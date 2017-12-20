В курганской «Почте России» ошиблись на 62 миллиона рублей

00:09 20 декабря 2017 0

Огромные суммы растворились без следа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганском филиале «Почты России» выявлены нарушения при ведении финансового учета. Потерянными оказалось почти 62 млн рублей. По одному из эпизодов до сих пор продолжается проверка, а вот по остальным полиция сделала неожиданный вывод.

Комплексная ревизия прошла в управлении федеральной почтовой службы Курганской области в 2015 году, затем расследование проводилось уже в 2017-м. Обе проверки выявили целый ряд нарушений. Согласно отчету комиссии, непонятные движения средств начались еще в 2011 году, когда филиал возглавляла Лариса Смольникова, но и после того, как она ушла на пост заместителя, освободив место Валерию Клюеву (возглавлял филиал в 2011—2012 годах), а затем — Александру Антропову (был директором до 2016 года), махинации продолжились.

Нарушения на автобазе предприятия продолжают проверять Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Расхождения были допущены в период с 2011 по 2015 годы, по одной из версий, средства были похищены. Схема была основана на ручной корректировке прибыли структурных подразделений на территории области. К концу года это выводило филиал в высокорентабельное предприятие. Затем средства переводились на какой-нибудь из складов как некие материальные ценности, которые дальнейшем списывались как непригодные. К примеру, это могла быть печатная продукция, которая потеряла актуальность и была сдана как макулатура.

Материалы проверки были переданы в полицию, однако следователи не нашли состава преступления в действиях руководства. Тем не менее, виновники были уволены и получили выговоры.

В УФПС Курганской области «URA.RU» подтвердили, что в начале 2016 года благодаря новой системе контроля и учета денежных средств службой безопасности предприятия были вскрыты факты расхождения в данных бухгалтерской отчетности. «Нарушения в ведении бухгалтерского учета были допущены теперь уже бывшими сотрудниками филиала. Все виновные, в том числе и бывший директор филиала, были привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Материалы проверок были переданы в правоохранительные органы», — сообщили в официальном ответе из пресс-службы филиала. Здесь заверили, что был выработан механизм взаимодействия службы безопасности предприятия с правоохранительными органами, благодаря которому «происшествия подобного рода в Курганской области стали единичными».

Почтальоны вынуждены работать за нищенскую зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе УМВД по Курганской области «URA.RU» уточнили, что продолжается проверка по одному из выявленных фактов. По данным источников агентства, близких к правоохранительным органам, речь идет о нарушениях, допущенных на автобазе предприятия. Сейчас начальником автобазы является Валерий Резинкин. Свою должность он унаследовал от собственного дяди Сергея Смольникова, по совместительству — супруга экс-директора филиала (ныне заместителя руководителя) Ларисы Смольниковой. Интересно, что супругу начальницы удалось вырасти от личного водителя Смольниковой до директора автобазы, однако он спешно уволился после проверки в 2015 году. Тем не менее, сейчас он снова трудится на той же автобазе в должности начальника ремонтных мастерских.

В конце ноября 2017 года отделение «Почты России» в Курганской области возглавил Василий Еремин, который ранее занимал должность заместителя по коммерции УФПС по Тюменской области. Пока неизвестно, выведет ли новый руководитель работу филиала на качественно новый уровень. Пока работники почты в Зауралье жалуются на крайне низкие зарплаты и нехватку персонала. Кроме того, многие здания отделений находятся в плачевном состоянии — сотрудники мерзнут на рабочих местах, а жители поселка Майский в Каргапольском районе и вовсе скинулись на отопление отделения «Почты России», поскольку пожалели почтальонов.