Решетников заставил «партию власти» бояться выборов президента

20:38 07 декабря 2017 0

На губернаторских выборах Максим Решетников получил 82% с лишним. В марте 2018-го пермским единороссам предстоит добиться большей поддержки для Владимира Путина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников впервые отчитался почти за год работы и продемонстрировал интерес к происходящему в «партии власти». Собравшаяся элита получила наставления от главы региона и своего лидера. А депутатов Госдумы отчитали за потерянные деньги.

После конференции Дмитрия Самойлова (в центре) ждала встреча со свежим снегом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В четверг, 7 декабря, состоялась региональная конференция «Единой России». «Партия власти» подвела итоги года и обозначила стратегию на ближайшие месяцы — ведь в марте состоятся выборы президента. Политическая элита Прикамья встретилась в зале пермского Дворца детского творчества.

На подъезде к зданию образовалась длинная очередь из дорогих автомобилей. Мужчины в элегантных пиджаках еще за пять минут до начала ответственного мероприятия весело приветствовали друг друга и общались на улице.

Уже на входе главе Перми Дмитрию Самойлову намекнули, что ему в последние дни не повезло: снега выпало очень много. «Да город-то, в принципе, убран…» — серьезно и уверенно ответил градоначальник. После конференции, к слову, мэра встретил очередной снегопад.

Владимир Нелюбин (слева) возвращается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Большой интерес наблюдателей вызвало появление Владимира Нелюбина, признанного банкротом после многочисленных проблем с бизнесом. Еще пять лет назад он был одним из самых влиятельных в пермском отделении единороссов. Как и многие партийцы Нелюбин активно поддерживал предыдущего губернатора Виктора Басаргина. Сейчас его редко можно встретить в Перми, а тем более на публичных мероприятиях. На конференции он был неприметен, в основном активно общался с депутатом Заксобрания — знаменитым токарем Валерием Трапезниковым.

Начало конференции запоздало на 10 минут. Ждали губернатора Максима Решетникова, который в тандеме с партией победил на сентябрьских выборах с небывалым для региона результатом — 82,06%. Глава региона вошел в зал в компании пермского мэра Самойлова секретаря реготделения «Единой России», депутата Заксобрания Николая Демкина.

Партийные разборки начались с мини-концерта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мероприятие по форме напомнило многочисленные весенние встречи Решетникова с единороссами в рамках праймериз. Но праздничная атмосфера победила — на сцену неожиданно вышла женщина в красном платье и ярко исполнила гимн партийцев «Единая Россия — в единстве наша сила». Как оказалось, оригинальное начало — заслуга депутата Заксобрания и председателя совета директоров «Метафракса» Армена Гарсляна. Именно он пригласил исполнительницу из Губахи.

Далее стали решать, кому отдать места в президиуме. На сцену в итоге пригласили Максима Решетникова, Николая Демкина, руководителя исполкома реготделения Вячеслава Григорьева и главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова. Правда, случился курьез. Объявить имена «четверки» поручили председателю избирательной комиссии Перми Игорю Алаеву. Последний вышел без бумаги и с миссией не справился — вспомнил только три фамилии.

«Вячеслав Вениаминович…» — задумался Алаев. «Григорьев!» — выкрикнули ему из зала. С застенчивой улыбкой на лице глава горизбиркома удалился.

Игорь Алаев, видимо, перенервничал перед выходом на сцену Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затем к микрофону направился Максим Решетников. Губернатор сообщил, что хочет подвести предварительные итоги года, хотя продолжается активная работа. В отличие от выступлений на праймериз теперь губернатор рассказал об успехах, а не о планах. Регион в сентябре посетил Владимир Путин, с которым получился диалог на тему развития телекоммуникаций. Успешно реализуется программа расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Федеральные власти поддержат ряд инфраструктурных проектов (в частности, строительство моста через реку Чусовая). Завершено возведение долгожданного нового терминала аэропорта. У власти появился инструмент связи с населением — на портале «Управляем вместе» зарегистрированы 26 тысяч пользователей (1% населения Прикамья). Продолжаются газификация территорий и строительство школ, «нащупаны» пути решения проблем в медицине.

Мероприятие затянулось, поэтому многие по традиции «ушли» в свои гаджеты. Но на сей раз никто не спал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Относительно благоустройства Решетников отметил, что в последующие годы будет продолжена программа развития городской среды. Поэтому от ремонта отдельных дворов пора переходить к приведению в порядок территорий в комплексе. Тут же губернатор покритиковал итоги благоустройства этого года (а в зале присутствовало немало муниципальных чиновников и депутатов). Были случаи, когда после ремонта тротуар оказывался выше или ниже прилегающей дороги.

