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07 декабря 2017
21:12  07 декабря 2017 0

Публицист Проханов придумал Путину два мегапроекта

«Это станет его манифестом, нашей новой „русской мечтой“»
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Трамп-пати в баре Union Jack. Москва, портрет путина, путин владимир
В заявлении Путина увидели ритуальность, а в его президентстве — мессианствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй день россияне обсуждают главную новость недели — Владимир Путин сделал долгожданное заявление — он выдвигается на четвертый срок. Интригу президенту удалось сохранять на протяжении всей среды — сначала на форуме «Доброволец России-2017» Путин пообещал подумать о решении, после на встрече с работниками ГАЗ дал окончательный ответ. Публицист Александр Проханов увидел в заявлении Путина ритуальность, а в его президентстве — мессианство. О грядущей экспансии Арктики и новом манифесте Путина — читайте на «URA.RU».

Страна долго ждала заявления Владимира Путина о выдвижении на пост президента. И вот когда чаша терпения нации переполнилась, это мгновение наступило. Оно было оформлено, конечно, ритуально. Путин как будто обратился ко всем слоям общества. Сначала к самому сложному — к молодежи, наполненной скептицизмом, в частности, по отношению к самому Путину. А после — к среднему и пожилому возрасту наших производственников, готовых его поддержать, ведь он — человек, который дает им достойную работу.

Проханов АлександрКурган, проханов александр
Публицист Александр Проханов ждет от Владимира Путина манифеста
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Но выдвижение Путина не было сенсационным. Это произошло слишком обыденно, по привычной схеме. Особенно на контрасте с тем шоу, с которым выступили либералы, выдвинув Ксению Собчак, превратив ее предвыборную кампанию в театр, в бесконечный бурлеск. Поэтому, мне казалось, что обстоятельства объявления Путина о своих намерениях могли быть более значительными. Например, площадка, с которой Путин обращался с этим заявлением, могла бы быть другой. Это могло бы произойти на космодроме, откуда улетала бы ракета на Марс (правда с гарантией, что она не взорвется где-то в воздухе). Это была бы ситуация, свидетельствующая о крупном грядущем начинании президента. Но думаю, что это еще произойдет. Потому что его основная речь с предвыборной и более значительной подачей еще впереди.

Думаю, что Путин не мог не пойти на новый срок. Потому что он с определенного момента перестал ощущать себя наемным чиновником. Чем больше он входил во власть, тем больше становился мессианским президентом. Ему необходимо было решить серьезную задачу, страшную и непосильную. Нужно было разгрести обломки и построить новую Россию на развалинах государства, потерпевшей крах сложной и могучей советской империи. Путин занимался этим все предшествующие три срока и очень многое успел сделать — предотвратил распад страны, прекратил чудовищную войну на Кавказе, возродил огромные испепеленные заводы. Он начал процесс объединения разрозненного Русского мира, который был разделен в результате развала СССР. Путин присоединил Крым: какой ценой, с какими рисками и издержками.

То, что он сделал — это вернул народу способность к историческому бытию.

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Проект развития Арктики разовьет пассионарность русской души и натуры
Фото: pixabay.com

Сегодня Россия начала два огромных проекта, о которых пока громко не говорят. Первый — это Арктика. Рассчитанный на долгие годы проект русской экспансии к Северному полюсу, который создаст в этих мертвых пространствах абсолютно новую русскую цивилизацию, где русские обретут не только углеводороды, но и пассионарность своей души и натуры. Там будет рождаться новая русская нация. Второй проект — это продвижение в южном направлении — начиная с Крыма, черноморского флота, выход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, создание баз в Северной Африке. Все это — возможность обеспечить обороноспособность России с юга.

Эти два огромных проекта начаты Путиным, и он должен их завершить. Поэтому я думаю, что Путин идет на этот срок как человек, который просто обязан закончить начатую работу. Он движим этими глубинными обязательствами. Я ожидаю, что президент еще скажет об этом. Это станет его манифестом, нашей новой «русской мечтой».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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