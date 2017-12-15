Глава Росгвардии УрФО лично сокращает ОМОН после драки с чеченцами

00:24 15 декабря 2017 0

Командующий войсками национальной гвардии РФ по УрФО приехал в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В помощь к четырем полковникам, которые приехали увольнять нижневартовских бойцов ОМОН после драки с кавказцами, прилетел глава Росгвардии по УрФО, генерал-лейтенант Игорь Голлоев. Об этом 14 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рапорты на увольнение, которые раздали силовикам ФОТО: Читатель «URA.RU»

По словам собеседника, руководитель Росгвардии по федеральному округу провел беседу с силовиками, предложив им написать рапорт об увольнении в связи с сокращением их должностей, таких как: начальник дежурной части, командир взвода, и т. д.

Источник сообщает, что Игорь Голлоев в компании специальной комиссии, состоящей из четырех полковников Росгвардии, раздал своим подчиненным готовые бланки, где им остается только поставить подпись (фотография бланка есть в распоряжении «URA.RU»).

Инсайдер отмечает, что каких-то конкретных обвинений в адрес сотрудников не озвучивается, руководители Росгвардии ограничиваются слухами и предположениями, касательно июльских событий, когда на улицах города произошла массовая драка со стрельбой.

Также по версии источника, с увольняемыми силовиками провели беседу, запретив им распространять какие-либо данные об их увольнении средствам массовой информации, в случае нарушения приказа, пригрозив судебными тяжбами. Несмотря на это, «URA.RU» удалось получить комментарий адвоката одного из увольняемых силовиков.

Пресс-релиз о приезде Игоря Голлоева в ХМАО СКРИН: Официальная страница Росгвардии во «ВКонтакте»

«Лица, в отношение которых не приняты процессуальные решения, не могут быть голословно обвинены в причастности к каким-либо „выдуманным“ событиям, а следовательно, не могут быть уволены по отрицательным мотивам. В этой связи, действия членов комиссии, на мой взгляд, имеют прямые признаки должностного состава преступления и должны стать предметом проверки надзорных ведомств», — прокомментировал адвокат Вячеслав Гаврилов.

В пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югре, информацию о визите Голлоева в Нижневартовск, а также о сокращении сотрудников, опровергают. «Никаких сокращений в Росгвардии РФ не происходит. Личный состав Росгвардии по ХМАО-Югре продолжает выполнение задач по предназначению, в том числе и спецподразделения ОМОН. Командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Голлоева в Нижневартовске нет», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Однако, согласно официальной странице Росгвардии во «ВКонтакте», Игорь Голлоев, все-таки находится в регионе. В сообщении группы «Росгвардия Ханты-Мансийск» указано, что генерал-полковник провел в Югре рабочее совещание. Информацию относительно посещения Голлоевым Нижневартовска в этой группе найти не удалось.

Как ранее сообщало агентство, 23 бойца Росгвардии из Нижневартовска попали в список на увольнение после событий 27 июля. Тогда в столице Самотлора произошла массовая драка со стрельбой силовиков в штатском и представителей чеченской диаспоры. О принадлежности одной из сторон конфликта к ОМОН утверждали общественники из Чечни, в последствии удалившие свои посты в соцсетях. Официально, Росгвардия заявила, что ее сотрудники не принимали участие в пресечении конфликта.