Мэрия Екатеринбурга провалила план по возвращению полномочий

15:55 15 декабря 2017 1

Ни переговоры со свердловским руководством, ни обещания Тунгусова не помогли вернуть городу оставшуюся часть полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Свердловской области сделало вид, что отреагировало на публичное заявление мэрии Екатеринбурга о том, что из-за отобранных полномочий бюджет города ежегодно недополучает почти миллиард рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание законопроект о возвращении Екатеринбургу части градостроительных полномочий. Тем не менее, чиновники ратуши все равно недовольны. Дело в том, что полномочия номинальные и денег в городскую казну не добавят.

На последнем заседании Екатеринбургской гордумы замглавы администрации города по финансам Андрей Корюков заявил, что городская казна недополучает от 500 900 миллионов рублей из-за отобранных полномочий. Тогда чиновник признался, что мэрия почти договорилась с областными властями по возвращению функционала.

По словам Андрея Корюкова, Екатеринбург ежегодно недополучает почти миллиард рублей. Но областные чиновники не спешат менять ситуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У нас была длительная дискуссия. Сегодня вновь избранный губернатор и сформировавшееся правительство региона готовы рассматривать наши предложения и часть полномочий вернуть. Мы уже не слышим «нет». Мы слышим: «Давайте готовить нормативные акты, вносить предложения на рассмотрение», — сообщил на прошлой неделе Корюков.

Свердловские власти отреагировали на слова чиновника. Губернатор внес в свердловское Заксобрание законопроект о возвращении Екатеринбургу части градполномочий. Как «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального парламента, 14 декабря его одобрил комитет по региональной политике. Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года мэрия сможет утверждать нормативы градостроительного проектирования и решать, как развивать застроенные территории.

Но в городской мэрии и в профессиональном сообществе ждали большего. Работающий на строительном рынке Екатеринбурга эксперт заявил «URA.RU», что это технические полномочия, возвращение которых не окажет серьезного влияния на рынок. «Областные власти за два последних года ни разу не воспользовались ими», — отметил собеседник.

Депутат Крицкий остался не удовлетворен теми полномочиями, которые вернули городу. Не он один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Без лишнего энтузиазма новость воспринял и один из главных сторонников возврата градполномочий Екатеринбургу — председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству, управляющий по недвижимости «Группы ЛСР» на Урале Владимир Крицкий. «Это неплохо… Но, что я, аплодировать должен что ли? — эмоционально отреагировал депутат. — Опыт предыдущих лет работы показал, что город распоряжается градполномочиями достаточно эффективно. Поэтому их [полное] возвращение — это нормальное решение».

Высокопоставленные источники нашего агентства объясняют, что нервная реакция связана с тем, что чиновники мэрии и городские застройщики рассчитывали получить полномочия к концу года в полном объеме. Такое обещание им давал сам руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов перед выборами. Но в руках областного правительства остаются два важнейших полномочия: выдача разрешений на строительство и ввод объектов, а также разработка и утверждения генплана застройки Екатеринбурга.

Свердловские власти продолжат контролировать градостроительную политику в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«После всего этого Куйвашеву был представлен проект закона о возврате более существенной части полномочий. Но он отложил его рассмотрение до конца первого квартала 2018 года. Вступит в силу закон в лучшем случае в 2019 году. То есть Тунгусову не удалось продавить свою позицию. Но чтобы не провоцировать городских чиновников на конфликт, им подсунули этот вариант», — говорит собеседник.

Градостроительные и рекламные полномочия были изъяты у администрации Екатеринбурга в пользу правительства области в начале 2016 года. Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями.

1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавится право утверждать правила землепользования и застройки. Если на заседании свердловского Заксобрания 19 декабря депутаты одобрят очередной законопроект, то городу отойдут еще два полномочия.