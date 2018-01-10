Следователя по делам покушения на Кашина и неудавшихся новогодних терактов перевели на Урал

08:42 10 января 2018 1

Раньше Сердюков работал в главном управлении СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года подписал указ о назначении полковника юстиции Алексея Сердюкова на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Ранее он был старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления СКР.

Место первого зама руководителя пермского следственного управления (сейчас им руководит генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова) стало вакантным в марте прошлого года. Сердюков может прибыть к новому месту службы уже на следующей неделе. В перспективе он может возглавить одно из региональных управлений СКР, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Биографических данных полковника юстиции в открытом доступе нет. Судя по различным источникам, он входит в десятку следователей по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине, которая расследует сложные резонансные уголовные дела. Так, Сердюков расследовал неудавшиеся теракты под Новый год в Москве в 2010 году, принял к производству уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова за серию особо тяжких преступлений и подготовку теракта, расследовал покушение на убийство журналиста Олега Кашина, где установил предполагаемых исполнителей преступления.