Экс-глава «Уральского рабочего» поселился в элитном поселке

20:38 10 января 2018 3

Осенью двор дома Евгения Тулисова еще был завален мусором Фото: читатели URA.RU

Источники «URA.RU» обнаружили еще один объект недвижимости, принадлежащий бывшему гендиректору холдинга «Уральский рабочий» Евгению Тулисову. В конце прошлого года он стал обладателем дома на Уральской Рублевке в пригороде Екатеринбурга.

Источники агентства заметили, что экс-медиаменеджер администрации Екатеринбурга периодически приезжает с семьей в один из поселков под Сысертью. После этого сделали ряд снимков строения, в котором он останавливается. Изучение фотографий и официальных выписок об этом земельном участке и строении дало любопытные результаты.

Выписка о правах собственности на земельный участок

По данным выписки из единого госреестра недвижимости, Тулисов совместно со своей супругой Еленой приобрели земельный участок площадью 26,7 сотки в поселке Каменка Сысертского района 17 ноября 2015 года. Этот населенный пункт считается одним из наиболее престижных на Уральской Рублевке. В числе соседей медиаменеджера — известный свердловский министр, отвечающий за подготовку региона к играм чемпионата мира по футболу.

Кадастровая стоимость участка, согласно документам — 1 миллион 491 тысяча рублей. Реальная цена землеотвода, по словам профильных специалистов, гораздо выше. Сотка земли в этом населенном пункте продается по цене от 700 тысяч до миллиона рублей. Соответственно, данный участок мог обойтись владельцу в 20-25 миллионов рублей.

Источник «URA.RU» сообщает, что Тулисов начал обустройство участка и строительство дома в 2015 году на кредитные средства. По оценкам ознакомившихся с фотографиями дома специалистов, на эти цели в течение последующих двух лет могло быть потрачено 8-12 миллионов рублей. Следившие за ходом работ соседи насчитали 2-3 посменно работавшие на объекте бригады.

Ранее Евгений Тулисов обзавелся недвижимостью в Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на относительно скромный внешний вид, внутреннее обустройство дома, по словам знакомых с ходом строительства источников, выполнено на высочайшем уровне. По неофициальным данным, площадь строения составляет порядка 500 квадратных метров. Дом состоит из многих специализированных комнат. В частности, одна из них отведена под рыболовные снасти. В отдельной комнате находится кабинет главы семейства.

Стены дома сделаны из канадского клееного бруса. Это один из наиболее дорогих из применяемых в индивидуальном жилищном строительстве материалов. Его не смог себе позволить даже проживающий неподалеку от Тулисова свердловский министр, чей дом — бревенчатый.

Судя по официальной выписке из единого госреестра недвижимости, в настоящее время дом не находится в залоге или обременении. Значит, взятый на его строительство кредит погашен.

Как ранее сообщало «URA.RU», это не единственная недвижимость Тулисова. Ему принадлежат строение в итальянской деревне Musso, недвижимость в Екатеринбурге — квартиры на Уралмаше и в микрорайоне Парковый, а также два теплых гаража.

Евгений Куйвашев спас «Уральский рабочий» от краха Фото: Анна Майорова © URA.RU

До 27 октября 2017 года Тулисов занимал пост генерального директора аффилированного с мэрией медиахолдинга «Уральский рабочий». В период его руководства холдинг столкнулся с финансовыми трудностями. Так, проблема проявилась 7 декабря 2016 года, когда «Уральский рабочий», впервые за многие годы, вышел в черно-белом варианте. Официальные причины произошедшего Тулисов тогда объяснять отказался. Сотрудников издания оповестили, что реформа связана с попытками сэкономить деньги для более качественного производства контента.

В конце января 2017 года губернатор Евгений Куйвашев на традиционном бале прессы пообещал, что «Уральский рабочий» достойно встретит важный для всего региона свой 110-летний юбилей. Но буквально на следующий день начался крах предприятия.

В первых числах февраля стало известно, что газета полностью откажется от выпуска печатной версии из-за финансовых сложностей. Нарастающие проблемы подтверждались объективными цифрами. Согласно данным системы «Контур. Фокус», в 2016 году холдинг залез в долги — его кредиторская задолженность на конец периода выросла почти в три раза и составила 28,7 миллиона рублей. Капитал и резервы предприятия снизились почти в 400 раз — с 41,4 миллиона рублей до 119 тысяч рублей.

С сентября «Уральский рабочий» выходит под эгидой Департамента информационной политики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весной в коллективе газеты нарастали панические настроения. Обеспокоенные перспективой закрытия издания и потери работы сотрудники редакции направили в начале мая письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой спасти СМИ. Глава региона при поддержке журналистов принял решение взять издание под свою опеку, сделав его общеобластным. Выпуск газеты прекратился примерно на месяц. После чего у издания сменились учредители и формат. С сентября «Уральский рабочий» выходит под эгидой Департамента информационной политики области.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Евгений Тулисов заявил следующее: «Я не комментирую вашему ресурсу никакие темы, так как вы зарекомендовали себя своеобразно».