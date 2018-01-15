Гия Свердловский игнорирует начало новой войны воровских кланов

15:00 15 января 2018 0

В России идет война воровских кланов. И каждый ее участник находится теперь под прицелом не только силовиков, но и криминала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители крупнейших воровских кланов России недоумевают по поводу бездействия Гии Свердловского (Георгия Акоева). Сразу после освобождения в конце августа 2017 года его ожидали в Москве для решения проблемы воровского статуса, к которому появились вопросы с 2011 года. Русские гангстеры предполагают, что Акоев специально затягивает, чтобы переждать начинающуюся новую войну воровских кланов.

Поводом к появлению подобного рода слухов среди представителей мира криминала послужило то, что Акоев проигнорировал все попытки вызвать его в Москву, где он должен лично ответить на многочисленные вопросы, кидающие тень на его воровской статус. Дело в том, что осужденный в 2008 году за групповой разбой в Екатеринбурге, Гия, оказавшись в местах лишения свободы, принял активное участие в крупнейшей за последние годы войне воровских кланов Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков), с одной стороны, и Таро (Тариэл Ониани) — с другой. Акоев, принятый в воровское братство по протекции родственника Хасана, Тимура Свердловского (Темури Мирзоева), вступил в сражение на стороне своих патронов.

Криминальный авторитет Тариэл Ониани в Хамовническом суде, где шел процесс по обвинению его в похищении человека с целью вымогательства. Именно тогда, считается, в России и началась война кланов Фото: Андрей Стенин © РИА «Новости»

Первый «пушечный залп» прозвучал со стороны Хасана-Япончика. Тогда, в 2009 году, Таро задержали по подозрению в похищении человека и заточили в московский СИЗО «Матросская тишина». Этим и воспользовались его оппоненты. Более трех десятков авторитетов, включая Деда Хасана и Япончика, подписались под «прогоном» (сообщение арестантам от воров), объявив Таро не вором и требуя от заключенных «поступить с ним соответствующе» (убить). Считается, что именно с этого момента кланы и перешли к открытой фазе противостояния.

Могущество Аслана Усояна было не всесильным. У Таро также имелось немало влиятельных сторонников, благодаря которым ему удалось организовать ответные действия. Так, спустя несколько месяцев после появления прогона о Таро, застрелили Япончика.

Таро же выжил и после приговора суда отправился отбывать срок в Кемеровскую ИК-29. Его сторонники в поддержку составили свой прогон, в котором подтверждали полномочия вора. Однако именно Гии Свердловскому удалось заблокировать ход этого прогона. А кроме того, Акоев объявил ****** (девушкой с пониженной социальной ответственностью) смотрящего по ИК-29, серьезно усложнив положение Таро.

Япончика (Вячеслава Иванькова) застрелили спустя несколько месяцев после появления прогона о Таро. Похороны на Ваганьковском кладбище в Москве 13 октября 2009 года Фото: Сергей Сергеев © РИА «Новости»

Уже через месяц Тариэл Ониани лично подписался под прогоном в отношении Гии. В «документе» приводились различные доказательства того, что Акоев не может быть вором, (упоминались даже такие пункты биографии, как торговля мороженым в юности) и выражалось требование «поступить соответствующе».

Считается, что именно с 2011 года воровской статус Гии Свердловского и находится под вопросом.

Апофеозом войны кланов стало убийство снайпером в Москве Деда Хасана в 2013 году. Точку в междоусобице удалось поставить в начале 2015 года Шакро Молодому (Захарий Калашов), собравшему под Ереваном крупнейшую за десятилетие воровскую сходку, на которую съехалось около 100 криминальных генералов со всего СНГ.

Одними из первых тогда обсуждались вопросы убийства Япончика и Хасана. Выяснилось, что конкретных «предъяв» к предполагаемым заказчикам у авторитетов нет. Следующим «на повестке» возник вопрос: что делать с массой воров, коронованных сторонами в период противостояния и массовыми объявлениями «не ворами». Собрание решило «приостановить» воровские короны у всех, принятых в семью с 2008 года. Чтобы вернуть свой статус, каждому из кандидатов необходимо пройти определенную процедуру, что-то вроде ответа на «предъявы».

Именно для участия в этой процедуре Гию Свердловского и ожидали в Москве. Акоев освободился в августе 2017 года. По данным источника «URA.RU», с тех пор он не покидает территории места проживания — Екатеринбурга. Его воровской статус якобы признают представители криминала уральской столицы. При этом областной криминалитет соблюдает нейтралитет, ожидая активных действий от Гии.

Апофеозом войны кланов стало убийство Деда Хасана. Снайпер застрелил его на Поварской улице, в центре Москвы, 16 января 2013 года Фото: Виталий Белоусов © РИА «Новости»

Однако после того, как стало известно, что в декабре Акоева привлекли за нарушение правил административного надзора к штрафу, среди представителей криминала стали гулять слухи, что Гия специально нарушил «комендантский час». Ведь после второго нарушения его могут вернуть в колонию. Таким образом, он получил «железный аргумент» не покидать территории Екатеринбурга, ведь это сразу будет признано нарушением.

События в Екатеринбурге выглядели бы малозначительными, если бы не обострение новой междоусобицы. После появления прогона против Таро сторонники последнего сводили счеты с ворами, подписавшимися под «документом». Кого-то просто объявляли не вором, а кто-то подвергался нападениям. Одним из таких пострадавших стал племянник Шакро Молодого Дато Краснодарский (Давид Озманов) — его избили в 2011 году в Бельгии.

А 22 декабря 2017 года в Стамбуле застрелили участника расправы над Озмановым — Дато Панкисского (Давид Алханашвили). По слухам, заказчиком покушения стал Шакро, отомстивший за своего племянника. Таким образом, старый и, казалось бы, угасший конфликт получил новое развитие, где линия фронта проходит между Таро и Шакро. Учитывая, что представители Ониани фактически вынесли Гии Свердловскому смертный приговор, участники криминальных течений трактуют бездействие Акоева как попытку самоустраниться от участия в назревающих боевых действиях.