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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
22:04  20 декабря 2017 0

Экс-врач Юревича, любящий Лас-Вегас, получил бюджет крупного города

Зачем в Челябинске создают областную супербольницу
Владимир Мичурин
© Служба новостей «URA.Ru»
Подчиненные знают об отдыхе Олега Маханькова в Лас Вегасе и НиццеФото: Валерий Дорофеев

Важнейшая для челябинцев новость последних дней появилась на сайте правительства области довольно буднично. Объединение соседних областных больниц №3 и №4 было заявлено в постановлении об объединении больниц за подписью и. о. губернатора Евгения Редина. Не выходило отдельных сообщений с разъяснениями. Между тем, создается самое крупное медучреждение в регионе. И проблемы у него уже сопоставимые по масштабу.

Жители Курчатовского и Калининского районов, узнав про слияние больниц, создали инициативную группу, которая уже собрала 193 подписи под обращение к президенту РФ Владимиру Путина, Минздрав РФ и губернатору Борису Дубровскому. Пациенты опасаются ухудшения оказания медпомощи из-за объединения больниц. «Примером оптимизации в худшем варианте является перераспределение и передача части населения Курчатовского и Калининского районов в ООО „Полимедика“. В результате этого население активно жалуется на ухудшение оказания медицинской помощи, а не на улучшение. Мы в страхе, что после присоединения и мы останемся без медицинской помощи», — говорится в обращении.

Инициативная группа считает, что на свое первое обращение получила отписку

На северо-западе Челябинска, где проживает около четверти всего населения города, «Полимедике» (филиалу питерской медицинской компании) передали на аутсорсинг обслуживание 52 тысяч пациентов ОКБ №3. При этом у фирмы нет ни талонов, ни записи на прием, не хватает специалистов. Люди негодуют, а в книге жалоб и предложений нет ни одного ответа от руководства.

Ответ на обращения инициативная группа получила за подписью первого вице-губернатора Евгения Редина. «Основной целью реорганизации является более рациональное использование ресурсов для улучшения доступности медпомощи… Оптимизация административно-управленческого аппарата даст экономию в 824 тыс. рублей в год. В целом экономический эффект превысит 20 млн рублей», — говорится в документе.

Один из лидеров инициативной группы из опаски мести со стороны врачей на условиях анонимности рассказала, что на имя президента Владимира Путина отправлено второе письмо. «Во время пресс-конференции президент сказал, что вопрос здоровья людей — самый важный. Все реорганизации должны проходить совместно с общественностью. Президент прямо сказал, что сейчас люди недовольны положением дел. Но в Челябинске от людей скрывали объединение больниц. Возникает вопрос: почему? Никакого внятного ответа мы не получили. И опасаемся, что станет только хуже», — объясняет свою мотивацию один из авторов обращения Владимиру Путину.

В пресс-службе регионального минздрава «URA.RU» сообщили, что объединение «позволит высвободить площади и увеличить число участковых терапевтов». Всю лабораторно-диагностическую базу перенесут в консультативно-диагностический центр (КДЦ) ОКБ №3. Целый этаж отдадут под реабилитацию после инсультов и инфарктов. Маммография и МРТ станут доступнее. «Реорганизация никак не отразится на сотрудниках, работу никто не потеряет», — подчеркнули в Минздраве. Однако в ведомстве не смогли объяснить, за счет чего появятся новые площади и улучшится помощь.

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, медицина, дубровский борис, больница
Челябинцы не исключают, что в ОКБ №3 заинтересовались закупками дорогостоящих расходных материалов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В медицинской среде появилась версия, что объединение больниц пытаются использовать, чтобы разобраться с неугодными главврачами. Однако уже объявлено, что и. о. руководителя ОКБ №4 Елена Шекланова будет назначен заместителем в объединенной супербольнице.

Главврач ОКБ №3 Олег Маханьков отказался комментировать ситуацию корреспонденту «URA.RU». Между тем, он в своей сфере считается одним из самых влиятельных и даже в какой-то степени одиозным человеком. Он прошел через несколько скандалов. Главврач едва не стал фигурантом уголовного дела о сомнительных госзакупках, которыми в его больнице руководил двоюродный брат Валерий Козорез, не имеющий специального образования. Во время одной из проверок вскрылась масса нарушений и выяснилось, что Маханьков любит отдыхать в Ницце и Лас Вегасе. Но каждый раз главврач оставался на коне.

В свое время, говорят, Маханьков ездил в элитный поселок Тарасовка лечить семью на тот момент губернатора Михаила Юревича. Теперь, видимо, у него новые высокопоставленные клиенты, раз под него создается новая супербольница.

Один из врачей говорит, что в ОКБ №4 есть высокотехнологичное оборудование, которое требует дорогостоящих расходных материалов. Из-за этого у больницы были отрицательные финансовые показатели, что стало одним из поводов для присоединения к ОКБ №3. А закупка дорогих расходников является привлекательной процедурой для очень многих заинтересованных лиц. Бюджет объединенной облбольницы сопоставим с бюджетом крупного города, объясняет собеседник.

Как бы то ни было, больше всего пациентов беспокоит неопределенность. Информационная закрытость порождает все больше подозрений и уменьшают веру в позитивные изменения. ОКБ №3 помнят по закрытию травматологии, а с 1 января закрывается детское урологическое отделение.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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