжета: Выборы президента России в марте 2018 года все новости сюжета Владимир Путин, во время его выступления перед рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, объявил о выдвижении в президенты России в 2018 году. Волонтеры должны были стать первыми, кто узнает о выдвижении Владимира Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вопрос о том, есть ли желание у президента снова возглавить Россию задал рабочий Артем Баранов. Он напомнил, что двумя часами ранее на форуме «Доброволец России — 2017» Путин пообещал выдвинуть свою кандидатуру, если его поддержат люди. «Так вот все в этом зале вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте нам, пожалуйста, подарок», — попросил Баранов. На что Путин ответил: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах президента». Глава государства также отметил, что лучшего места, чтобы объявить об этом, «не найти». Его решение было ожидаемо для политической общественности. Первым на то, что главный кандидат заявит о своем участии в среду, 6 декабря, в своем Twitter намекнул корреспондент кремлевского пула газеты «КоммерсантЪ» Андрей Колесников. Позже источники «URA.RU» в Кремле подтвердили эту информацию. Но сохранялась главная интрига: какую площадку для своего заявления выберет Владимир Путин — церемонию вручения премии «Доброволец России — 2017» или встречу с рабочими ГАЗ: оба мероприятия стояли в графике президента на этот день. По информации «URA.RU», изначально планировалось, что Путин объявит о своем решении пойти на выборы на добровольческом форуме. Саму церемонию вручения наград с участием главы государства якобы хотели провести 5 декабря в День добровольца. Но потом дату скорректировали из-за ожидаемого решения МОК, чтобы премия не потерялась в повестке, говорят источники издания. Тот факт, что в итоге Владимир Путин не стал объявлять о своем выдвижении на добровольческом форуме осведомленные собеседники «URA.RU» объясняют сбоем в сценарии. Победитель номинации «Волонтер года» Максим Токарев, которого Путин лично поздравил с победой, не смог точно сформулировать вопрос президенту. Он спросил Путина: «Скажите, Владимир Владимирович, а Вы в следующем году, мы надеемся, с нами?». Рабочий класс убедил Владимира Путина заявить о выдвижении в среду, 6 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уточнять планы президента на 2018 год пришлось ведущему церемонии Дмитрию Губерниеву. «Но президенту странно было бы реагировать на вопрос ведущего», — поясняет источник агентства среди организаторов церемонии. Напомним, что после уточняющего вопроса Губерниева президент обратился к добровольцам: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, в этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?». Зал ответил главе государства громким «да». Путин пообещал учесть мнение добровольцев и принять решение в самое ближайшее время. В итоге президент его принял фактически через два часа — уже на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Другие близкие к Кремлю источники «URA.RU» рассказывают, почему сценарий заявления президента на встрече с рабочими изначально не рассматривался в числе приоритетных: эта аудитория и так все это время была уверена в участии Путина в выборах. Тут можно вспомнить недавний репортаж Андрея Колесникова с железнодорожного форума. Корреспондент кремлевского пула и автор серии книг о Путине спрашивал рабочих, почему они не задали вопрос президенту про его участие в выборах 2018 и получал от них ответы: «Да все же понятно». В ближайшее время Совет Федерации должен назначить точную дату выборов Фото: Антон Белицкий © URA.RU Место и время объявления Путин выбрал не случайно, говорит декан факультета политологии МГУ, глава экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов. «Его выдвижение в рабочей аудитории, где собрались простые люди — это важный акцент, который показывает, на кого будет опираться Путин в свой следующий президентский срок», — рассказал Шутов «URA.RU». Политолог полагает, что решение Путина мог спровоцировать вопрос, который задали президенту на форуме добровольцев: «Путин — живой человек и увидев поддержку молодых людей он решил принял это непростое для себя решение», — говорит Шутов. Он уверен, что не стоит противопоставлять эти две встречи. Политолог Андрей Колядин считает, что Владимир Путин выбрал способ обратиться к той аудитории, которая для него особенно ценна: «Тот самый рабочий класс, те люди, которые уже производят нечто, что составляет основные ценности для нашей страны». Политические элиты уже осенью ждали заявления Владимира Путина об участии в президентских выборах. Некоторые эксперты даже указывали на то, что оно слишком затягивается. Но заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов напоминает, что 2003 году оно было сделано еще позже, 18 декабря: «Сейчас президент объявил о своем решении до официального объявления избирательной кампании». Эксперт также указывает на то, что формат заявления президента подчеркивает пересечение «старого» и «нового» электората: «То есть традиционного для власти и молодежи, многие из представителей