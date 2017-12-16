Как живет курганский фермер, уголовное дело которого удивило Путина

13:16 16 декабря 2017 0

Евгений Васильев и телка Жданка, виновница его проблемы, которая вышла на самый высокий уровень Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дом фермера Евгения Васильева, уголовное дело которого накануне так удивило Путина, укажет любой житель курганского села Лопатки, улыбаясь: «Это тот, который с трекером! В конце улицы, напротив автомойки. А вы-то откуда?». За последние сутки здесь побывали с десяток журналистов разных телеканалов и агентств. И это паломничество еще продолжается.

Дом семья Васильевых купила на материнский капитал больше пяти лет назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На заливистый лай собаки выходит девочка — старшая дочь Васильева Ксюша. Нисколько не смутившись, она объявляет, что в доме работает НТВ. «А вчера приезжали с телеканала RT и „России1“ или „России24“ — точно уже не помню», — говорит семиклассница, и приглашает зайти в дом, чтобы там «подождать очереди».

Васильев стал самым востребованным жителем Зауралья после вопроса о его судьбе на пресс-конференции президента. Селянин был задержан сотрудниками ФСБ на почте при получении посылки из Китая — GPS-трекера. Несмотря на то, что устройство предназначалось для слеженич за теленком, Васильева обвиняют в незаконном приобретении специального технического устройства, идет суд.Владимир Путин удивился: «Я даже не знаю, что есть такая статья… Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой… Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать».

У супругов четверо детей, достаток скромный (порядка 20 тысяч рублей), так что выручает хозяйство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгений с семьей сидит на кухне «за чаепитием», покорно выполняя просьбы оператора. Ксюша присоединяется к идиллии. Глава большой семьи периодически вздыхает на очередную просьбу телевизионщика. Дети пьют чай, не глядя в камеру — так попросил дядя-оператор. На руках у супруги Александры капризничает младшая дочка — ей всего 3,5 месяца.

По телефону на громкой связи редактор НТВ из далекой Москвы просит ещё раз записать фермера и задает вопросы: «Как это было для вас неожиданно? Рассчитываете, что вам позвонят из аппарата президента? На что надеетесь? Ведь сам президент обратил внимание… И побольше эмоций!», — настаивает она. Декорации меняют, и вот уже фермер сидит за ноутбуком, прослушивая вопрос с судьбоносной пресс-конференции. Евгений начинает отвечать, и сразу становится понятна мольба редактора об эмоциях.

Евгений купил трекер, чтобы следить за теленком, на AliExpress за 392 рубля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

39-летний Евгений Васильев — коренной житель села Лопатки. Производит впечатление простого и немногословного человека дела, а не показных выступлений. Он отвечает кратко, конкретно, без напыщенных фраз. В момент неловких заминок на помощь ему приходит жена. И кажется, что такому вниманию фермер совсем не рад, ему бы просто проблему решить, причем «не только за себя», но и для сотен жителей страны, кто также попался в «шпионскую» ловушку и потом (после ответа Путина), строчил Васильеву в соцсетях свои истории, негодование и обиду.

О том, что журналист Russia Today попытается задать вопрос по его делу Путину, Васильев знал заранее. Накануне съемочная группа канала побывала у него в гостях и в суде. Прильнув к экрану телевизора, вся семья фермера с замираем сердца ждала главного момента. «Уже надежды таяли, но после вопроса про Трампа журналист все-таки задал вопрос про меня. И это было неожиданно. Столько месяцев я с этим грузом хожу, такое состояние, как будто большой камень на меня давит.

Когда я услышал реакцию президента, у меня комок к горлу подошел. Я не знаю, как описать это состояние. С этого момента я понял: страна большая, великая, и все в этой стране возможно.

Если президент может вмешаться за простого человека, проникаешься уважением к президенту», — поделился Васильев с корреспондентом «URA.RU».

Телке Жданке предназначался GPS-трекер, покупка которого обернулась для хозяина уголовным делом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгений уточнил, что фермером его назвали журналисты, на самом деле он — владелец личного подсобного хозяйства. В строю: одна корова, телка Жданка (для которой и был куплен злополучный GPS-трекер) пять коз, куры, утки и индоутки. Васильев увлекается изготовлением сыров. Хорошо получаются и пользуются спросом — халуми, моцарелла, рикотта, адыгейский сыр и брынза. На рынке не торгует, все раскупают постоянные клиенты, да и семью кормить надо.

«Конечно, мне хотелось бы заниматься фермерством, не хочется смотреть, как людей травят теми продуктами, которые продаются в магазинах. Когда я привожу свои продукты знакомым, они меня ждут, они мне рады, благодарят меня. Если работа приносит приятные эмоции, она не кажется такой тяжелой. Любимым делом заниматься приятно», — откровенничает собеседник.

Задумывался Васильев о грантах и даже бизнес-план писал. «Но там такая система: нет гарантии, что грант получишь. Нужно сначала оформить кредит, оформиться фермером, нанять двух рабочих. А если я ввяжусь в это дело, и не получу грант, что я буду потом делать со всем этим один при моем здоровье? Да и, когда меньше поголовья, проще контролировать качество продукции. За большими деньгами мы никогда не гнались. Что получается своими силами, то и имеем», — продолжает хозяин (у него инвалидность из-за астмы).

Семья Васильева ждет благополучного разрешения «шпионского» дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Васильев признается, что не держит зла ни не «ребят из ФСБ», ни на следователей, которые по сути «исполняли закон», считает он. Да и как дальше дело пойдет — не представляет.

«Суд будет решать мое дело или прокуратура, я не знаю. Но с законодательством что-то надо делать: менять, вносить уточнения, может быть, списки товаров составлять… Президент отреагировал и пообещал провести проверку. Будем ждать, надеяться на лучшее, что все изменится не только для нас, но и для тех, кто признал свою вину и получил штрафы», — говорит он. Сейчас семья ждет главного звонка — из администрации президента.

Сам Васильев и раньше «хорошо относился к Путину», за кого голосовать, он даже не раздумывает. «Внешнюю политику уважаю, но трудно все делать одному, есть недочеты, особенно в сельской местности, — вздыхает хозяин, — В нашем селе есть школа, детский сад, больница. Но зарплаты очень маленькие, нет специалистов, один врач. Специалист, который раньше анализы принимал, перешел на работу в сельсовет. Нужно больше внимания сельской местности уделять».

1/5 Хозяин показал журналистам свое небольшое подсобное хозяйство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как писало ранее «URA.RU», жителя села Лопатки в Курганской области Евгения Васильева обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 29 сентября сотрудники ФСБ задержали Васильева на почте при получении посылки из Китая со «шпионским» устройством. Сам фермер объяснил, что приобрел устройство, чтобы следить за теленком. Суд в Лебяжьевском районе уже вернул дело Евгения Васильева в прокуратуру для доследования.