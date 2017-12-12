В каких видах спорта применяют допинг. Какие могут убрать с Олимпиады

02:04 12 декабря 2017 0

Легкая и тяжелая атлетика признаны самыми «токсичными» видами спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Легкая и тяжелая атлетика стали самыми «токсичными» видами спорта с точки зрения допинга, а футбол, настольный теннис и хоккей с мячом, наоборот, оказались почти вне подозрений. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в своем рейтинге репутаций самых популярных видов спорта.

12 декабря российские олимпийцы должны решить, будут ли они выступать под нейтральным флагом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неожиданную тему для своего рейтинга фонд объяснил тем, что дискуссия вокруг допинга превратилась из отраслевой в общественно важную. «Периодические официальные и полуофициальные комментарии нередко не содержат прямых опровержений, а ограничиваются обтекаемыми формулировками», — пишут авторы доклада.

Они считают, что допинговый скандал будет иметь серьезные последствия для общества. Во-первых, профессиональный спорт начнет ассоциироваться с вредом для здоровья и тотальным применением запрещенных препаратов. Во-вторых, в самих спортсменах разовьется навязчивый страх перед приемом любых лекарств.

При составлении рейтинга авторы использовали две методологии. «Первая — это анализ публикаций прессы в 2014—2017 годах с упоминанием видом спорта в контексте допинга, второй — это оценки экспертов», — рассказал URA.RU один из авторов доклада Михаил Виноградов.

Самыми «токсичными» видами спорта, согласно рейтингу, стали тяжелая и легкая атлетика. 17% и 16% всей упоминаний в СМИ о них связано с допингом.

Авторы доклада, поставившие этим видам спорта самый низкий балл — единицу, отмечают: проблемы с допингом в этих видах спорта признают и в МОК. Так, в 2016 было объявлено, что 11 из 15 тяжелоатлетов, сдавших положительные допинг-тесты на Олимпиаде-2008, были призерами (включая китайских и российских тяжелоатлетов). В 2017 году была полностью дисквалифицирована сборная Болгарии. Двое польских спортсменов не были допущены на Олимпийские игры 2016 года.

Президент МОК Томас Бах заявил о возможности исключения тяжелой атлетики из Олимпийских игр, если проблема допинга не будет решена.

Чем в больше в том или ином виде спорта играет абсолютная сила, и чем меньше техника — тем выше соблазн использовать допинг, говорит обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик. «Если в тяжелой атлетике сила решает практически все, а техника — мало что, то спортсмену постараются нарастить силу, используя, в том числе, запрещенные средства. Если же вы можете победить техникой физически более сильного игрока, то соблазна использовать допинг гораздо меньше. Технику никаким допингом не поставишь», — рассказал Марьянчик «URA.RU».

Хоккей с шайбой признан наименее токсичным. Лишь 1,33% публикаций о нем связаны с допингом. Эксперты поставили этому виду спорта четверку Фото: Василий Гришин © URA.RU

Следом за легкой и тяжелой атлетикой в рейтинге «токсичности» следуют санный спорт, бобслей, скелетон. 12% упоминаний этих видов спорта связано с допингом. Однако эксперты поставили им твердую тройку. «Репутация этих видов спорта в мире нормальная. Тем не менее, прецеденты лишения наград за допинг у российских бобслеистов и скелетонистов были, что вносит их в число токсичных. Публикации на эту тему были самые разные», — говорит Виноградов.

По мнению авторов доклада, «токсичными» также являются гребля, конькобежный спорт и биатлон. У них 11,5%, 7,7% и 6% упоминаний в СМИ, связанных с допингом. Эксперты поставили этим видам спорта по два балла. Замыкает список самых «токсичных» видов спорта велоспорт. 5,5% упоминаний велоспорта связаны с допингом, однако несмотря на это эксперты поставили ему единицу.

Футбол также почти не ассоциируется с допингом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Самыми «чистыми» видами спорта стали баскетбол, гольф, футбол, настольный теннис, хоккей с мячом и шахматы. Упоминаний в СМИ, связанных с допингом, у них менее 1%. Эксперты поставили им по 4 и 5 баллов. «Настольный теннис, футбол, хоккей с мячом — это те виды спорта, в которых техника и тактика играют решающую роль. Именно они отличают чемпиона и фаворита от условного середнячка, допинг здесь бесполезен», — комментирует Марьянчик последние строчки рейтинга.

Говоря о шахматах, она отмечает, что для них характерны скорей другие проблемы: игроки пытаются использовать подсказки и запрещенную технику, вроде телефонов. «Конечно, есть какие-то средства, которые улучшают внимание, концентрацию, память, но я думаю, что профессиональные шахматисты справятся здесь и без приема лекарств», — говорит Марьянчик.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Страну подозревают в государственной системе по применению допинга.