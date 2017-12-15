{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Югры
00:24  15 декабря 2017 0

Глава Росгвардии УрФО лично сокращает ОМОН после драки с чеченцами

Эхо массовой потасовки в Югре аукнулось через полгода. Бойцов увольняют и запугивают
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытие базы ОМОН. Сургут, омон, полиция, росгвардия
Командующий войсками национальной гвардии РФ по УрФО приехал в ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В помощь к четырем полковникам, которые приехали увольнять нижневартовских бойцов ОМОН после драки с кавказцами, прилетел глава Росгвардии по УрФО, генерал-лейтенант Игорь Голлоев. Об этом 14 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рапорты на увольнение, которые раздали силовикам
ФОТО: Читатель «URA.RU»

По словам собеседника, руководитель Росгвардии по федеральному округу провел беседу с силовиками, предложив им написать рапорт об увольнении в связи с сокращением их должностей, таких как: начальник дежурной части, командир взвода, и т. д.

Источник сообщает, что Игорь Голлоев в компании специальной комиссии, состоящей из четырех полковников Росгвардии, раздал своим подчиненным готовые бланки, где им остается только поставить подпись (фотография бланка есть в распоряжении «URA.RU»).

Инсайдер отмечает, что каких-то конкретных обвинений в адрес сотрудников не озвучивается, руководители Росгвардии ограничиваются слухами и предположениями, касательно июльских событий, когда на улицах города произошла массовая драка со стрельбой.

Также по версии источника, с увольняемыми силовиками провели беседу, запретив им распространять какие-либо данные об их увольнении средствам массовой информации, в случае нарушения приказа, пригрозив судебными тяжбами. Несмотря на это, «URA.RU» удалось получить комментарий адвоката одного из увольняемых силовиков.

Пресс-релиз о приезде Игоря Голлоева в ХМАО
СКРИН: Официальная страница Росгвардии во «ВКонтакте»

«Лица, в отношение которых не приняты процессуальные решения, не могут быть голословно обвинены в причастности к каким-либо „выдуманным“ событиям, а следовательно, не могут быть уволены по отрицательным мотивам. В этой связи, действия членов комиссии, на мой взгляд, имеют прямые признаки должностного состава преступления и должны стать предметом проверки надзорных ведомств», — прокомментировал адвокат Вячеслав Гаврилов.

В пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югре, информацию о визите Голлоева в Нижневартовск, а также о сокращении сотрудников, опровергают. «Никаких сокращений в Росгвардии РФ не происходит. Личный состав Росгвардии по ХМАО-Югре продолжает выполнение задач по предназначению, в том числе и спецподразделения ОМОН. Командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Голлоева в Нижневартовске нет», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Статья по теме
Четыре полковника из Екатеринбурга зачищают югорскую Росгвардию

Однако, согласно официальной странице Росгвардии во «ВКонтакте», Игорь Голлоев, все-таки находится в регионе. В сообщении группы «Росгвардия Ханты-Мансийск» указано, что генерал-полковник провел в Югре рабочее совещание. Информацию относительно посещения Голлоевым Нижневартовска в этой группе найти не удалось.

Как ранее сообщало агентство, 23 бойца Росгвардии из Нижневартовска попали в список на увольнение после событий 27 июля. Тогда в столице Самотлора произошла массовая драка со стрельбой силовиков в штатском и представителей чеченской диаспоры. О принадлежности одной из сторон конфликта к ОМОН утверждали общественники из Чечни, в последствии удалившие свои посты в соцсетях. Официально, Росгвардия заявила, что ее сотрудники не принимали участие в пресечении конфликта.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров