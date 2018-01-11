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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
18:57  11 января 2018 0

Пермских силовиков ждут кадровые потрясения

Разбираемся, что означает назначение крутого московского следователя в пермское СУ СКР
Ирина Зайцева
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый сотрудник пермского СУ СКР может навести в управлении свои порядкиФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Новое назначение в СУ СКР по Пермскому краю может стать концом карьеры руководителя управления ведомства Марины Заббаровой. Ее кресло прочат Алексею Сердюкову — следователю из Москвы, в конце декабря назначенному первым замом. Источники в адвокатских кругах говорят, что в Москве не очень довольны работой пермского СУ СКР, именно поэтому послали на Урал столичного специалиста.

Хотя Сердюкова назначили на пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю еще в декабре, к работе он приступит только с 15 января, рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Полковник юстиции входил в десятку следователей по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине, которая расследует сложные резонансные уголовные дела. В частности, Сердюков занимался расследованием неудавшихся терактов, которые должны были произойти в Москве под Новый год в 2010 году, а также покушением на журналиста Олега Кашина.

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В адвокатских кругах считают, что назначение именитого столичного следователя в пермский СУ СКР доказывает недовольство московского руководства работой пермских коллег. Действительно, пермское управление ведомства не раз оказывалось в центре скандалов. Буквально на днях — 10 января — родители пропавшего мальчика, которого разыскивали вся Пермь и Краснокамск, написали открытое письмо и раскритиковали работу ведомства. Отец ребенка считает, что преступник, осужденный за изнасилование и убийство его сына, не совершал этого. А останки, найденные на его дачном участке, принадлежат другому мальчику. Мужчина подозревает следователей в подтасовке доказательств по делу. В частности, он недоумевает, почему вещи, которые были на теле ребенка, выглядят совсем новыми, несмотря на то, что пролежали в земле три года. «Создавалось впечатление, что их искусственно обваляли в земле, причём с наружной и внутренней стороны. Впритык к тому месту стоит туалет, вещи не могли там так сохраниться, а их можно было слегка постирать и снова носить», — делится отец мальчика в соцсетях. Эксперты считают, что его наблюдение действительно вызывает вопросы к работе следователей.

В октябре 2017 года «URA.RU» писало, что работу пермских следователей поставили под сомнение родственники мужчины, погибшего в ДТП. Дело расследуют более трех лет, важные доказательства уничтожены, а руководство силовиков игнорирует очевидные нестыковки.

Марине Заббаровой прочат мягкий уход с поста
Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

В политических кругах Прикамья отмечают: подобные ситуации способствуют тому, что в скором времени карьера главы краевого СУ СКР Марины Заббаровой может быть закончена. «Она внешне всегда сохраняла нейтралитет, но возглавила-то управление еще в 2007 году, в период губернаторства Олега Чиркунова. И с тех пор никого из политических деятелей той команды следователи не тронули. Позиции Заббаровой оставались крепкими, но в последнее время жители открыто стали выражать недовольство в отношении СУ СКР», — говорит собеседник «URA.RU». При этом отмечается, что уход главного следователя Прикамья будет мягким — ее отправят на пенсию. Источник в СК РФ отмечает, что

Заббарову на посту главы пермского управления может сменить как раз Сердюков — мол, его назначали именно с такой перспективой.

Но Заббарова генерал-лейтенант, а Сердюков — майор, поэтому для того, чтобы занять ее место, он должен получить «звездочку», говорит собеседник.

Источник, близкий к властям региона, предполагает, что грядет комплексное обновление системы правосудия в Прикамье. Собеседник предполагает, что Сердюков (если, конечно, все-таки станет руководителем) приведет за собой команду из Москвы. Кроме того, в ближайшей перспективе возможны замены в руководстве регионального ГУ МВД и Пермского краевого суда.

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