«Возьмите коляску, как отец вам говорю. Пройдитесь. Вы возненавидите тех „героев“, кто это все делал», — сурово обратился к собравшимся глава региона и пожелал единороссам всегда быть «в форме». Впрочем, его получасовое выступление поддержали бурными аплодисментами. Фактически это был первый отчет нового губернатора о проделанной работе.

Игорь Цветков внимательно наблюдает за пермской элитой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Со своим докладом выступил лидер реготделения. «Мы прожили интересный год. Начинали с одним губернатором — заканчиваем с другим», — сказал Николай Демкин и получил в ответ неприкрытый хохот публики. Затем единоросс подробно рассказал о победах и поражениях партии на выборах этого года. Главное — абсолютный успех в губернаторской кампании. Впрочем, секретарь признал, что, например, в Большесосновском районе у единороссов «бардак полный».

Неожиданно Демкин ударил по депутатам Госдумы от Пермского края (у региона четыре одномандатника и три парламентария, избранные по совместному с Удмуртией списку). «С этих товарищей пора спросить, почему мы потеряли 2,5 млрд рублей. Да, Максим Геннадьевич?» — единоросс обратился к губернатору. Речь, очевидно, шла о сумме федеральных дотаций, которой Прикамье не досчитается в следующем году. Решетников одобрительно посмеялся в ответ.

Николай Демкин, похоже, в отставку пока не собирается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Далее Демкин напомним, что накануне Владимир Путин объявил о своем выдвижении на президентские выборы — «недальновидные западные политики ошиблись в своих ожиданиях». Это известие зал встретил аплодисментами.

Тут же единоросс отметил, что Решетников в сентябре набрал 82% голосов — и что же делать партии на президентских выборах? «83%!» — выкрикнул с места Валерий Трапезников. «Заоблачных задач руководство не ставит. Но как аукнется — так и откликнется. Результат наш все равно посмотрят. Ну, а с депутатов все же надо спросить», — сказал Демкин.

Несмотря на постоянные слухи о возможном уходе с поста секретаря лидер реготделения выглядел вполне уверенно. Во время конференции о чем-то активно общался с губернатором. А вот ГФИ Цветков, молча сидел слева от Решетникова и внимательно наблюдал за происходящим. Глава региона удивил партийцев — не ушел после своего выступления и остался почти до конца конференции.

О своих успехах доложили и другие «вожди». Александр Бойченко рассказал о работе пермской общественной приемной Дмитрия Медведева, Юрий Борисовец отчитался за фракцию «Единой России» в Заксобрании. Публика выглядела явно подуставшей, но спикер гордумы Перми Юрий Уткин, ответственный в партии за проектную работу, предложил всем все-таки потерпеть: «Без доклада не получится — это не Пермская городская Дума. Мы сегодня на важном мероприятии — партийном!». Реплика заставила зал вновь смеяться и аплодировать. Ну, а доклад Уткина не затянулся — говорил он быстро, хвастался прошедшим фестивалем дворов под названием «Рябина-FEST».

Леонид Морозов теперь тоже единоросс Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рабочий ритм был «разбавлен» еще одним торжественным моментом: партийный билет вручили Леониду Морозову — бывшему министру экономического развития Пермского края. Затем принялись за ротацию регионального политического совета. Из 60 человек заменить нужно было 10%, то есть шестерых.

По личным заявлениям из политсовета ушли экс-глава администрации губернатора Рустем Юсупов, замруководителя Региональной службы по тарифам (РСТ) и бывший глава Краснокамского района Юрий Крестьянников, глава ЗАТО Звездный Ирина Ободова, экс-министр по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Олег Сухоруков, министр сельского хозяйства Александр Козюков и политолог Алексей Копысов. Последние двое перешли в региональную контрольную комиссию единороссов.

Юрий Уткин удачно пошутил над гордумой, руководителем которой сам же и является Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новыми членами политсовета стали замглавы администрации губернатора и куратор внутренней политики Леонид Политов, директор филиала НИУ ВШЭ Галина Володина, Герой России и депутат Заксобрания Сергей Яшкин, член Избирательной комиссии Прикамья Антон Маклаев, координатор проекта «Городская среда» Михаил Борисов и председатель регионального координационного совета сторонников партии Ирек Хазиев.

Голосование по предложенным кандидатурам было хоть и тайным, но быстрым. Николай Демкин на прощанье поздравил товарищей с наступающим Новым годом, после чего единороссы активно потянулись к выходу.

Один из участников мероприятия перед уходом поделился с корреспондентом «URA.RU» соображениями, что самым важным на конференции для партии стало активное участие губернатора: «Он не дистанцировался от „Единой России“. Продемонстрировал заинтересованность, готовность дискутировать. Его вовлеченность в партийные дела для многих стала приятной неожиданностью».