которой будут участвовать в выборах впервые». Всем кандидатам, даже Собчак, придется комментировать Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU За день Путин фактически дважды заявил о том, что идет в президенты, говорит политолог Максим Жаров. «Как мне кажется, выбрана стратегия апелляции к народному мнению. Полагаю, что такая схема задействована, так как в элитах наблюдается скепсис. Нынешняя модель призвана убедить скептиков окончательно согласиться с выдвижением Путина в качестве кандидата на выборах президента», — сообщил политолог «URA.RU». Российская элита была уверена, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок, уверяет автор докладов «Политбюро 2.0.» политолог Евгений Минченко: «Я ежедневно общаюсь с представителями российских элит, и могу вас заверить, что никто не переживал по этому поводу. Зачем Путину было торопиться с объявлением? Что ему дает статус кандидата в кандидаты? [официально статус кандидата присваивается после оформления всех необходимых документов в ЦИК РФ — прим. „URA.RU“] Больший доступ к прессе? На мой взгляд, это абсолютно формальная история, интрига переоценена». Новая интрига: пойдет Владимир Путин на выборы от «Единой России» или нет Фото: Анна Майорова © URA.RU Одну из новых интриг кампании заявляет глава АПЭК Дмитрий Орлов: «У Путина остается свобода выбора сценария выдвижения (самовыдвиженец, кандидат от партии, кандидат от коалиции). То, что президент сначала прямо намекнул на форуме добровольцев о своем намерении баллотироваться, а потом объявил об этом на встрече с рабочими, говорит о том, что, скорее всего, будет выбрана схема самовыдвижения. Но и сценарий выдвижений от „ЕР“ или от коалиции я бы исключать не стал». Политолог также отмечает, что с публичным заявлением Путина прекращается «карнавал»: «Информационные события, связанные с выдвижением других кандидатов, будут перемещаться на периферию. Основой станет то, что будет делать Путин, комментарии действий Путина, и в этом процессе будут задействованы все кандидаты второго и третьего эшелона (Жириновский, Зюганов, Явлинский, Собчак и Титов). Путин забрал инициативу у них и у западных игроков. Теперь ясно, что тема выступления нашей команды под нейтральным флагом на Олимпийских играх электорально не очень легко продается на фоне выдвижения президента, произошла умелая ассиметричная игра». Выдвинувшись в президенты Владимир Путин перекрыл негатив от решения МОК Фото: pixabay.com © URA.RU Главной интригой предстоящих выборов после официального выдвижения основного кандидата станет программа, которую представит Владимир Путин, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Он напомнил, что для путинского большинства на этих выборах нет альтернативного кандидата, поэтому акценты смещаются с фигуры кандидата на предложенные им смыслы. «В этой ситуации, когда есть очевидные вызовы, а перед страной стоят угрозы — причем не только внешние, но и внутренние (есть необходимость развивать регионы, осваивать собственную территорию, повышать благосостояние граждан) — программа имеет очень большое значение для избирателей. Она и будет главной интригой — каков будет подход к решению проблем, которые стоят перед страной», — заметил политолог в разговоре с «URA.RU». О повестке кампании Путина можно говорить уже сейчас, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Он будет уделять особое внимание проблеме повышения эффективности управления, особенно регионального. Кроме того, в центре внимания окажутся экономическое развитие, рост, выполнение взятых социальных обязательств, а также решение демографических проблем», — рассказал политолог «URA.RU». Он уверен, что внешняя политика не будет занимать большого места в повестке Путина. Политолог говорит, что основным вопросом выборов станет явка. «Если она достигнет 60%, это будет очень хорошо», — заключил Калачев. Другая интрига — повестка кампании главного кандидата, содержание его программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повестка Путина будет направлена на «прорывное развитие», считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «В центре внимания окажутся задачи молодого креативного класса. Для Путина крайне важно услышать их требования и выработать инструменты для решения. Однако эту задачу невозможно решить исключительно силами бюджета и госаппарата. Именно поэтому сегодня делается ставка на активное гражданское общество, в частности на волонтерство», — рассказала политолог «URA.RU». Свое электоральное послание Путин может строить на трех темах, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов: «Развития (от кадрового потенциала до экономического развития), справедливости и добровольного вклада в развитие страны. Тема справедливости также может быть развита в трех плоскостях: справедливость для граждан вообще, справедливость для России, которая занимает место в международном совете директоров, и третье — это территориальная справедливость. Должны быть равные возможности для москвичей и жителей условного Урюпинска в разных аспектах». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}