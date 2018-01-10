{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
08:42  10 января 2018 1

Следователя по делам покушения на Кашина и неудавшихся новогодних терактов перевели на Урал

Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, следственный комитет рф, табличка
Раньше Сердюков работал в главном управлении СК РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года подписал указ о назначении полковника юстиции Алексея Сердюкова на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Ранее он был старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления СКР.

Место первого зама руководителя пермского следственного управления (сейчас им руководит генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова) стало вакантным в марте прошлого года. Сердюков может прибыть к новому месту службы уже на следующей неделе. В перспективе он может возглавить одно из региональных управлений СКР, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Биографических данных полковника юстиции в открытом доступе нет. Судя по различным источникам, он входит в десятку следователей по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине, которая расследует сложные резонансные уголовные дела. Так, Сердюков расследовал неудавшиеся теракты под Новый год в Москве в 2010 году, принял к производству уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова за серию особо тяжких преступлений и подготовку теракта, расследовал покушение на убийство журналиста Олега Кашина, где установил предполагаемых исполнителей преступления.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров